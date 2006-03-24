Азербайджан, 24 марта, 2006, 14:08 — ИА Регнум. "В целях расследования деятельности сотрудников ООО "Электросеть Barmek Azеrbaycan", арестованных по обвинению в присвоении денежных средств, внутри компании создана специальная комиссия", - заявил президент ООО Гусейн Арабул. Он подчеркнул, что проверки продолжаются и вина арестованных сотрудников пока не доказана. По его словам, некоторые силы пытаются вынудить правительство Азербайджана расторгнуть договор с Barmek Azеrbaycan, которая является монополистом в распределении электричества в Баку и Сумгаите, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент компании подчеркнул, что ход проверок держит в центре внимания и посольство Турции в Азербайджане. Как отметил Арабул, несмотря на то, что компания не обращалась по этому поводу в посольство, он уверен, что правительство Турции обеспечит защиту своего гражданина.

Напомним, что Республиканская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам присвоения денежных средств в Barmek Azеrbaycan. В связи с этим были арестованы вице-президент компании Омар Гюнель, директор технического департамента Вафа Агаев и сотрудник данного департамента Махир Новрузов. Эти лица содержатся в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД.