Москва, 24 августа, 2015, 17:40 — ИА Регнум. Котировки на нефть марки Brent, к которой частично привязана цена российской марки Urals, 24 августа продолжают находиться на отметке ниже $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

aroundtheworld.su Факел горящего попутного газа.

По состоянию на 17:40 мск октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures Europe упала до отметки в $43,59 за баррель (на 4,29%). Ранее в ходе торгов 24 августа котировки на марку Brent опускались до $42,57 за баррель.

Котировки фьючерсов на легкую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) с поставкой в октябре в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже NYMEX к 17:40 составили $39,04 за баррель, они снизились на 3,612%.