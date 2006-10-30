Новгородская область, 30 октября, 2006, 12:27 — ИА Регнум. В результате пожаров в Новгородской области 29 октября погибли два человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Новгородской области, 29 октября около 2:00 мск сгорел дом в деревне Утушкино Старорусского района. При разборе завалов сгоревшего строения был обнаружен труп 37-летнего мужчины. Как установили специалисты, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Около 8:00 мск 29 октября загорелась баня в садовом обществе "Березки" близ деревни Новая Мельница. Баня сгорела целиком. На месте пожара был обнаружен труп. Личность погибшего устанавливается. Основная версия возникшего пожара - неосторожное обращение с огнем.