



Война на Ближнем Востоке становится всё более запутанной, и зависящей от большого количества факторов. На этот раз отличились американцы — министр обороны США Эштон Картер заявил, что его страна отправит в Ирак военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии. Речь идёт о 1800 военных второй бригадной боевой группы вышеуказанной дивизии. По словам Картера, основной задачей военнослужащих станет обучение правительственных сил Ирака и курдского ополчения Пешмерга, поэтому американские солдаты будут дислоцированы в Багдаде и Эрбиле.

Интересно, что американские военные инструкторы и силы специального назначения уже давно находятся и в Ираке, и в Сирии (об этом заявлялось официально). На этом фоне отправка в Ирак такого значительного количества элитных военных выглядит странно и, кажется, не очень соответствует озвученным Эштоном Картером задачам, согласно которым, обученные, и поддерживаемые с воздуха американской авиацией, войска Ирака и силы курдов должны развить успешное наступление в направлении Мосула и, в конечном итоге, выбить из этого города боевиков «Исламского государства» (ИГ — запрещённая в РФ террористическая организация).

Возникает серьёзное подозрение, что части 101-й воздушно-десантной дивизии будут активно вовлечены в боевые действия против ИГ. На это указывает и то, что в 2003 году именно это подразделение активно участвовало в захвате Мосула и имеет большой опыт работы на этих территориях. С другой стороны, задача может быть и другой — в Ираке слишком увеличивается влияние шиитского Ирана (ведь правительство в Багдаде тоже представлено шиитами). Введение в страну американского воинского контингента (нельзя исключить и дальнейшее увеличение его численности) может нести задачу «выдавить» из Ирака всякое иранское влияние, или хотя бы его уменьшить и уравновесить.

Будут ли американцы активно участвовать в военных действиях станет ясно достаточно скоро — в такую операцию, как штурм города, уже почти 2 года находящийся у боевиков и при этом изрядно укреплённый и «прорытый» туннелями, провести без жертв будет практически невозможно. Если американские военные понесут сколь-нибудь серьёзные потери, то руководство страны может встать перед дилеммой — либо попробовать «сыграть в месть» за своих граждан и ввести большой контингент «разбираться» с террористами, либо же окончательно растерять свой рейтинг перед выборами, ещё и понеся геополитические и репутационные потери.

Если же никакого реального участия американцев мы не увидим — значит речь действительно идёт о том, чтобы просто окончательно не упустить Ирак из своей сферы влияния.