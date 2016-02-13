



Иван Айвазовский. Ледяные горы в Антарктике. 1870

28 января 1820 года к берегам шестого континента подошли участники экспедиции адмиралов Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на российских кораблях «Восток» и «Мирный».

Они прошли через «пронзительные шестидесятые» — ту область Мирового океана, которая начинается с 60° ю.ш. внаправлениик югу. Полярные ветра способны разгуляться здесь до 160 км в час, что неудивительно — на юге лежит самый ветреный континент.

Карта плавания экспедиции Ф. Белинстгаузена и М. Лазарева в 1819-1821 гг

До россиян Антарктиду пытался открыть знаменитый англичанин Джеймс Кук, но не смог. «Я обошел океан Южного полушария в высоких широтах и отверг возможность существования материка, который если и может быть обнаружен, то лишь близ полюса в местах, недоступных для плавания», — написал он во время своего второго кругосветного плавания. Кука остановили паковые льды, а с 71° 10' ю.ш., куда ему удалось добраться, путешественник не разглядел новый континент Земли. Было это за пять лет до того, как в феврале 1779 года Кука убили аборигены Гавайских островов.

В новом столетии россияне все же нашли Антарктиду. Первую российскую Антарктическую экспедицию организовал адмирал Иван Крузенштерн. В марте 1819 года он отправил морскому министру письмо с предложением подготовить две экспедиции — к Северному и Южному полюсам. Особенно настаивал на второй. «Сия экспедиция, — писал он министру, — кроме главной ее цели — изведать страны Южного полюса, должна особенно иметь в предмете поверить все неверное в южной половине Великого океана и пополнить все находящиеся в оной недостатки, дабы она могла признана быть, так сказать, заключительным путешествием в сем море».

Два корабля «Восток» и «Мирный» вышли в море в июле того же 1819 года. Шлюп «Мирный» строили российские инженеры, а стараниями капитана Михаила Лазарева он был специально укреплен для экспедиции и показал блестящие качества. Создатели «Востока» британцы не добились таких же результатов, и сделать шлюп столь же выносливым и быстроходным, как «Мирный» не удалось. В полярных льдах его приходилось укреплять и ремонтировать прямо на ходу.

Ю. Сорокин. «Восток» и «Мирный»

Через пять месяцев после старта в Кронштадте в июле 1819 года мореплаватели дошли до Рио-де-Жанейро, а оттуда направились на юг, обогнув юго-западный берег острова Южная Георгия, открытого Куком. Затем пошли на восток к Земле Сандвича. Обошли её с восточной стороны и установили, что это архипелаг, поэтому переименовали «землю» в Южные Сандвичевы острова. Двум открытым островам дали имена участников похода — лейтенанта Лескова и капитан-лейтенанта Завадовского, а группу из трех островов назвали в честь морского министра России, француза по рождению, но на службе российского императорского флота Ивана Траверсе — «Острова Маркиза де Траверсе».

Достигнув 69° 21' 28'' ю. ш. и 2° 14' 50'' з. д. 28 января 1820 года, участники экспедиции увидели берег. «Ледовое поле покрыто мелкими буграми», — записал в судовом журнале Фаддей Беллинсгаузен. Антарктида была открыта. Российские шлюпы подошли менее чем на 3 км к тому участку побережья Антарктиды, который через 110 лет усмотрели норвежские китобои и назвали Берегом Принцессы Марты.2 февраля россияне вторично видели берег, а спустя неделю экспедиция подошла почти вплотную к береговым обрывам ледового материка. Когда ледовая обстановка в период антарктической зимы осложнилась, суда отправились в плавание по Тихому океану, где попутно открыли несколько островов. Эта группа в архипелаге Паумотубыла названа Беллинсгаузеном «Острова россиян».

Войшвилло. Шлюпы «Восток» и «Мирный»

В следующем году «Восток» и «Мирный» обошли материк со стороны западного полушария, сделав ряд географических открытий. На карте появились «Остров Петра I», «Земля Александра I», острова «Три Брата» — небольшие островки по пути на северо-восток. Затем был взят курс на Рио-де-Жанейро, и через Атлантику — в Европу. Домой в Кронштадт «Восток» и «Мирный» вернулись 24 июля 1821 года, пробыв в плавании 751 день. Встречать путешественников-первопроходцев прибыл сам император России Александр I. Всех участников плавания он наградил орденами и повысил в званиях. И было за что: российские суда обошли всю Антарктиду, были открыты и нанесены на карту десятки новых островов, проведены научные наблюдения за морскими течениями и волнением моря, за распределением льдов и айсбергов, собраны уникальные коллекции, сделаны превосходные зарисовки видов Антарктики и обитающих там животных. По данным магнитных наблюдений Беллинсгаузен вычислил координаты магнитного полюса в Южном полушарии на 1819−1821 годы. Вся эта информация была опубликована в двухтомном труде — «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжении 1819, 20 и 21 гг., совершенные на шлюпах «Востоке» и «Мирном» под начальством капитана Беллинсгаузена, командира шлюпа «Восток». Шлюпом «Мирным» начальствовал лейтенант Лазарев».

Иван Айвазовский. Ледяные горы в Антарктике. 1870

Еще сто лет ученые спорили, что же было открыто: материк или только группа островов, покрытая общей шапкой льда? Окончательно подтвердить материковый характер Антарктиды удалось только в середине XX века в результате длительных исследований с использованием технических средств. Тем не менее, факт, что на шлюпах «Восток» и «Мирный» было совершено выдающееся географическое открытие, признали все и сразу.