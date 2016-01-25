Цены на нефть оставляют желать лучшего. Председатель государственной корпорации Saudi Aramco Халид аль-Фалих считает показатель ниже $30 за баррель «иррациональным», передает американский телеканал CNBC. Однако саудовцы готовы потерпеть в надежде на то, что сланцевая отрасль в США ослабнет под натиском массового банкротства, после чего цены опять пойдут вверх. Аль-Фалих выражается дипломатично: «Рынок зашел слишком далеко в снижении нефтяных цен. Поэтому неизбежным является рост котировок в будущем». Американский институт нефти (American Petroleum Institute — API), ведущая лоббистская структура энергетической отрасли США, рвется в бой, призывая власти ускорить выдачу лицензий на бурение и сократить бюрократические процедуры.

earthtimes.org

«Мы не можем поддерживать рост производства в условиях, когда наша энергетическая политика безнадежно устарела. Пришло время упразднить ненужные бюрократические процедуры и ускорить выдачу разрешений на федеральных землях США, что поможет производителям эффективно конкурировать на мировом рынке при низких ценах на нефть», — говорится в официальном заявлении API. Вашингтону некуда отступать: сланцевая нефть и сланцевый газ в США — 9,8 млн рабочих мест. Это люди, которые своей ежедневной работой обеспечивают 8% американской экономики, уточняют в API. Готов ли президент Барак Обама свернуть начатый им самим «энергетический ренессанс», оставив на улице почти 10 млн избирателей? Напротив, к 2020 г. США планируют выйти на уровень производства в 10,6 млн баррелей нефти в сутки.

Причем Вашингтон борется не только с энергетической зависимостью национальный экономики, которая, по мнению директора АPI Джека Джерарда, является угрозой для безопасности, но и пытается обратить себе на пользу мировую прибавочную стоимость. Ведь ее на протяжении последних сорока лет забирали присваивали страны ОПЕК. Таким образом американцы получают дополнительный контроль над глобальным инвестиционным потоком, который они создают через эмиссию доллара. Нечто подобное имело место и в период так называемого нефтяного шока 1970-х гг., когда под предлогом очередной арабо-израильской войны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией ввела эмбарго на поставки нефти странам, поддерживающим Тель-Авив. Тогда Эр-Рияду удалось взвинтить цены на сырье, вынудив развивающиеся экономики обращаться за займами на Уолл-Стрит, в банках которых лежала львиная доля арабских нефтедолларов. В настоящее время интерес США к Саудовской Аравии поубавился, поскольку ОПЕК утратила власть над нефтяным ценообразованием.

Об этом заявил даже аккуратный в выражениях Александр Новак, глава российского министерства энергетики. «Сегодня ОПЕК не является той структурой, которая регулирует рынок… ОПЕК не меняла квоту с 2008 года, и ту роль, которую она играла в 1970—1980 годах, — ее нет уже. И вообще стоит вопрос о целесообразности какой-то координации России с ОПЕК», — заявил министр в декабре 2015 г. Поэтому его коллега из Ирана Биджан Зангане призывает Венесуэлу и других участников картеля не торопиться с созывом чрезвычайной сессии: «Любое чрезвычайное заседание ОПЕК будет оказывать негативное влияние на рынок до тех пор, пока у членов объединения отсутствует твердое намерение остановить падение цен».

В мировой экономике складывается патовая ситуация. Если верить американскому социологу Иммануэлю Валлерстайну, то с 1973 г. (начало арабо-израильская война «Судного дня») планета вступила в фазу «Б» кондратьевского цикла («А» — подъем, «Б» — спад»), которая квалифицируется как период упадка господствующей экономической державы — США. С учетом того, что периодические циклы сменяющихся подъёмов и спадов (циклов, описанных в 1920-е гг. советским экономистом Николаем Кондратьевым) имеют продолжительность 48−55 лет, то следующая фаза подъема ожидается в промежутке с 2015 по 2020 гг. Куда же потекут в таком случае мировые инвестиции?

