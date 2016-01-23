С 25 по 29 января состоятся заседания зимней сессии ПАСЕ, на которых планируется обсуждение карабахского конфликта в докладах британского депутата Роберта Уолтера «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» и боснийского парламентария Милицы Маркович «Население приграничных регионов Азербайджана намеренно лишают воды». Накануне сопредседатели Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) Джеймс Уорлик, Игорь Попов и Пьер Андрие распространили совместное заявление, в котором (учитывая, что ПАСЕ намерено в ближайшее время принять резолюцию в связи с конфликтом) специально подчеркивается следующее: «Мы напоминаем ПАСЕ и другим международным организациям, что Минская группа является единственным форматом для ведения переговоров. Мы ценим интерес, который проявляют члены ПАСЕ. Однако заявляем, что шаги, которые нанесут вред мандату Минской группы ОБСЕ и затруднят продолжающийся процесс переговоров, не могут быть сделаны». Итоги этого демарша пока неизвестны. Но, как заявил порталу Haqqin.az бакинский политолог Эльхан Шахиноглу, «позиция Армении усилилась и вероятность того, что эти доклады будут приняты ПАСЕ сильно уменьшилась». Он также потребовал, чтобы МИД Азербайджана доложил о проделанной работе «по лоббированию этих докладов, что они сделали для того, чтобы предотвратить призыв сопредседателей Минской группы к ПАСЕ не вмешиваться в карабахский конфликт?».

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Аналогичными комментариями разразились и другие бакинские СМИ. «Не совсем понятно, что же именно не пришлось по душе тройке «миротворцев». Судя по тону заявления, сопредседатели считают, что карабахский конфликт — это их вотчина, и никто не имеет права на нее посягать, — пишет на страницах Vesti.az Фарид Теймурханлы. — Но позвольте, это вам не игрушки, и речь идет о тлеющем конфликте, который может разгореться в любую минуту. Однако сопредседателей МГ ОБСЕ, судя по всему, не это интересует. Они предъявляют свои монопольные права на решение этого конфликта. После подобных слов создается впечатление, что данная структура представляет из себя собаку на сене. Вот уже 23-й год сопредседатели МГ ОБСЕ совершают туристические поездки в регион, проводят встречи в Баку, Ханкенди, Ереване, выступают с шаблонными заявлениями, и получают за это неплохую зарплату. И если какая-либо международная организация может внести лепту в справедливое урегулирование карабахского конфликта, эти «миротворцы» должны только приветствовать подобные усилия».

Вообще в Баку уже набили руку на технологиях подмены понятий, что вынуждает нас предметно конкретизировать складывающуюся ситуацию. Еще в конце 2015 года газета «Эхо», обращая внимание на «взлет дипломатической активности России в Армении», имея в виду визиты в Ереван спикера Совета федерации Валентины Матвиенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова, писала, что якобы «все ключевые решения относительно Армении уже давно принимаются в России». При этом совершенно игнорируется тот факт, что Россия и Армения являются стратегическими партнерами без лингвистической натяжки, поскольку оба государства состоят в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе, что предполагает соответствующую переговорную повестку. Если и дальше развивать этот тезис по аналогии, то почему-то в Москве никому в голову не приходит оценивать также нередкие визиты высокопоставленных российских чиновников в Баку как-то, что «все решения за него принимает Москва».

Мы не случайно затронули этот сюжет, поскольку по итогам своего визита в Ереван глава МИД России Лавров сделал следующее заявление: «Мы, Россия, США и Франция, твердо выступаем против того, чтобы в нагорно-карабахском урегулировании вместо делового, терпеливого диалога пытались выносить ее на различные международные площадки, которые урегулированием не занимаются, по крайней мере, никто им такого поручения от имени международного сообщества не давал». По словам Лаврова, «любые резкие радикальные действия вредят делу и работе сопредседателей, которые весьма активно, не всегда публично, но находятся в контакте со сторонами».

В свою очередь, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян высказывал обеспокоенность тем, что другие структуры, принимающие какие-либо меры на карабахском направлении», могут воспрепятствовать процессу мирного урегулирования карабахского конфликта и способствовать росту напряженности в регионе». В переводе на обычный язык это означает, что МГ ОБСЕ ведет главный переговорный процесс и на высоком уровне между сторонами пытается достичь соглашения по ряду элементов, в том числе и возвращение прилегающих к Карабаху территорий, беженцев и внутренне перемещенных лиц на места проживания, гарантии безопасности, размещения международных сил, а также определение статуса путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха и т.д.

При этом многие (если не все) детали этого сложного переговорного процесса, согласно совместной договоренности, не предаются гласности. Прежде всего потому, чтобы не вызывать преждевременного политического ажиотажа в ситуации, когда позиции конфликтующих сторон часто меняются. Что касается ПАСЕ, то это ничего не решающая большая европейская говорильня, которая часто используется некоторыми странами как площадка для осуществления мероприятий информационно-пропагандистского свойства, как элемент определенной параллельной игры. Поэтому Баку, если он так недоволен деятельностью МГ ОБСЕ, следовало бы выйти из режима конфиденциальности, придать гласности базовые элементы переговорного процесса и обосновать свое решение. Как бы к этому не относиться, но это был бы честный ход азербайджанских властей хотя бы по отношению к своему народу.

Однако на публичном уровне таких шагов Азербайджан не предпринимает, что вынуждает искать в нынешнем скандале ПАСЕ — МГ ОБСЕ иную подоплеку. Еще в конце прошлого года ИА REGNUM цитировал бывшего азербайджанского дипломата Фикрета Садыхова о том, что «сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан», и что «сопредседатели МГ ОБСЕ в определенном смысле нарушают регламент, проводя встречи с президентом НКР Бако Саакяном». А что в этом удивительного, ведь опыт разрешения конфликтов типа карабахского, нарабатываемая практика урегулирования кризиса на Украине диктуют вывод Степанакерта на уровень участника конфликта и вовлечение его в переговорный процесс.

Вот и экс-помощник госсекретаря США по Южному Кавказу, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя недавнюю встречу американского сопредседателя МГ ОБСЕ Джейса Уорлика с главой МИД НКР Кареном Мирзояном, отметил, что «сопредседатели всегда встречаются с де-факто властями Нагорного Карабаха, когда совершают визит в регион», но «другое дело — в Вашингтоне, я бы этого не сделал, когда был сопредседателем, я бы подумал, что это может выглядеть как неверный сигнал о том, что США признают Нагорный Карабах». «Я хорошо знаю посла Уорлика, он не проармянский и не проазербайджанский, просто он принял решения, с которым можно не согласиться», — уточнил при этом Брайза. Правда, Брайза давно уже находится вне большой американской политики, да и с того момента, когда он лично занимался проблемами карабахского урегулирования, резко изменилась ситуация в Закавказье и на Большом Ближнем Востоке.

Уорлик — опытнейший американский дипломат без провинциальных политических комплексов, нацеленный на достижение поставленной задачи, а не на стремление кому-то нравится или не нравиться. В этом смысле и российской дипломатии также давно пора перестать плясать под «бакинскую зурну», которая и без того в её адрес посылает «жесткую музыку». Москве пора выходить на Степанакерт. Без этого будет невозможно достигнуть серьезного прогресса в переговорах, так как Ереван и Баку продолжают стоять на взаимоисключающих позициях.