Очередная неделя России в испанской прессе начиналась вполне спокойно, обыденно и даже с некоторым налетом лиризма. Каталонская La Vanguardia озаботилась изучением феномена, описанного Тютчевым вечными строчками «умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Особенная стать российская и необходимость верить в это государство корреспондентов не занимали — они с головой ушли в попытки «уразуметь, как можно украсть неукрадываемое».

ИА REGNUM СМИ Испании

«Слова российского поэта и дипломата XIX века Федора Тютчева о невозможности понимания хода мыслей русских (так в оригинале — прим ИА REGNUM) получили свое подтверждение на прошлой неделе. Один высокопоставленный чиновник, некто Александр Протопопов, сумел изобрести схему, благодаря использованию которой украл не менее 50 километров скоростной магистрали, демонтируя ее камень за камнем в течение года. Протопопов, как выяснилось, долгое время занимал различные ответственные посты в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) дослужившись до генерала и заместителя директора. 55-летний чиновник, задержанный ФСБ, имеет все шансы установить абсолютный рекорд по коррупции, если обвинения, выдвинутые против него, подтвердятся. Он координировал работы по удалению из структуры дороги железобетонных блоков, продавая их впоследствии различным предприятиям или используя в своих бытовых целях. Всего им было украдено более 7000 блоков.

По оценкам следователей ущерб, причиненный государству Протопоповым, составляет не менее шести миллионов рублей (73 тысячи евро по курсу на момент написания статьи). Если украденные им блоки выстроить в одну линию, она протянется на 50 километров».

Приятно, конечно, что испанцев заинтересовала, наконец, русская поэзия XIX века, но совершенно не поддается осмыслению, что же в действиях названного выше субъекта «умом не понять»? Процесс воровства? Схему работы? И уж, конечно, назвав чиновника рекордсменом по коррупции, ребята погрешили против истины. Как говорил другой выдающийся мастер русской литературы И. А. Крылов, старший современник Тютчева: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» 73 тысячи евро — результат, который просто блекнет в сравнении с 88 миллионами партийных денег, уведенными на личные швейцарские счета экс-казначеем Народной партии Испании Луисом Барсенасом. А уж в сравнении со спрятанными в андоррских оффшорах от испанских фининспекторов 500 миллионами экс-президента Каталонии Жорди Пуйоля вообще должны быть признаны, как говорят математики «бесконечно малой величиной, стремящейся к нулю».

Неделя продолжилась вяловатой попыткой выжать сенсацию из дебатов в российской Думе по поводу проблем однополой любви:

«Тюрьма для геев, которые хотят «засветить» свои отношения», — гласил заголовок в El Mundo, на который читатели клевали без особой активности.

«Если русский спит с партнером того же поло, что и он сам, ему лучше об этом помалкивать и «не доставать скелеты из шкафа». А уж если представители секс-меньшинств все-таки решатся заявить о своей «дефективности» открыто, выйдя на улицу с радужным флагом и объединившись в группы, можно со стопроцентной гарантией ожидать, что им будет выписан штраф. Геем или лесбиянкой быть разрешается, но только дома, не выходя на публику. Гомосексуальность в России уголовно наказуема: можно попасть за решетку на 15 суток или придется выплатить штраф, равный 58 евро в пересчете с рублей (так в оригинале — прим. ИА REGNUM).

Как показывает опрос, проведенный Левада-центром, 37% русских считают гомосексуальность отклонением от нормы, а 18% выступают за то, чтобы принадлежащих к ЛГБТ сажать в тюрьму.

Начиная с 2013 года — момента принятия закона о запрете гей-пропаганды в России, число актов насилия в отношении лиц, принадлежащих к сексуальным меньшинствам, резко возросло. В интервью нашему корреспонденту 26-летний гей Илья из Санкт-Петербурга, пожаловался: «Раньше Питер был толерантным городом, однако теперь два мужчины уже не могут пройти по его улицам, взявшись за руки: есть риск подвергнуться атаке со стороны сторонников обычных сексуальных отношений», — пишет El Mundo.

