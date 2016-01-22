Так называемая лаборатория Лугара, ныне принадлежащая Национальному центру по контролю заболеваний Грузии, вновь оказалась предметом скандала. Вспышка свиного гриппа и гибель более десяти человек в приграничных районах соседней Армении вызвала подозрения, что вирус распространяется искусственно не без участия этой лаборатории.

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С началом зимнего сезона и наступлением холодов в регионе участились случаи заболевания гриппом, в том числе свиным (H1N1), и в самой Грузии, где от этого вируса уже погибли три человека. Все трое погибших — жители Западной Грузии.

В Национальном центре по контролю заболеваний обвинения в проведении лабораторией Лугара испытаний бактериологического оружия категорически опровергают и утверждают, что это учреждение проводит исключительно мирные исследования с «целью своевременной диагностики и идентификации патогенов, вызывающих опасные для человека и животных заболевания».

Согласно официальной информации, размещенной на сайте Национального центра по контролю заболеваний Грузии, история Центра исследований общественного здоровья имени Лугара начинается в 1997 году, когда между правительствами США и Грузии был оформлен рамочный договор в рамках «инициативы Нанна-Лугара» (американских сенаторов, выступивших 12 декабря 1991 года с Программой совместного сокращения угрозы в отношении России и стран СНГ).

В 2002 году между министерством обороны Грузии и департаментом обороны США оформляется соглашение «О сотрудничестве в сфере предотвращения распространения связанных с развитием биологического оружия технологий, патогенов и опыта». На основании этих соглашений в 2004 году было принято решение о строительстве в Грузии новой лаборатории, которое официальный Тбилиси встретил с восторгом и расценил как «беспрецедентную поддержку безопасности Грузии со стороны стратегического партнера — США». В 2011 году уже функционирующему в Тбилиси центру Лугара был присвоен юридический статус, а в 2013 году было принято решение о передаче этой лаборатории грузинской стороне. Она перешла в ведение Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению. Между США и Грузией в 2013—2014 годах были оформлены переходящие соглашения о функциях и финансовых обязательствах, на основании которых до 2018 года финансирование деятельности лаборатории продолжат США, а с 2018 года всю ответственность за финансирование и функционирование лабораторной сети возьмет на себя правительство Грузии. На сегодня сумма, вложенная США в создание и функционирование центра Лугара, достигает $350 миллионов.

В сети центра Лугара функционируют три аккредитованные Всемирной организацией здравоохранения лаборатории: по исследованиям полиомиелита, по исследованиям гриппа и по исследованиям кори и краснухи, а также четыре входящие в сеть Всемирной организации здравоохранения лаборатории: по исследованиям ротавируса, по исследованиям инвазийного менингита, по исследованиям малярии и по исследованиям сальмонеллы.

Следует отметить, что с конца 90-х годов прошлого века в Грузии поэтапно начались вспышки этих и других инфекционных заболеваний человека и животных. Население страны пережило периоды особенной активизации дифтерии, полиомиелита, коклюша, малярии, ботулизма, сальмонеллеза, кори и краснухи, разных видов менингита. Помнят в Грузии вспышки сибирской язвы среди крупного рогатого скота, которая иногда передавалась людям, соприкасавшимся с больным животным, ящура и других заболеваний домашнего скота. В тот период представители министерства здравоохранения заявляли, что открытие в Грузии лаборатории в рамках сотрудничества с США будет способствовать упрочению в стране биологической безопасности.

Но с началом функционирования лаборатории Лугара в Грузии стали распространяться неизвестные доселе жителям страны вирусы — чума свиней, куриный, или птичий грипп, свиной грипп. Возможно, это стало результатом лучшей диагностики заболеваний, чем, согласно официальной информации минздрава, и занимается лаборатория Лугара. Стали лучше устанавливать диагноз, и населению точнее сообщают, кто чем заболел и от чего умер.

Такие объяснения удовлетворяют немногих. И слухи о тайных опытах, проводимых в финансируемой американцами лаборатории, среди населения не прекращаются.

В свое время об опасности лаборатории и проводимых в ней опытов для Грузии заговорил бывший советник Михаила Саакашвили журналист Джеффри Сильверман, который в интервью грузинским СМИ пролил свет на истинные планы США в Грузии. Лаборатория создана с целью обойти конвенцию о запрете на биологическое оружие, заявил Сильверман изданию «Грузия и мир». Он подтвердил предположения о том, что разрабатываемые в этой лаборатории опасные вирусы могут переправляться из Грузии в другие страны, и недаром лаборатория находится рядом с Тбилисским аэропортом.

Сильверман также утверждал, что располагает документацией, подтверждающей, что в лаборатории Лугара производятся опасные для здоровья вирусы, которые испытываются на местном населении.

Следует отметить, что еще до интервью Сильвермана об опасности лаборатории Лугара в Грузии между собой тайно говорили и врачи. Знакомый педиатр одной из тбилисских поликлиник, осматривая пришедшего на прием во время очередной вспышки гриппа юного пациента, посоветовал родителям быть особенно осторожными: «В этой лаборатории, что около Алексеевки, разрабатывают штаммы вирусов, которые затем небольшими порциями выпускают в разных частях страны. Испытывают на нас эти вирусы». Со слов врача, ему об этом по секрету стало известно от работающего в лаборатории Лугара знакомого.

Руководство минздрава и Национального центра по контролю заболеваний все эти слухи называют ложью и подчеркивают, что деятельность лаборатории Лугара открыта для всех заинтересованных лиц и ее постоянно проверяют миссии Всемирной организации здравоохранения.

Как заявил журналистам, отвечая на обвинения, заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, в лаборатории Лугара работают профессионалы, специалисты из России, США, Турции, Армении, Азербайджана и Германии, а не так давно в этой лаборатории побывали журналисты одного из российских телеканалов, которые убедились, что ничего опасного там не происходит. Что касается соседней Армении, там, по словам Имнадзе, распространение свиного гриппа началось гораздо раньше, чем в Грузии, и масштабы распространения заболевания намного интенсивнее. Центр Лугара, по его утверждению, никакого отношения к росту заболеваемости гриппом в Армении и Грузии не имеет.