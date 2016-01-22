



Цитата из к/ф «Буратино». реж Леонид Нечаев. 1975. СССР На дурака не нужен нож: ему немного подпоешь ‑ и делай с ним, что хошь!

С чем вернулась украинская делегация из Давоса?

До начала форума министр финансов Наталья Яресько, президент Петр Порошенко и другие официальные лица обещали привезти из Давоса две позитивные новости: сообщение о новых инвесторах, которые будут вкладываться в Украину, и сообщение о новом кредите, который Украине даст МВФ.

Сорок тысяч одних инвесторов

Первое обещание было заведомо завиральным. На Украине идет гражданская война, правительство не платит по кредитам, коррупция ширится, экономикой управляют странные люди, и все ключевые показатели падают.

При Януковиче ВВП рос, после него падает на 10% в год. Вместе с ним падает промышленное производство, экспорт и курс валюты. Инфляция с 25% в 2014 годы разогналась до 46% в 2015-м. Ну и плюс всякие мелочи, типа признания украинских банков одними из самых ненадежных в мире (140 место из 144) — результаты исследования Global Competitiveness Report были опубликованы как раз в Давосе.

В таких условиях никто вкладываться не будет. Одно дело — давать кредиты под проценты и делать ни к чему не обязывающие политические заявления. Совсем другое — рисковать своими деньгами. Сумасшедших нет.

Так и вышло. Ни одного контракта в Давосе не заключено. Нет и ни одной предварительной договоренности о контрактах. Все, что есть — это слова.

Глава Минфина Яресько встретилась с еврокомиссаром по экономике и финансам Пьером Московиси, «другом и партнером Украины». Встреча была «приятной». Другая встреча — с президентом Еврогруппы Йеруном Дейсселблумом. Встреча была «конструктивной». Глава Еврогруппы «выразил значительную поддержку Украине». А глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер еще до встречи с Яресько сказал, что финансовую поддержку Украины и новые инвестиции вообще не предполагается обсуждать.

Отдельную встречу с представителями США, ЕС и транснациональных корпораций провел министр экономического развития Айварас Абромавичус. Итоги также отсутствуют. «Мы не должны засыпать, чтобы привлечь иностранных инвесторов в Украину» — эта фраза украинского министра по итогам встречи характеризуют как его уровень владения русским языком, так и его познания в экономической политике.

Условия кредита

Единственная позитивная новость — Украина, вероятно, получит новый кредит от МВФ. Достигнута предварительная договорённость с главой фонда Кристин Лагард. Сильно радоваться тому, что тебе дали денег под проценты, довольно странно. Но других хороших новостей в любом случае нет.

Как известно, некоторое время назад МВФ специально под Украину изменил свои правила кредитования. У Украины есть долг перед Россией, который она не отдает. По прежним правилам кредит от МВФ ей бы не дали. По новым — могут дать, если выяснится, что заемщик «добросовестно вел переговоры». Другими словами, если заемщик — хороший человек, то нестрашно, если он не платит по счетам.

Однако этот сеанс щедрости отнюдь не бесплатный. Во-первых, транши даются под хорошие проценты. Во-вторых, представители США на встречах с Порошенко и Яресько вполне ясно дали понять, какой ценой Украина может получить эти транши, а также кредиты от США. Цена — еще больший внешний контроль над украинским государством и украинской экономикой.

Представители Вашингтона рассказали, что предоставление Украине $1 млрд кредита напрямую увязывается с отставкой генерального прокурора Шокина. Он, мол, символ коррупции, а его отставка будет символом реальных перемен. Расплата номер один — политические решения.

Ну и главное: на встрече Яресько и Абромавичуса с министром торговли США Пенни Прицкер эта последняя сделала украинским чиновникам (американо-литовского происхождения) предложения, от которого они не смогут отказаться. «Они предложили свою помощь в поиске профессиональных независимых директоров для наших ключевых компаний», — рассказал Абромавичус. Дальнейшая судьба «ключевых компаний» уже вполне предсказуема. Расплата номер два — контроль за экономикой.

Выводы

Чтобы получать кредиты МВФ (без которых экономике страны станет совсем грустно), украинским властям нужно выполнять и некоторые другие условия. На практике эти условия сводятся к снижению социальных расходов государства. Они уже снижены. Дальше вполне реальна перспектива повышения пенсионного возраста одновременно с повышением налогов для бизнеса (одно из условий получения нового транша — отмена налоговой «упрощенки»).

Бизнес (которому и так несладко) ответит на повышение налогов уходом в тень, и вместо роста сбора налогов будет падение. У этого, в свою очередь, будет два последствия: предприниматели будут опасаться государства и стараться договариваться с ним неформально (прощай, инвестиционный климат), а государство будет вынуждено все глубже залезать в западную долговую яму (прощай, экономическая независимость).

Такая ситуация — социальной помощи и давление на бизнес — МВФ вполне устраивает. Им-то не нужно думать о жителях Украины — ни о предпринимателях, ни о пенсионерах с учителями. Украинские министры о них, впрочем, тоже не думают.

Целью западной стороны является небезвозмездное кредитование Украины, получение долговременного контроля над ее финансовыми потоками и над ее текущими политическими и финансовыми процессами. Целью украинских чиновников является освоение средств и сохранение собственной власти.

Цели вполне совпадают между собой: Украина продолжит брать кредиты и перенаправлять в сторону западных институтов и транснациональных корпораций все свои ресурсы. В некотором роде обещание о вступлении Украины в западную семью выполнено. Это — западная семья фондов и корпораций, которой Украина отдает все, что у нее есть, включая бюджет и рынок. Бюджет будет работать над возвращением кредитов. Рынок, настежь открытый для еврокомпаний (ответного жеста Европа, разумеется, делать не стала, и еврорынок закрыт для украинского бизнеса еще плотнее, чем раньше) — рынок Украины будет заполняться евротоварами во всех отраслях, где их появление будет выгодным для европроизводителей.

Правда, такая программа совершенно противоречит интересам граждан страны, поскольку ухудшает ситуацию и для местного бизнеса, и для социально незащищенных слоев. Украинское государство успешно работает против собственных граждан.