Вот как Валлерстайн отвечает на поставленный вопрос в книге «После либерализма», изданной в 1995 г.: «…В период 2000—2025 гг., как мне представляется, мы не сможем предсказать, кто именно будет «командовать парадом» — японцы в союзе с американцами или ЕС. Слишком сбалансированным будет их реальное экономическое и геополитическое могущество… Второе существенное различие будет определяться тем обстоятельством, что в 2000—2025 гг. в Китай и Россию может быть направлен основной поток мировых инвестиций, объемы которых могут быть сопоставимы с капиталовложениями, поступившими в Западную Европу и Японию в период 1945—1967/1973 (курсив мой — С.Ц.)». Интересный прогноз, особенно для такого горделивого автора, как Валлерстайн, который утверждает, что США и СССР действовали на протяжении всего периода «холодной войны» в условиях тайного сговора.

То есть Америка, взявшая курс на энергетическую независимость от стран Ближнего Востока, подрывает экономические позиции Саудовской Аравии и ее турецких клиентов, аккумулируя денежную массу в собственные банки через растущий курс доллара. Положение дел все более походит на разгром. Как сообщает агентство Associated Press, по итогам 2015 г.дефицит бюджета Саудовской Аравии составил $98 млрд (367 млрд риалов). Правительство в Эр-Рияде, ежегодно тратившее $61 млрд на субсидии в энергетику, вынуждено повысить цены на бензин на 50%. Для 2016 г. прогноз также неутешителен — речь пока идет о дефиците в $87 млрд (327 млрд риалов). Сокращаются и валютные резервы: с $728 млрд в 2015 г. до $640 млрд в 2016 г. Военная кампания в Йемене также ложится тяжелым бременем на королевскую казну — в наступившем году Минобороны Саудовской Аравии потратит $57 млрд (213 млрд риалов). Что касается выручки от продажи нефти в 2015 г., то она составила $162 млрд или 608 млрд риалов, что на 15% меньше показателя 2014 г.

Противникам российской «сырьевой иглы», которые критикуют Кремль за ставку на нефтегазовую отрасль (выручка от которой формирует 52% федерального бюджета), пора уяснить, что Москву некорректно сравнивать с Эр-Риядом — бюджет Саудовской Аравии зависит от углеводородной выручки на 85% (!). Падение цен бьет сперва по ним, и уже затем по нам. Тем не менее у России есть уникальный шанс не только закрепиться в качестве лидера мировой нефти, но и стать главным поставщиком экологически чистой сельскохозяйственной продукции, о чем в декабре 2015 г. заявил в пресс-центре ИА REGNUM экс-сотрудник ЦРУ, писатель Уильям Энгдаль. Ведь 40% отечественных посевных площадей просто не используются. Инвестиции в сельское хозяйство вкупе с низкими ставками по кредитам решат эту задачу, которая носит для народа и государства стратегический характер. Тем более что низкие цены на нефть — среднесрочная перспектива глобальной экономики. Тезис И. Валлерстайна звучит как приговор для ОПЕК: «Если в 1945 — 1967/1973 гг. Югу еще перепадали какие-то крохи прибыли от развития мироэкономики, то в 2000—2025 гг. может случиться так, что даже таких им не достанется».

Не случайно Национальная иранская танкерная компания (National Iranian Tanker Company — NITC) готовится к размещению акций на Тегеранской фондовой бирже в надежде привлечь средства для увеличения добычи и экспорта сжиженного природного газа в Евросоюз. По данным телеканала PressTV, в распоряжении предприятия находятся 69 судов, которые могут перевозить до 15,5 млн тонн нефти. Но США не готовы субсидировать независимость ЕС от российского газа и нефти через поддержку иранского производителя. И дело здесь не в Тегеране, а в Брюсселе, который с 2000 г. находится с Вашингтоном в состоянии необъявленной финансово-экономической войны. Председатель Европейского центрального банка Марио Драги готов и далее снижать курс евро, чтобы отвоевать у доллара дополнительные позиции на внешних рынках. «Нет пределов тому, как далеко мы готовы использовать наши инструменты для стимулирования экономики», — цитирует Драги New York Times. В ответ на «неизменно низкий уровень инфляции и нестабильность на финансовых рынках» ЕЦБ планирует уже в марте активизировать программу количественного смягчения.

Это война на уничтожение, в которой побеждает тот, кто меньше остальных показывается на сцене. А Саудовская Аравия — очередная жертва нового мирового порядка, который формируется не вопреки, а после Америки.