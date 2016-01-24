



Менора. Фрагмент

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 17−23 января стали: папа Римский Франциск предостерегает против роботов и технического прогресса; Европейский парламент готовится рассмотреть резолюцию о геноциде христиан и иных религиозных меньшинств на Ближнем Востоке; Эрдоган продолжает охоту на интеллектуалов и диссидентов; турецкие войска напали на христиан иракской деревни Шараниш; Египет после пяти лет «арабской весны»; ДАИШ уже в Израиле и другое.

Папа Римский Франциск обратился со специальным посланием к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Послание адресовано основателю и исполнительному директору Форума профессору Клаусу Швабу. Понтифик подчеркивает, что потребительство «не приносит счастья и полноты жизни». Обращаясь к предпринимателям, папа пишет, что нельзя поддаваться «анестезии» культуры благосостояния, которая заставляет нас думать только о привилегиях и делает бесчувственными перед скорбью других людей, неспособными «плакать перед драмами, свидетелями которых мы становимся». Предпринимательство — которое Франциск неоднократно называл «благородным призванием производить богатство и улучшать мир» — должно создавать новые модели, продвигая развитие прогрессивных технологий таким образом, чтобы оно способствовало созданию достойных рабочих мест для всех, содействовало укреплению социальных прав и охране окружающей среды. Началу так называемой четвертой промышленной революции, отмечает папа, сопутствовало ощущение «неизбежности резкого сокращения рабочих мест», и в настоящее время, по данным Всемирной организации труда, безработица коснулась сотен миллионов человек. Мировые лидеры призваны содействовать тому, чтобы роботизация и технический прогресс не привели к разрушению человеческой личности, обреченной на «замену бездушной машиной», и к превращению нашей планеты в «опустевший сад для услаждения немногих избранных».

Европейский парламент провел слушания о ситуации на Ближнем Востоке и положении христиан и иных религиозных меньшинств, в которых приняла участие Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, передает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). «Сектантская идеология» ДАИШ превращается в орудие пропаганды и смерти, религия не имеет ничего общего с этим «чистым насилием, жаждой власти». Могерини обрисовала мрачную картину преследований меньшинств и предупредила, что простого осуждения этих актов недостаточно. Европейский союз должен действовать: оказывать финансовую и гуманитарную помощь. А поступки джихадистов пора назвать «геноцидом», заявила Верховный представитель, и действовать надо «соответственно». Ожидается, что в ходе следующей сессии Европарламента пройдет голосование по резолюции о положении религиозных меньшинств на Ближнем Востоке. Евродепутаты вне зависимости от партийной принадлежности говорят о «геноциде» и ответственности ООН, западных и ближневосточных правительств.

Число христианских мучеников утроилось за два года, рассказывает National Catholic Register (Айрондэйл, США). В 2013 году во всем мире насчитывалось 2100 христиан, убитых по религиозных причинам. Но к 2015 году это число возросло, по крайней мере, до 7100 человек, говорится в докладе международной благотворительной правозащитной христианской организации Open Doors. В прошлом году около 4000 христиан были убиты в Нигерии, более 1200 в Центральной Африке и более 700 в Чаде. Кроме того, более 2400 церквей подверглись нападению или были закрыты по религиозным причинам. Худшие для христиан 10 стран, указывает Open Doors — это КНДР, Ирак, Эритрея, Афганистан, Сирия, Пакистан, Сомали, Судан, Иран и Ливия. Религиозный экстремизм, в том числе со стороны представителей ислама, индуизма и буддизма, является «величайшим источником» антихристианских преследований. Но не только. Например, незаконный оборот наркотиков в значительной степени порождает атаки на христиан в Латинской Америке. Местные руководители Церкви зачастую являются единственными, кто выступает против наркоторговцев, из-за чего они становятся мишенями для насилия и вымогательства.

