



Иван Шилов ИА REGNUM

С легкой руки американских ученых Д. Хельмана и С. Раттнера, «несостоявшимися» стали называть государства, неспособные поддерживать полноценное функционирование в сфере внутренней и внешней политики, обеспечивать жизнеспособность социально-экономической системы, превратившиеся в проблемные узлы системы международных отношений. Понятие «порога» состоятельности/несостоятельности остается растяжимым. Однако одним из четких критериев его определения считается такая степень слабости и неэффективности центрального правительства, которая приводит к распаду системы государственного управления, сопровождаемому анархическими формами внутреннего насилия, а также к утрате центром контроля над частью государственной территории. Спорить о том, насколько сказанное применимо к Украине, бессмысленно: только слепому не дано увидеть, что придуманная в начале 1990-х годов теория «failed state» полностью ложится на украинскую практику 2010-х.

К тому, что сформулировали по поводу «несостоявшегося государства» американцы, сегодня, исходя из опыта современной Украины, можно было бы добавить еще одну его — такого государства — отличительную черту. Это — полнейшая безответственность власти. Циничное игнорирование государством проблем и чаяний подавляющего большинства населения, воинствующее нежелание предпринимать, что бы то ни было для обустройства повседневной жизни людей, общества, страны. Ярчайшее свидетельство именно такого подхода явил в своем интервью П.Порошенко.

Если не считать его зарубежных вояжей, президент Украины начал год с двух ударных мероприятий агитационно-репутационного характера: пресс-конференции 14 января и интервью украинским телеканалам 24-го. Общее впечатление, оставшееся от его откровений для широкой публики: пустота. Сказанное выявило полное непонимание происходящего в стране и вокруг нее, отсутствие стратегии, нежелание принимать решения, неготовность определять приоритеты, неспособность искать пути выхода из кризиса. Из того, что было произнесено, нечего ни вспомнить, ни повторить. Опять то же самое, что говорилось на «майдане», в ходе президентской избирательной кампании, после нее. Демагогия, декларативность, пустозвонство. Голословные заявления, передергивание фактов, подмена понятий, провозглашение «черного» — «белым», уход от проблем, перекладывание ответственности на других. Самолюбование и самовосхваление. Президент живет в иллюзорном мире, где зло исходит от России, добро — от него самого, для украинцев же все, благодаря ему, — полный… «Roshen».

Если существует или, на худой конец, теоретически должна была бы существовать государственная повестка дня, определяющая фундаментальные основы его — этого государства — существования, то для П. Порошенко она остается тайной за семью печатями. Об обвальном ухудшении макроэкономических показателей, продолжающемся по нарастающей траектории, — ни слова. О катастрофическом падении уровня жизни граждан — молчание. На то, как выживать национальной экономике в условиях фактического дефолта, — ни малейшего намека. О таких принципиальных, актуальных вещах, как прекращение «АТО», общенациональный диалог или, хотя бы, диалог с политическими оппонентами, столь необходимых для восстановления демократических норм в обществе и государстве, — глава этого государства, гарант Конституции не помышляет. Так, будто таких проблем, как вооруженный гражданский конфликт на востоке страны, как отсутствие диалога, не существует вовсе. Будто с «АТО» не надо кончать, а диалог не нужен, даже, может, вреден.

С первых же недель и месяцев пребывания в главном кабинете страны на улице Банковой у П. Порошенко стали проявляться отчетливые признаки мании величия. Такого неуемного стремления приписать себе заслуги в том или ином успехе, особенно, в сфере внешней политики, не наблюдалось ни у В. Януковича, ни даже у В. Ющенко, о нарциссизме которого во времена его президентства ходили легенды. В интервью 24-го числа мания, о которой идет речь, расцвела пышным цветом. «Аз есмь народ!», — могло показаться, что еще немного и именно этот возглас вырвется из груди все более и более входившего в раж хозяина Банковой.

Слепая вера в обладание им эксклюзивного знания о том, чего хочет народ, что народу нужно, проявилась у П. Порошенко несколько раз. Только он один, считает президент, знает и ведает, чего хотят люди. Децентрализации, например, — хотят. «Чтобы убедиться, что есть запрос на децентрализацию, надо не бегать по каналам и не сидеть в Фейсбуке, а поехать и спросить людей. Я ответ этот услышал…». Теперь: внимание. Украинцы не просто хотят децентрализации, она у них уже есть! Так говорит… нет, не Заратустра, а П.Порошенко. Куда в таком случае девать многочисленные обращения к нему с просьбой об осуществлении реальной децентрализации от харьковчан, запорожцев, одесситов, закарпатцев, остается непонятным. И это обстоятельство дает ясный сигнал, что ни власть, ни лично глава государства ничего с этими обращениями делать не станет. А вот досрочных парламентских выборов, по мнению президента, граждане Украины не хотят. И их не будет. «Я отношусь к идее досрочных парламентских выборов так, как относится украинский народ (!). Большинство украинцев, 43% (!), категорически против досрочных выборов», — вещает П. Порошенко, судя по всему, сам не очень вслушиваясь в то, что говорит. И не веря ни единому своему слову.

Еще одно «знание» несостоявшегося главы несостоявшейся державы относится к вопросу об изменениях в Конституцию. «Я не позволю отменить голосование по изменениям в Конституцию. Это была моя принципиальная позиция, когда я шел на выборы, я ее твердо проведу», — говорит гарант, адресуя эти слова в большей степени аудитории внешней, чем своей, домашней. Ведущие наступление на Россию «друзья» Украины за ее пределами эту демагогию вынуждены принимать и воспринимать. В самой Украине мало найдется тех, кто еще способен поверить в принципиальность позиции П. Порошенко по Конституции и, уж тем более, в тезис: «я ее твердо проведу». А «принципиальная позиция» продать бизнес, чтобы не совмещать несовместимые по определению роли олигарха и президента, с ней, как? Её-то когда «проведу»?

Новый, пожалуй, мотив в «старых песнях» не о главном в исполнении Петра Алексеевича, это утверждение о том, что «отечественная металлургия — приоритет для власти». Звучит красиво, ласкает слух совсем было утративших веру в поддержку государства украинских металлургов. Увы, это только на словах. На деле же, раз эта самая металлургия «неэффективна», «неконкурентоспособна», то, пусть ею занимаются другие. У самого же П. Порошенко есть заботы важнее. Ему нужна… металлокерамическая броня. Купить ее в Украине, у своих металлургов нельзя, так что власть будет ее покупать у их конкурентов — за рубежом. Ничего личного — только бизнес. Такой вот «приоритет», такая вот забота об отечественном производителе.

И, наконец, последнее. Внешняя политика. Тут все прозрачно до умопомрачения, примитивно до отвращения. Как и подобает несостоявшемуся государству, по определению призванному создавать для мирового сообщества новые и новые проблемы. Сорвав в 2015 году и со всей очевидностью приготовившись срывать в 2016-ом «минский» план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, П. Порошенко цинично заявляет: «Я не дам возложить на Украину ответственность за срыв «Минских соглашений»!». Одна ложь тут же тянет за собой другую, не менее вульгарную: «Мы — цивилизованная европейская страна», — похваляется «шоколадный король». Да, европейская. Именно поэтому нам до сих пор не дали, не дают и не дадут полноценный безвизовый режим, который обещали еще на заре «европейского проекта». Изюминка внешнеполитической линии Киева — «дорожная карта» по деоккупации Крыма. На «новой площадке» в новом формате. Его, правда, еще нет и, скорее всего, не будет, но название для него Банковая уже придумала: «Женева +». Кто-то, наверное, премию получил за такое замечательное «ноу-хау».