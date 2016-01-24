



LETA «Русский» мэр Риги Ушаков склонился под требовательным взглядом и.о. президента Латвии от неонацистов

18 января, был госпитализирован президент Латвии Раймонд Вейонис. На следующий день поступила информация о том, что принято решение перевести его под наблюдение кардиологов, а позже сообщили, что у президента констатирована инфекционная болезнь (сепсис) с первичным очагом на клапанах сердца. Чтобы ограничить ее дальнейшее распространение 20 января провели операцию на сердце. На данный момент медики затрудняются ответить, сколько времени президент Латвии проведет на больничной койке. После того, как Вейонис покинет медицинское учреждение, ему предстоит длительный реабилитационный период. Только после этого он сможет полноценно вернуться к рабочим делам. В общем, дело нешуточное.

А тем временем, согласно 52 статьи Конституции Латвийской Республики, которая гласит, что председатель Сейма исполняет обязанности президента, если последний «имеет препятствия для исполнения своих обязанностей», его полномочия переняла Инара Мурниеце — представительница неонацистского Национального объединения, известного своими ксенофобскими программными установками, неприкрытой русофобией и идеей создания «Латвии для латышей». Надо отметить, что Конституция не ограничивает срока такого замещения, а по утверждению специалистов, до полного восстановления дееспособности президента может пройти от двух месяцев, до двух лет.

Буквально 15 января, я опубликовал статью на тему уничтожения в Латвии образования на русском языке. В ней дал краткую оценку тактическим действиям Национального объединения, умело заручившегося в своих русофобских устремлениях поддержкой выдвинутого президентом кандидата на пост премьера страны Мариса Кучинскиса, представляющего Союз «зеленых» и крестьян (СЗК). В обмен на «дружеское плечо» неонацистов, в деле формирования нового правительства, Кучинскис выразил готовность поддержать перевод всех школ на латышский язык обучения. Лично для меня, это не стало сюрпризом. Тогда я написал: «Национал-радикалы, которые в отличие от остальных партий всегда последовательны и научились избегать серьезных просчетов, шаг за шагом укрепляют свои позиции… Их не интересует место премьера, на которого в скором времени повесят «всех собак» — им необходим постоянный рост и усиление влияния. И они почти всегда получают то, что хотят».

Дошло до того, что председатель фракции СЗК в Сейме Аугуст Бригманис заявил, что если его партии (президент также является представителем СЗК) не удастся по каким-либо причинам сформировать правительство, сделать это должно Национальное объединение. Это еще одно подтверждение тому, что с учетом «дьявольского везения», в виде появления латвийского аналога недееспособного Гинденбурга, затянувшегося формирования правительства «либерал-националистами», страхов перед наплывом беженцев и «раскочегаренной» антироссийской истерии, разговоров о роспуске Сейма, настоящие неонацисты, способные к действию, стремительно усиливают свои позиции. Они успешно захватывают рычаги политического влияния, а также удобные для себя, «трибунные», не обремененные прямой ответственностью должности. Это совсем не означает, что русских завтра погрузят в вагоны для скота и депортируют — это произойдет послезавтра. А завтра, неонацисты перейдут к окончательному решению вопроса русских школ и использования русского языка. В общем, происходит именно то, о чем я до хрипоты предупредительно доказывал 20 лет. Но русскоязычным латвийцам, пока, приятнее и спокойнее слушать тех, кто бархатным голосом рассказывает о недопустимости радикализма, «как с одной, так и с другой стороны». Один из таких «рассказчиков», мэр Риги Нил Ушаков, 20 января, во время открытия «Площади баррикад» в честь местных национал-сепаратистов 1991 года, с удовольствием пожал руку неонацистке Инаре Мурниеце. И если русские латвийцы к этому уже привыкли, то представителям дипломатического корпуса РФ, придется в скором времени научиться пожимать руку человека, у которого при упоминании России и русских, начинает непроизвольно подергиваться указательный палец.