На прошлой неделе швейцарская пресса уделила особое внимание встрече главы российской дипломатии с его американским коллегой, а также двум комическим псевдоюридическим «процессам» над Москвой, которые были инициированы в Лондоне и Киеве.

news.ivest.kz Митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

Манипулятор Лавров встретился с Керри

Министр иностранных дел России Сергей Лавров — великий манипулятор, поэтому Россия вновь востребована в качестве партнера по переговорам. В минувшую среду глава российского МИДа встретился со своим с американским коллегой Джоном Керри в Цюрихе. Темой переговоров стали сирийский конфликт и ситуация на Украине, информирует газета Tages Anzeiger (TA).

Как отмечает издание, встреча глав дипломатии обеих стран состоялась незадолго до начала сирийских переговоров, намеченных на 25 января, в рамках которых режим сирийского президента Башара аль-Асада и его оппоненты должны обсудить формирование переходного правительства и конец пятилетней гражданской войны. Россия поддерживает Асада, а США требуют его ухода. Высокопоставленные дипломаты обсудили также ситуацию на Украине и ход реализации Минских соглашений.

С 2014-го российская внешняя политика больше не базируется на фактах, а создает альтернативную реальность. Лучшим примером тому являются Минские соглашения. Сперва Москва рассказывает миру историю о якобы находящемся под угрозой уничтожения русскоязычном населении Донбасса. А потом требует для его защиты федерализации Украины. Основываясь на этом, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Владимир Путин вынудили украинского лидера Петра Порошенко пообещать в Минске провести конституционную реформу, добавляет TA.

Лондон плодит домыслы вместо фактов

Критик Кремля и бывший агент ФСБ Александр Литвиненко, вероятно, был убит с одобрения президента России Владимира Путина, говорится в отчете о судебном расследовании, опубликованном в прошлый четверг в Лондоне британским судьей Робертом Оуэном. По мнению составителей доклада, отравление Литвиненко произошло, предположительно, по заказу российской спецслужбы ФСБ и, «возможно, с одобрения» бывшего главы ФСБ Николя Путрушева, и «не исключено, даже самого Путина», крайне осторожно написал Оуэн. Важно отметить, что судебное расследование нельзя сравнивать с судебным процессом, так как никаких прямых юридических последствий оно не имеет, передает швейцарский информационный портал Bluewin.

Киев отберет Крым у Коки и Пепси

Вслед за Лондоном еще один комический процесс над Россией решили устроить в Киеве. Киев инициировал расследование в отношении компаний Coca-Cola и PepsiCo из-за визуализации ими Крыма в качестве территории России. Скандал разразился на Украине в начале января, когда Coca-Cola и PepsiCo опубликовали новогодние поздравления с картами, на которых Крым был представлен в качестве российской территории. В связи с этим украинская прокуратура начала расследование в отношении российских представительств американских компаний, сообщает электронный журнал Schweiz Magazin.

«11 января 2016 года было возбуждено уголовное дело в связи с совершением преступления. В отношении подозреваемых ведется проверка по подозрению в попытке нарушить территориальную целостность Украины, а также в связи с попытками незаконного использования товарных знаков, торговых наименований и неверного указания страны происхождения товаров», — приводит издание слова депутата украинского парламента Георгия Логвинского с его страницы в социальной сети Facebook.