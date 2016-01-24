Путину прочат потерю сторонников, а КПРФ — прирост рейтинга после того, как российский президент отрицательно высказался о роли Ленина в истории. Но все ли так однозначно?

Владимир Путин и Владимир Ленин

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Наилучшие оценки советскому прошлому, чаще всего, высказывают люди, которых социологи относят к протестным консерваторам. Но в этой среде поддержка нынешнего президента, как правило, и так была не самой высокой. Например, в сентябре 2011 года, на официальном старте прошлой думской кампании, рейтинг Путина в этой среде, по данным ВЦИОМ, был даже чуть ниже, чем среди протестных либералов (17% против 18%), вскоре определивших лицо зимней кампании протеста 2011−2012 годов. Как известно, в марте 2012 года, после президентских выборов, Путину удалось вернуть поддержку многих прежних разочаровавшихся сторонников. Однако протестные консерваторы были единственной группой избирателей, среди которых отрыв Путина от ближайшего кандидата-преследователя оказался минимальным. По данным той же социологической службы, тогда в данной среде он заручился симпатиями 29% опрошенных, против 25% у Геннадия Зюганова. Украинский кризис, конечно, вызвал рост поддержки президента в разных социальных группах. Но все равно протестные консерваторы — это не ядро, а периферия электората Путина.

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Но, собственно, даже потеря президентом этой «электоральной периферии» далеко не очевидна. Есть не так много примеров, когда не политическое решение, а именно единичное высказывание на отвлеченную тему, приводило бы к долгосрочному снижению поддержки политика. Кроме того, даже этим своим высказыванием Путин вновь выразил сожаление по поводу распада СССР, на что симпатизирующие советскому прошлому все равно обратят внимание.

Заявление Путина уже называют «подарком для КПРФ». Между тем, на прошлых думских выборах неплохой прирост поддержки эта партия получила среди протестных либералов, не надеявшихся на прохождение в парламент объединений, близких им идеологически. По данным исследования ВЦИОМ, проведенного 15−24 декабря 2011 года (то есть сразу после думских выборов) о поддержке этой партии заявило 20% респондентов с подобными взглядами. Для сравнения — в симпатиях к «Яблоку» призналось лишь 10% опрошенных в данной среде.

Компартия явно рассчитывает на рост поддержки в городах, включая столицу. Однако коммунистам за последние месяцы уже дважды пришлось участвовать в резонансных дискуссиях в защиту советского прошлого (по поводу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку и переименования станции метро Войковская). История с Лениным — уже третий подобный повод. То есть не единичный случай, а тенденция. Но многим протестным либералам позиция Компартии по этим вопросам явно не нравилась. А теперь в той же столице в ходе «исторических баталий» между коммунистами и протестными либеральными избирателями может образоваться если не пропасть, то заметная «трещина». Это дает фору конкурентам компартии в борьбе за голоса «рассерженных горожан». Кремлю также выгодно, чтобы крупный сегмент протестного электората был не монополизирован, а разделен между разными партиями. И в итоге, получается, что начавшиеся баталии вокруг Ленина — не подарок для КПРФ, а скорее «троянский конь» на ее поле, еще одна ловушка.

В целом же, этот, по сути, проходной информационный повод никому не наносит долгосрочного вреда сам по себе. Важно, в какую цепочку событий он будет встроен.