Эрдоган продолжает охоту на интеллектуалов и диссидентов, а оппозиция считает его «пародией на диктатора», пишет AsiaNews (Рим, Италия). Кемаль Кылычдароглу, лидер Республиканской народной партии, запустил новую резкую кампанию против президента Турции, обвинив его в растрате и сравнив с такими диктаторами прошлого как Аугусто Пиночет и Адольф Гитлер. Между тем, турецкие власти и Эрдоган продолжают «охоту на ведьм» против диссидентов и политиков, требующих защитить демократию. Недавно 21 ученый и преподаватель из университета Коджаэли попали под следствие за подписание й декларации «Мы не будем участниками этого преступления». Двенадцать из них арестованы и заключены в тюрьму. Они были обвинены в публичном оскорблении турецкой нации, государства, Великого национального собрания, правительства и судебных органов, а также в «пропаганде террористической организации». Со своей стороны президент Турции назвал своих оппонентов «дрянными так называемыми интеллектуалами» и «предателями», которые занимаются агитацией в пользу Рабочей партии Курдистана. Анкара проводит «антитеррористическую» кампанию, направленную против курдского меньшинства (и его политического крыла в лице РПК), которым вменяют государственную измену и угрозу целостности страны. Напротив, аналитики и эксперты обвиняют Эрдогана и его партию «Справедливость и развитие» в сотрудничестве с джихадистами, то есть отрядами ДАИШ. Турецкие воздушные удары в Сирии и Ираке на самом деле были нацелены больше на РПК, чем на ДАИШ. Военные операции Анкары имеют дополнительную цель помешать объединению курдских районов в Сирии, Ираке и восточной Турции, что могло бы привести к возникновению курдского государства.

Турецкие войска с 16 на 17 января бомбили иракскую деревню Шараниш, расположенную на границе с Турцией в провинции Дохук и населенную христианами, передает Agenzia Fides (Ватикан). Взрывы посеяли панику среди населения, вынужденного бежать в город Заху ночью сквозь снег и сильный мороз. Патриархат Вавилона Халдейского решительно осудил турецкое военное вмешательство, называя его «совершенно неоправданным», а также обратился с призывом к правительству Иракского Курдистана принять «все необходимые меры, чтобы защитить его граждан». Как говорится в заявлении, атака была проведена «под предлогом борьбы с Рабочей партией Курдистана. В 1980-х годах, напоминает издание, Шараниш был полностью разрушен во время операций иракской армии против курдов. После падения режима Саддама Хусейна часть христианского населения вернулась жить в деревню. Шараниш также является сегодня домом для десятков христианских семей, которые в 2014 году бежали с равнины Ниневии в страхе перед наступлением ДАИШ. В августе прошлого года эта деревня и другие местности в горах Кандиля, населенные христианами, уже оказывались объектами налетов армии Турции против РПК. Нападение на деревню Шараниш прокомментировала для Radio Vaticana Валерия Талбот, научный сотрудник Института международных политических исследований (ISPI). По ее словам, с июля 2015 года мы видим возрождение конфронтации между Турцией и Рабочей партией Курдистана. Возобновление противостояния стало причиной сотен жертв как среди курдских боевиков и гражданских лиц, так и турецких военных и полиции в южных регионах Анатолии. При этом Соединенные Штаты поддерживали и были очень благосклонны в отношении сирийских курдов в борьбе против ДАИШ. Курды находились на переднем крае войны с джихадистами на севере Сирии. Однако эта американская политика не находит поддержку Анкары, которая видит сирийских курдов союзниками РПК и опасается создания автономного Курдистана.

