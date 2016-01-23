СМИ Альпийской республики в прошедшие семь дней пытались находить интересные повороты сюжетов, связанных с Россией и ее соседями. Австрийские издания среди прочего отметили неожиданно успешную динамику российских продаж автомобилей Porsche, сообщили об австрийских благотворительных программах в Армении и зафиксировали возврат несистемной оппозиции в России к идеям революционных народников 1870-х годов.

О патриотах и предателях

19 января на площадке венского Института Гуманитарных наук состоялась дискуссия на тему «Российский национализм».

Вместо того, чтобы заинтересоваться таким новым ярким лицом русского политического национализма, как Рамзан Кадыров, и его разоблачение «врагов народа» России, европейская публика вот уже 30 лет пугает себя русским этническим национализмом, выискивая крошки его маргинального присутствия в политическом поле. Словно не этнический национализм и не этнократия, а иногда и не неонацизм, победили в абсолютном большинстве восточно-европейских «демократий», вооружённых старой Европой НАТО и ЕС против новой России. Против таких маргиналов в России европейцы и выискивают среди эмигрантов из России «подлинных друзей» её народа.

Внимание газеты Der Standard привлекло выступление журналистки Deutsche Welle Жанны Немцовой, дочери убитого российского политика Бориса Немцова. В ходе дискуссии Немцова попыталась на основе личного опыта подвергнуть анализу российское общество. Журналистка определила российский режим как гибридную систему, в которой демократия сочетается с автократией. Для поддержания этой системы российская политическая элита использует новую национальную идеологию — заново открытый патриотизм, в рамках которой главными опасностями объявляются «нестабильность» и «кризис идеологии», а общество делится на «патриотов» и «предателей». При этом, по мнению Немцовой, большинство населения не попадает ни в одну из этих категорий, а в сознании людей доминирует мысль о невозможности повлиять на политический процесс. Der Standard обращает внимание на высказывания докладчицы о том, что ответственность за перемены в стране в конечном итоге лежит на народе, ведь «изменения будут инициированы не международным сообществом, а самим народом».

Нефтяное счастье

Современное экономическая политика России стала одной из широко обсуждаемых тем на конференции, организованной журналом «Euromoney» в Вене. Wiener Zeitung прислушалась к мнениям экспертов и сделала собственные выводы относительно экономического будущего страны. Переход на плавающий курс рубля был абсолютно абсолютно верным решением, считает аналитик Raiffeisen Bank International Гюнтер Дойбер. Вздорожание импорта вкупе с воздействием западных санкций привели к «впечатляющему равновесию торгового баланса». Аналогичного мнения придерживается и Штефан Баризиц, эксперт австрийского Национального банка: «Российские экспортеры получают выгоду из-за слабого рубля, а импортозамещение приводит к дальнейшему развитию сельскохозяйственного сектора». Несмотря на спад в автомобильной промышленности и строительной отрасли, размер валютных резервов в процентах от ВВП увеличился с 20,6 в 2014-м до 29,5 в 2015 году. По мнению экспертов, счастье России состоит в том, что нефть до сих пор покупают за доллары, которых даже в условиях обвала цен на сырье в целом хватает для поддержания на плаву в рамках довольно замкнутой экономики. Венская газета уверена, что оптимизм внушает и тот факт, что на фоне рецессии не наблюдается резкого роста безработицы, уровень которой в 2015 году составил 5,6% — против 5,2% в предыдущем.

Забытая катастрофа

Отрезанная Турцией с запада, Азербайджаном — с востока, в 2011 году Армения оказалась на втором месте в рейтинге самых бесперспективных экономик мира, отмечает Tiroler Tageszeitung. После распада СССР промышленность и сельское хозяйство Армении покатились под откос, последовавший за этим небольшой рост был перечеркнут экономическим кризисом 2008 года. В среднем по стране за чертой бедности находится около трети населения, особенно тяжелая ситуация в Лорийской и Ширакской областях. Безработица там достигает 50%, а 46% женатых мужчин вынуждены искать работу за границей — обычно в России и на Украине. Следствием этого становятся детская бедность и упадок института семьи. По выражению журналистов из Инсбрука, на европейском континенте разворачивается «забытая катастрофа». Проектами по оказанию помощи самым малообеспеченным семьям на северо-западе Армении занимается благотворительное общество Caritas Tirol. Оно берет на себя поддержку материнства, организацию здорового питания в детских садах, мероприятия в сфере досуга для детей и подростков и помощь в адаптации детей-инвалидов в школах. В 2016 году осуществляется программа «Будущее для детей», в рамках которой планируется обозначить жизненные перспективы для 5000 детей из Армении и Румынии.

OMV тянет в Россию

Уже несколько недель подряд ведутся споры о будущей таинственной «российской сделки» австрийской нефтегазовой корпорации OMV. Газета Kurier выяснила, что исследование консалтингового агентства Wood Mackenzie дает ответ на вопрос, почему австрийцы с небывалым упорством продолжают высказываться в пользу продолжения совместных проектов с Россией. Все дело в разработке ачимовских залежей Уренгойского месторождения, 25-процентное участие в разработке которых должно обеспечить OMV доступ к значительным нефтегазовым резервам. Согласно Wood Mackenzie, российский проект привлекает австрийцев сразу двумя аргументами. Во-первых, это дешевизна, поскольку освоение схожих по объему углеводородных резервов в Северном море потребует куда больших инвестиций, что критично на фоне непростого финансового положения концерна. Во-вторых, это стабильность в сохранении объемов добычи нефти и газа на годы вперед на сибирском месторождении, чего нельзя сказать об альтернативах в лице североморских скважин.

Кризису наперекор

Несмотря на кризис на российском автомобильном рынке, Porsche успешно развивает свой бизнес в России, сообщает газета Salzburger Nachrichten. В прошлом году продажи компании выросли на 12% и составили около 5300 автомобилей. «На рынке автомобилей премиум-класса мы в меньшей степени испытываем влияние общего тренда», — отмечает директор Porsche в России Томас Штэрцель. Ключом к успеху для его фирмы стало привлечение новых клиентов: «Сегодня к нам приходят клиенты, которые еще пять лет назад определенно не могли позволить себе Porsche… Раньше к нам приходили люди с большими чемоданами (денег). Сегодня у нас таких клиентов нет». Фирма из Штутгарта рассматривает российский рынок в числе приоритетных, в следующие годы на нем планируется удвоить продажи. До этого момента 60% автомобилей было продано в Москве, теперь же задачей является присутствие во всех городах-миллионниках, добавляет Штэрцель.