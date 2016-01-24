Как сообщает американское издание ForeignPolicy со ссылкой на высокопоставленного дипломата Организации объединенных наций, делегация Турции во главе с премьер-министром страны Ахметом Давутоглу передала спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре предупреждение о готовности выйти из процесса урегулирования в том случае, если сирийские курды будут представлены в составе оппозиции на переговорах в Женеве. При этом издание уточняет, что Анкара предприняла такой шаг накануне встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в Цюрихе, на которой обсуждались практические шаги по организации переговоров по сирийскому урегулированию, намеченных на 25 января в Женеве.

sebmeyer.photoshelter.com Танец в курдских национальных одеждах

Но вот что любопытно. По итогам Лавров выступил с пакетным заявлением. По его словам, «наш общий вывод относительно различных конфликтов на Ближнем Востоке и на севере Африки заключается в том, что и Россия, и США твердо выступают за суверенитет и территориальную целостность всех государств этого региона». В широком смысле слова это можно расценивать как намек на то, что в Москве и в Вашингтоне зреет понимание, что даже при самом лучшем сценарии по сирийскому урегулированию достигнуть прорыва по борьбе с ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) будет невозможно, если не решать одновременно — прямо или косвенно — проблемы фактически расколотого Ирака, часть территории которого контролирует все тот же ДАИШ, а отношения между Эрбилем и Багдадом балансируют на грани полного разрыва. Не случайно на состоявшемся 18 января 2016 года заседании Совета глав МИД стран-членов Евросоюза сирийская и иракская проблемы рассматривались комплексно. Как заявил в этой связи директор Института глобальных исследований Женевского университета Рене Швок, «единственное, что становится понятно, так это то, что в Европе все очень раздражены; в сирийском вопросе они не хотят поддерживать Асада, но и не хотят больше его «снимать», а с другой стороны нет надежной умеренной силы, чтобы ее поддержать, потому что силы, противостоящие Асаду — это ДАИШ или другие экстремистские силы, такие как «Аль-Каида».

Что касается Турции, то она в штыки встретила намерение США и России интегрировать сирийских курдов в процесс по урегулированию. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что те связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), являются такими же «террористами», как и ДАИШ, и обвинил сирийских курдов в создании на севере страны отдельного территориального образования, пригрозив, что «Турция этого не допустит». Если рассматривать ситуацию в ретроспективе, то Эрдоган сам выпустил «курдского джина из бутылки», используя его первоначально в решении своих внутриполитических проблем. Но он так увлекся игрой на этом направлении, что не заметил, как ситуация стала приобретать многомерный характер, особенно когда США — союзник по НАТО — начали открыто заигрывать сначала с иракскими курдами, а теперь и с сирийскими, которые претендуют, как минимум, на аналогичную автономию в северных районах Сирии. При такой тенденции развития событий до проекта Большого Курдистана уже рукой подать. Единственной страной, которая могла бы поддержать Турцию на этом направлении, являлась Россия, которая рассматривала ее в качестве одного их главных участниц процесса по сирийскому урегулированию. Но все испортил трагический инцидент со сбитым в небе Сирии российским бомбардировщиком.

Сейчас начинают выявляться новые дипломатические нюансы. По итогам переговоров в Цюрихе Лавров сообщил, что «Россия, США и другие участники группы поддержки Сирии не намерены участвовать в межсирийских переговорах 25 января в Женеве, но займутся их сопровождением». Специалисты, разбирающиеся в тонкостях дипломатии, понимают, что участие в переговорах ориентирует на принятие общего решения с определенной долей общей политической ответственности за них, включая риски. Сопровождение переговоров предусматривает лишь присутствие на них, возможность выступать с советами, использовать процедуру консультаций для дипломатического оформления того или иного решения со стороны прямых участников. Турция выходит из международной группы поддержки Сирии (МГПС), в которую входят Германия, Европейский союз, Египет, Иордания, Ирак, Иран, Италия, Катар, Китай, Ливан, Лига арабских государств, Объединенные арабские эмираты, Оман, Организация объединенных наций, Россия, Саудовская Аравия, Великобритания, США и Франция. По результатам встречи МГПС в Вене 14 ноября 2015 ее участники обязались «в индивидуальном порядке как страны и сторонники той или иной противоборствующей стороны предпринять все возможные шаги по обеспечению соблюдения режима прекращения огня теми группами или лицами, сторонниками которых они являются, которым они предоставляют материальную поддержку или на которых они оказывают влияние». То есть Турция фактически наделяет себя статусом опосредованного участника сирийского конфликта.

