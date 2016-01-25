Россия и мир: динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM
Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение.
Лидерами повышения напряжённости в отношениях с Россией за истекшую неделю стали: Киргизия, резко ухудшающая инвестиционный климат, в том числе — для российских инвесторов, несмотря на активное использование преференций, полученных ею при вступлении в ЕАЭС, Молдавия, в ходе острого политического кризиса (при несомненной помощи США) ретиво эксплуатирующая «образ врага» в лице России, Саудовская Аравия, наращивающая логику противостояния России и её партнёрам и союзникам в регионе.
Страны бывшего СССР
70
▲ +10
10
40
10
40
▼ — 10
50
▲ +10
60
70
70
▲ +10
30
50
40
90
55
▼ — 5
Большой Ближний Восток
70
▼ — 10
10
10
10
10
70
▲ +30
10
70
▲ +20
Скандинавия
55
▼ — 5
60
▼ — 10
50
60
«Малая Европа»
50
▼ — 10
30
30
▲ +10
50
▼ — 15
75