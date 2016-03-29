В начале января 2016 года пришедшая к власти в Аргентине оппозиция во главе с новым президентом страны Маурисио Макри вновь вернулась к теме возвращения Фолклендских (Мальвинских) островов. МИД страны опубликовал официальное заявление, в котором, в частности, было сказано, что Аргентина сообщает о своей твердой приверженности мирному урегулированию разногласий и приглашает Соединенное Королевство «возобновить как можно скорее переговоры, на которых вопрос о статусе Мальвинских островов должен быть решен «справедливо и окончательно», сообщало The Gardian.

Фолклендские острова. Карта Т. Джеффри. 1771

И такие предварительные переговоры состоялись на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По итогам встречи президента Аргентины Маурисио Макри и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона глава правительства Аргентины Маркос Пенья заявил, что разные позиции по Фолклендам не помешают установлению и развитию хороших отношений. Министр иностранных дел Аргентины Сусанна Малькорра подчеркнула, что сосредоточить все на вопросе о спорной территории — это как «наполнить стакан наполовину». И есть не менее важные темы аргентино-британского переговорного процесса.

Сейчас аналитики пытаются понять, что же произошло. Были ли эти формулировки просто данью дипломатическому протоколу, либо на Маурисио Макри, действительно, давит США, требуя отработки вложенных в него в период выборной кампании ресурсов. Либо, и скорее всего так и есть, находящейся в ситуации жесточайшего экономического кризиса Аргентине сейчас Великобритания нужна не как враг, а как партнер, который поможет получить некие возможности на решение внутренних аргентинских проблем. Или, хотя бы, не будет мешать Маурисио Макри активно искать варианты для залатывания дыр.

Отметим и то, что кризис в Аргентине сейчас такой по масштабу и глубине, что его реалии и последствия, скорее, похоронят самого Макри как политика, еще до окончания президентского срока, чем дадут ему возможность вывести страну из тупика. При всей симпатии к социальным программам Кристины Киршнер нельзя не видеть очевидного — страна находится в шаге от коллапса. И Маурисио Макри сейчас должен очень тонко и осторожно идти по тонкому льду, не допускать ошибок в выборе международных партнеров. Во всяком случае, похоже, что некие предварительные договоренности по фолклендской теме во время встречи президента Аргентины и премьер-министра Великобритании были достигнуты. А, может, и расставлены красные флажки: «продолжаем играть, но не уходим за определенные границы обсуждения».

Но есть еще один нюанс. Вернее, главное обстоятельство темы Фолклендов, о котором почему-то у нас писать не любят. Или деликатно «забывают», когда проводят весьма сомнительные аналогии между Фолклендами и Крымом. Это мнение населения Фолклендских островов. Напомним, что референдум там уже был. Статус заморской территории Великобритании был подтверждён по итогам этого референдума, проходившего по инициативе местных властей 10−11 марта 2013 года. За вхождение в состав Великобритании высказались 99,3% принявших участие в голосовании. Против проголосовали только три человека. А явка составила 92%. Такие результаты подделать невозможно. Население Фолклендов не хочет входить в состав Аргентины ‑ и это факт, который неопровержим.

Тема Фолклендов может быть чем угодно, выгодной картой внутриполитической борьбы в Аргентине, разменной монетой в международных переговорах. Фактором давления. Но все это не имеет ничего общего с интересами народа, проживающего на территории Фолклендов. А играть в такие игры можно бесконечно долго. И, похоже, Маурисио Макри и Дэвид Кэмерон начали очередную долгоиграющую партию.