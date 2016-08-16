Резкое падение курса рубля уже стало для рядовых граждан привычным делом — в новейшей истории России таких крупных обвалов было несколько. Инструменты, которые власти применяли для преодоления последствий «черных вторников» и прочих «черных дней недели», были различными в зависимости от ситуации, а вот население реагировало стандартно — скупало валюту. Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 22 января эксперты полагают, что отличие нынешнего обвала рубля от прежних в том, что сейчас валютный кризис создан искусственно, поскольку правительству нужно компенсировать выпадающие доходы бюджета от нефтегазового сектора.

bykvu.com Рубль

Подробнее:

Доллар превысил отметку в 85 рублей, евро перешагнул за 93 рубля

Аналитики заговорили о крайней точке падения рубля

«У рубля нет дна»

В Кремле не стали называть нынешний курс рубля обвалом

«Черный вторник» 11 октября 1994 года

Это первое масштабное падение рубля по отношению к доллару после 1992 года, ознаменованного либерализацией цен. Всего за один день на фондовой бирже ММВБ курс американской валюты вырос более чем на 27%. Вместо прежних 3081 рубля за доллар стало 3926 рублей (речь о неденоминированных рублях). Спрос на валюту в этот день превышал предложение более чем в десять раз — 335,7 млн долларов против 24,25 млн. Цена на нефть тут была ни при чем — в октябре 1994 не случалось ее резких колебаний, она стоила 17,08 доллара за баррель.

Обвал рубля вследствие дефолта 1998 года

Россия объявила технический дефолт по своим долговым обязательствам и перестала поддерживать курс рубля 17 августа 1998 года. Пирамида государственных краткосрочных обязательств (ГКО) лопнула, вслед за ней обанкротились тысячи банков и фирм. Рубль девальвирован в разы: 15 августа курс российской валюты к доллару составлял 6 рублей 29 копеек, 1 сентября — 9,33 рубля, 1 января 1999 года — 20,65 рубля.

Цена на нефть также не играла большой роли в этом кризисе — ее цена в августе 1998 составляла 12,15 доллара за баррель, и тогда это никто не рассматривал как катастрофу. Хотя определенный тренд на снижение в 1998 году все-таки был — в январе 1998 года нефть стоила 16,59 доллара за баррель.

Обвал рубля во время мирового финансового кризиса 2008−2009 годов

В феврале — марте 2009-го рубль опускался до отметки 36,4 рубля за доллар — впоследствии эти значения были отыграны российской валютой. Родина финансового кризиса 2008−2009 годов не Россия, а США, но кризис больно ударил и по России, когда он усугубился падением мировых цен на нефть. Этот неблагоприятный тренд вынудил правительство поддерживать финансовую систему страны за счет денег из Резервного фонда. Своего минимума в тот период цена на нефть Brent достигла в декабре 2008 года, опустившись до отметки 40,11 доллара за баррель. Тогда цены на нефть упали почти вдвое, что и привело к девальвации рубля.

Обвал рубля 16 декабря 2014 года — еще один «черный вторник» российской валюты

Утром 16 декабря ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых из-за возросших рисков девальвации. Вслед за этим курс доллара на бирже резко вырос — до 80 рублей, курс евро составлял 98 рублей, затем рубль отыграл позиции. Цена на нефть Brent в декабре составляла 57,35 доллара за баррель — она плавно снижалась начиная с июля 2014 года, падение рубля можно было объяснить скорее спекулятивной игрой участников рынка, нежели ценой на черное золото.

Подробнее: Аналитики о повышении ключевой ставки ЦБ РФ: Шансы на спасение рубля малы

«Во все времена существовали инструменты для поддержки национальной валюты — их не так много, и они применялись в разное время российской властью. Во-первых, это валютные интервенции ЦБ, в 1998-м они не применялись, потому что валютных резервов было мало, но они применялись в 2014 году определенное, недолгое время. Второй инструмент — это повышение процентной ставки Центральным банком, самый яркий пример — когда она была повышена в 2014 году до 17%. Это как раз и способствовало укреплению валюты», — заявил начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов.

Читайте также: «Ключевая ставка ЦБ останется без изменений до конца 2015 года»

«Мы видим бездействие властей, у них сложная развилка»

Ослабление рубля может быть полезно для экономического роста, импортозамещения, бюджетных целей, но на сегодняшний момент интервенции не планируются, отмечает Суверов. «Ослабление рубля может продолжиться, с точки зрения бюджетной политики это имеет свою логику. Поэтому мы видим такое бездействие пока, но когда появится угроза финансовой стабильности, риски для банковской системы, риски инфляции — если эти сценарии реализуются, ЦБ начнет действовать более активно, не исключено новое повышение ключевой ставки», — полагает эксперт.

При этом реакция населения во все времена девальвации рубля была одинаковой — бежать за валютой. «У населения реакция стандартная — покупают валюту, размещают валюту на депозитах, под матрасом, покупают товары длительного пользования — телевизоры, холодильники, иногда автомобили, айфоны, чтобы упредить обесценивание сбережений. Сейчас, наверное, больше будут покупать уже саму валюту, размещать в банках на валютных счетах, для более состоятельных граждан — переводить средства за границу, что будет стимулировать отток капитала», — считает Суверов. Для нужд бюджетной политики необходим более слабый рубль, но власти подчеркивают, что более слабый рубль грозит коллапсом потребления, у них здесь такая сложная развилка, поясняет эксперт.

Справедливый курс рубля — не более 60 за доллар

Нынешний валютный кризис в России по сути создан искусственно, полагает старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак. «Правительству нужно просто компенсировать выпадающие доходы бюджета от нефтегазового сектора. При нынешних ценах на нефть справедливый курс рубля должен составлять не более 60 за доллар, при таком курсе платежный баланс будет оставаться стабильным», — говорит он.

При этом экономика находится в куда более выгодном положении, чем это было в 2014 году, и уж точно лучше, чем в 1994 или 1998 году, убежден Новак. «Например, внешний долг экономики сейчас составляет всего 30%, по сравнению с 200% в 1998 году и 45% в 2014 году. Сейчас никаких фундаментальных причин для такого обвала рубля нет. Единственная сфера, которая выигрывает от нынешнего обвала курса, — бюджет, который получает дополнительные доходы», — резюмировал эксперт.