Именины сердца и праздник души наступили для испанской прессы в четверг. Тот самый день, когда «бывший выдающийся судья» Роберт Оуэн представил премьеру Британии свой «доклад о результатах расследования дела Литвиненко». В этот самый момент СМИ пиренейского королевства почувствовали прилив сил, выброс в кровь адреналина и жгучую тягу перещеголять друг друга в позитивной оценке труда английского юриста.

«Никакого сюрприза в докладе Оуэна нет. Как и ожидалось, Литвиненко был признан убитым, а не умершим в результате несчастного случая. В ответе на вопрос, кто виноват, все пальцы указывают на Россию. Оуэн сказал, что «возможно, Луговой и Ковтун действовали с разрешения Николая Патрушева и президента Владимира Путина. Литвиненко боролся против коррупции в ФСБ, чем вызвал гнев Путина и вынужден был уехать в Лондон, — в радостном возбуждении пишет El Confidencial, не обращая ни свое, ни читательское внимание на обилие обтекаемых формулировок «возможно», «по всей видимости» и «с большой долей вероятности», которыми Оуэн обложился для страховки. — Мало сомнений в том, что полоний-210 привезли из России: следователям удалось найти радиоактивные метки, оставленные материалом на всем пути движения Лугового и Ковтуна — в отелях, где они останавливались, в аэропорту Гамбурга, где делали пересадку».

Изложено увлекательно. Настолько захватывающе, что у читателя даже не возникает вопрос, а почему же Луговой с Ковтуном до сих пор не скончались от лучевой болезни? Ведь они-то несколько суток, получается, ели-пили-спали-ехали в обнимку с радиоактивным веществом? Везли его в свинцовой облочке, чтобы не облучиться? Но почему же тогда полоний «наследил» везде, где только можно, но перевозчиков не тронул?

«Путин санкционировал убийство Литвиненко» с таким анонсом вышла в своей электронной версии АВС. Понятно, что не кликнуть мышкой на такой заголовок читатель просто не в состоянии. Однако при открытии текста обнаруживается уже более спокойный титул со всеми необходимыми оговорками: «Британская юстиция считает, что «возможно» Путин распорядился убить Литвиненко».

«Президент России в свое время квалифицировал кончину Литвиненко как трагедию и заявил о том, что не существует улик, указывающих на насильственный характер его смерти. Предполагаемые исполнители акции Луговой (ныне депутат Госдумы) и Ковтун (теперь — предприниматель) экстрадированы в Англию точно не будут, они под защитой Российской Федерации».

«Английская пресса утверждает, что существует аудиозапись, где Литвиненко за некоторое время до убийства рассказывает о том, что Путин связан с Семеном Могилевичем, одним из десяти самых разыскиваемых ФБР преступников».

Практически все заметные фигуры испанской медиасферы обратили внимание на то, что «доклад Оуэна прозвучал невовремя и создает Кэмерону затруднения в налаживании отношений с Кремлем. Необходимость создания единого фронта в Сирии с участием России заставляет Даунинг-стрит закрыть глаза на обвинения, содержащиеся в выводах следственной группы. Но спустив дело Литвиненко на тормозах, Кэмерон потеряет свой авторитет в глазах мировой общественности».

El País, впрочем, настроена вполне оптимистично и уверена в том, что «кочка на дороге отношений между Евросоюзом и Россией преодолена. Отношения Москвы и Лондона, в течение последних двух лет холодные, потеплеют нескоро. Но необходимость военного сотрудничества в Сирии надежно защищает Россию от каких-либо атак со стороны стран Запада. Несмотря на выводы, содержащиеся в докладе Оуэна, отношения между Москвой и Брюсселем будут теплеть. Сегодня Путин — ключевая фигура стабилизации положения в Сирии, а значит, и важный элемент снижения потока беженцев в Европу. Ситуация на юго-востоке Украины тоже не ухудшается, по прошествии времени положение там придет в норму».