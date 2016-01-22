Правозащитник, писатель и активист Рождер Энис решил изучить, что пишет о России канадская пресса, и опубликовал свои выводы на ресурсе Newcoldwar.org. ИА REGNUM публикует текст с некоторыми сокращениями.

333v.r Медведь

… После перерыва, наступившего в освещении ситуации на Украине и в России на протяжении большей части 2015 года, редактор крупнейшей ежедневной газеты Канады открыла 2016 год с острыми нападками на Россию. Особенно привлекают внимание выражения — «молниеносная аннексия Крыма» и «поддержка Москвой сепаратистского восстания на восточной Украина «. Оливия Вард (Olivia Ward) публикует статью от 10 января 2016 года в издании Toronto Star с грузом мрачных предсказаний для российской экономики в 2016 году и словами про «растущую опухоль возмущения в низах» против президента Владимира Путина.

Редактор Toronto Star объясняет, что «в 2014 году, молниеносный захват Россией Крымского полуострова Украины вызвал шок, разошедшийся по всему миру. Спустя месяц, поддерживаемые Москвой сепаратистские восстания на востоке Украины убедили западных лидеров, что русский медведь на охоте, и его аппетит к территориям растет «.

Заглядывая вперед, Уорд пишет: «В 2016 году, вопрос не в том, сколько еще геополитические амбиции Путина могут расширяться, но как долго это будет продолжаться, прежде чем они будут свернуты из-за суровых экономических реалий у русских дома. Ответы будут иметь серьезные последствия для будущего Ближнего Востока и за его пределами «.

Если амбиции России в Крыму и на Украине вызвали такой шок в мире в 2014 году, то читатель может ожидать объяснений, как обстоят дела в этих двух местах? Крым, по-видимому, страдает жестоко под лапой «русского медведя». Но мы не прочли ни слова об этом. И это вовсе не сюрприз, потому что, если цель статьи состоит в дискредитации России, то не нужно заострять внимание на том, что на самом деле происходит в Крыму и на Украине. А что там, кстати, происходит?

В Крыму, опрос за опросом в 2014 и 2015 годах показывает широкое удовлетворение решением референдума, проведенного в марте 2014 года, в пользу отделения от Украины и присоединения к Российской Федерации. Это не значит, что крымчане не критикуют или полностью удовлетворены своими новыми политическими институтами, а также экономической и социальной политикой. Кстати, русская пресса полна статьями об этом. Но мы это не читаем на английском, потому что единственной целью передачи новостей из России становится желание ее бичевать, не вникая в тонкости и нюансы реальной ситуации на местах. Таковы догматические ориентиры основной части западных СМИ.

Что касается ситуации с политическими, экономическими и вообще фундаментальными правами человека на Украине, это — катастрофа. Все идет от плохого к худшему. И это не попало в сферу внимания Оливии Уорд. В отличие от тех, кто писал и говорил об этом — Bloomberg News, Gallup Poll, Файнэншл Таймс, New York Times, украинцев, которые верят в систему правосудия, свободную от бандитизма, иудеев Украины, и других изданий, организаций и известных людей, которые видят, что на Украине происходят. Но Toronto Star защищает своих читателей от новостей, которые не играют в пользу Украины.

Прогнозы Оливии Уорд об экономическом коллапсе в России — не оригинальны.

… Низкие цены на нефть и западные экономические санкции привели к проблемам в экономике, но буря постепенно стихает. И Владимир Путин объясняет то же в интервью немецкой газете Bild от 5 января.

Обвинение же в «молниеносной аннексии Крыма» показывает незнание ситуации на Украине. Там не было ничего от «молнии». Речь — о давней обиде и недовольстве народа Крыма их статусом граждан второго ранга на Украине. Напряженность и разногласия между Крымом и его политическими повелителями на Украине насчитывают десятилетия, от произвольного решения Советского Союза в 1954 году передать Крым от Советского Российской Федерации к УССР (ирония ситуации — это советское решение поддерживают сегодня украинские ультра-националисы и их западные покровители!). Во время и после распада Советского Союза, крымчане не голосовали за независимость. И Крым буквально томился в экономическом смысле на Украине…

… Журналисты будут служить своим читателям, открывая страницы своих изданий для обоснованных мнений по Украине и России от канадцев. В Канаде нет недостатка высококвалифицированных экспертов. И все же местные СМИ заморожены основным дискурсом, который в моде в Канаде.

Например, Михаил Мочанов (университет Святого Томаса в Нью-Брансуик) недавно написал статью, изучив хронический и неразрешимый кризис коррупции в политических и экономических институтах на Украины (даже США признают устами своих высокопоставленных чиновников, что «что-то» необходимо в срочном порядке решать в этом смысле). Писатель Марк Чепмен в Британской Колумбии предлагает обоснованное мнение… Этот писатель говорил о тревожных склонностях авторов и редакторов в Toronto Star и в The Globe и Mail, публиковать материалы, призывающие финансовые поддержку и пожертвования для закупки оружия для экстремистских военизированных формирований на Украине.

Но ведь журналистика должна представить конкурсы идей, а не только заданные формулы…

Как анти-российские взгляды взгляды редактора иностранных новостей Оливии Уорд могут стать такими популярными на страницах крупнейшей газеты Канады? Ведь очевидно, что она не говорит ни на русском или украинском языках, и ни разу не была ни в России, ни на Украине. И почему альтернативные мнения, в том числе канадцев российского и украинского происхождения, так строго запрещаются на страницах Totonto Star?

Ответ в том, что статьи, которые Уорд говорит и пишет от имени всей редакции, глубоко предвзяты и совершенно не учитывают реалий современных Украины и России. Она пишет и публикует предрассудки, а не точные новости или информационный коментарий.

В результате, читатели трех крупных конгломератов печатных СМИ в Канаде — Toronto Star, Globe and MailиPostmedia — платят высокую цену за невероятную предвзятость и догматизм редакционной политики этих изданий.

Кстати, мы видим повторение в том, что происходит в освещении канадскими СМИ России — в Турции. Там, как на Украине, центральное правительство ведет войну против мятежной части населения, требующего законного решения своих социальных, экономических и культурных проблем. Речь о курдах на востоке страны. Позорно, но средства массовой информации Канады умалчивают об очень серьезных нападениях на журналистов в Турции, где десятки из представителей СМИ — под угрозой, и многие заключены в тюрьму.