Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение.

Лидерами повышения напряжённости в отношениях с Россией за истекшую неделю стали: Киргизия, резко ухудшающая инвестиционный климат, в том числе — для российских инвесторов, несмотря на активное использование преференций, полученных ею при вступлении в ЕАЭС, Молдавия, в ходе острого политического кризиса (при несомненной помощи США) ретиво эксплуатирующая «образ врага» в лице России, Саудовская Аравия, наращивающая логику противостояния России и её партнёрам и союзникам в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Страны бывшего СССР

Страны бывшего СССР

70

▲ +10

10

40

10

40

▼ — 10

50

▲ +10

60

70

70

▲ +10

30

50

40

90

55

▼ — 5

Иван Шилов ИА REGNUM Большой Ближний Восток

Большой Ближний Восток

70

▼ — 10

10

10

10

10

70

▲ +30

10

70

▲ +20

Иван Шилов ИА REGNUM Скандинавия

Скандинавия

55

▼ — 5

60

▼ — 10

50

60

Иван Шилов ИА REGNUM «Малая Европа»

«Малая Европа»

50

▼ — 10

30

30

▲ +10

50

▼ — 15

75