Кто следующий? По словам де Мистуры, Саудовская Аравия навязывает удобный ей состав делегации оппозиции на переговорах с Дамаском, что «сильно усложняет дипломатическое урегулирование сирийского конфликта». Блок оппозиционных группировок, которые объединились в так называемый Высший комитет по переговорам (ВКП), базирующийся в Эр-Рияде, отверг личную просьбу эмиссара позволить другим группам принять участие в переговорах. Более того, в своем докладе на закрытом совещании в Совете Безопасности ООН де Мистура сообщил, что оппозиционная коалиция и ее покровители «настаивают на первенстве и исключительной роли». Так стала выявляться и истинная роль в сирийском кризисе Эр-Рияда. В этой связи спецпосланник ООН заявил, что не будет приглашать конкретные оппозиционные группы на переговоры в Женеве, «если основные внешние игроки в сирийском конфликте не одобрят список», и призвал Россию, США и других ключевых членов Совбеза поддержать его посреднические усилия. Такой сценарий предполагает или во всяком случае не исключает того, что с дипломатической точки зрения Турция и Саудовская Аравия выводятся из «списка» основных внешних игроков в сирийском кризисе.

Однако для нового дипломатического маневра необходимы время и определенные политические усилия. Похоже, что кто-то решил играть на срыв переговоров в Женеве в ранее обозначенные сроки, но не трогая сам процесс мирного урегулирования конфликта в Сирии. Вице-президент США Джозеф Байден в ходе своего визита в Турцию пытался уговорить турецкие власти остаться в составе участников переговоров. Госсекретарь США Джон Керри посещает ныне Саудовскую Аравию, где может определиться судьба новых межсирийских переговоров. Отсюда промежуточный вывод: мирные переговоры по Сирии, как и следовало ожидать, упираются в проблему неготовности к ним так называемой сирийской оппозиции, поскольку отсутствует четкое представление о том, что это вообще такое. Напомним, что по итогам переговоров в Цюрихе глава МИД России заявил буквально следующее: «Резолюция 2254 СБ ООН требует от генерального секретаря через его специального посланника по Сирии разослать приглашения участникам переговоров, которые должны представлять собой максимально широкий спектр сирийского общества — как правительства, так и оппозиции — учитывая при этом тех деятелей и оппозиционные группировки, которые делегировали своих представителей на встречи оппозиции, состоявшиеся за последний год-полтора в Москве, Каире и совсем недавно в Эр-Рияде». И добавил: «Это мандат, каких-либо односторонних рассуждений о неких первых, вторых или третьих сторонах здесь быть не может».

Но дело в том, что такого списка у де Мистуры пока, похоже, просто нет. Так что сроки начала переговоров по Сирии в Женеве, скорее всего, несколько сдвинутся. Inter arma silent leges («Когда гремит оружие, законы молчат»). Так говорили в Древнем Риме. В современном мире эту фразу несколько изменили: «Когда говорят пушки — молчит дипломатия». А что бывает тогда, когда одновременно говорят дипломаты и стреляют пушки? Все та же война, что сейчас и происходит в Сирии и Ираке.

Сирийское урегулирование висит на волоске, что нервирует США. Поэтому 23 января вице-президент Джозеф Байден решил припугнуть переговорщиков, заявив о том, что Пентагон готов к военному решению конфликта. Для большей уверенности Минобороны США направляет в Ирак 101-ю воздушно-десантную дивизию, впечатлив тем самым главу французского оборонного ведомства Жана-Ива Ле Дриана. «Мы предпочитаем достижение политического решения по Сирии. В противном случае США будут готовы к военному решению конфликта», — заявил Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу. Как уточняет агентство Reuters, Байден и Давутоглу договорились усилить поддержку так называемых суннитских группировок, борющихся с армией сирийского лидера Башара Асада. Таким образом Вашингтон пытается развеять опасения Анкары, которая выступает против участия в переговорах представителей курдского ополчения из партии «Демократический союз» (PYD). В свою очередь, сирийские курды проявляют твердость: сопредседатель PYD Салех Муслим дал понять американцам и туркам, что переговоры не увенчаются успехом, если на них не будет представлено курдское ополчение.

Чем ближе переговоры, тем большее рвение проявляют американцы и французы, озабоченные успехами ВКС России в САР, которая благодаря точечным операциям усилила переговорные позиции президента Асада. Не случайно 20 января на совместной пресс-конференции в Париже руководители оборонных ведомств Франции и США выступили за расширение «коллективных усилий» для борьбы с ДАИШ, но предпочли это сделать без оглядки на Москву. «Россия — важный игрок в сирийском урегулировании. Мы ожидаем, что русские сконцентрируются на борьбе с «Исламским государством» и перестанут бомбить остальные группировки», — цитирует Ле Дриана телеканал France 24. Французы сверяют часы с американцами, британцами, немцами, итальянцами и даже с австралийцами и голландцами, позабыв об этом, что именно русские в кратчайшие сроки переломили ход гражданской войны в Сирии, которую пытаются растащить на части многочисленные террористические организации.

Дело дошло до того, что «суннитские» боевики, опекаемые Саудовской Аравией, требуют прекращения бомбардировок ВКС России в качестве предварительного условия для начала переговоров. Что в этот момент делает французская пресса? Она смакует сюжет о том, как двоюродный брат президента САР Сулейман Асад получил 20 лет тюрьмы за «убийство» сирийского военнослужащего (в результате дорожно-транспортного происшествия) в Латакии. Кому-то очень нужно, чтобы армия отвернулась от правящего режима в Дамаске. Такие вот у США союзники по коалиции.