Между светом и тенью: Египет и пять лет «арабской весны». Последние пять лет для этой страны были временем исламского фундаментализма, террористических атак, экономического кризиса, безработицы и внутренних проблем в области безопасности, рассказывает AsiaNews. Оптимисты, в частности — христиане, сегодня могут смотреть вперед, стало больше свободы для меньшинств, более широкое участие в общественной жизни могут принимать женщины, выросли государственные инвестиции в промышленность и сельское хозяйство. Для критиков ситуация ухудшилась по части гражданских прав и в экономике. Отец Рафик Грейхе, пресс-секретарь египетской Католической церкви говорит, что после пяти лет «страна движется очень медленно, проблемы остаются, но нынешнее руководство упорно трудится, чтобы исправить ущерб, причиненный «Братьями-мусульманами», которые ввергли страну в кризис». И надо еще учитывать, что события в соседних странах — Сирии, Ливии, Судане — «не помогают нашему выздоровлению». Для отца Рафика «экономика является проблемой номер один», еще хуже делает ситуацию активное присутствие экстремистских групп в лице ДАИШ, «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман». Тем не менее, страна «должна оставаться открытой для инвестиций из-за рубежа», например, Китая и России, «даже если это займет много времени». Руководство Египта «сосредоточено на промышленности и сельском хозяйстве, потому что туризм очень ослаб», а уровень безработицы, особенно среди молодежи, является высоким. Но есть и другое мнение. Для Мина Тхабет, 30-летнего экс-председателя молодежного объединения Maspero, «сейчас ситуация еще хуже, чем раньше». Наряду с другими, Мина принимал участие в движении Tamarod, которое в конце июня 2013 года способствовало падению президента Мурси. «Правительство ограничило свободу, мы надеялись и боролись за идеалы равенства, справедливости и свободы нации», — заявил изданию активист. Тем не менее, даже столкнувшись с такой критической ситуацией, бывший лидер Масперо хочет, чтобы люди «приехали в Египет посмотреть на нашу красоту, историю и поддержали нашу индустрию туризма».

ДАИШ уже в Израиле, предупреждает президент этой страны Реувен Ривлин. Как передает Kath.net (Линц, Австрия), по словам президента, идеология джихадистов приобретает все большую популярность у арабо-израильского населения. Расследования показывают растущую поддержку ДАИШ со стороны израильских арабов. Радикализации подвержены населенные бедуинами районы на юге страны и в арабских деревнях и городах на севере, говорит Ривлин. Даже «светские области» оказались теперь под влиянием экстремистов, а умеренные силы чувствуют себя все больше и больше под угрозой. Президент также подчеркнул, что ДАИШ — это не только израильская проблема и не следствие израильско-палестинского конфликта, поскольку невозможно «провести четкие политические или географические линии оси зла». Тем временем во Франции, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США), всплеск антисемитских заявлений и акций ставит под вопрос само существование еврейских общин. Эти угрозы в адрес евреев являются «предвестником распада общества», подчеркивает Сьюзен Корке из Human Rights First. Преступления на почве антисемитизма во Франции выросли более чем вдвое с 423 инцидентов в 2014 году до 851 в 2015 году в соответствии с примерами, приведенными в докладе «Разорвать круг насилия: борьба с антисемитизмом и экстремизмом во Франции», который 7 января был издан Human Rights First. Евреи составляют только один процент населения Франции, но против них направлено более половины из зарегистрированных преступлений на почве ненависти. Большинство случаев — это словесные угрозы и оскорбления, но есть и физические нападения, а также акты вандализма в отношении еврейских магазинов и синагог. Евреи, которые остаются во Франции, боятся носить публично символы своей веры. Родители забирают детей из государственных школ и переводят их в частные школы, чтобы избежать дискриминации и преследований. Учителя сообщают о критических или откровенно антисемитских высказываниях от студентов, когда на занятиях проходят Холокост или историю евреев. Представитель Комиссии США по международной религиозной свободе Катрина Лантос Суетт заявила изданию в марте прошлого года по итогам своего визита во Францию, что многие еврейские родители «не видят еврейского будущего» для своих детей. В докладе правозащитников говорится, что рост антисемитизма связан с популярностью «ультраправого Национального фронта» и протестами «бесправных иммигрантов и меньшинств». Даже некоторые французские католики показали антисемитские настроения, в соответствии с опросом аналитического центра FONDAPOL от 2014 года, 22% опрошенных католиков сказали, что во Франции слишком много евреев.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.