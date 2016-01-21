



Ираклий Тоидзе. «Родина-мать зовёт!». 1941

Признаки беды

В воздухе опять запахло либеральной смутой, появилось предчувствие краха режима, как это было накануне 1991 года. Предвестниками возможных перемен выступают не только виртуальные информационные признаки, но и внутриполитические и международные реалии. В СМИ и интернете громче увереннее проявляется позиция системных либералов. Голос недавних сподвижников президента из числа министров и других руководителей звучит все реже. Даже яркий Сергей Лавров, вышедший на второе место после Владимира Путина в финальном рейтинге 2015 года, в новом году стал избегать СМИ.

Вчерашние заядлые апологеты Кремля «уходят в тень» или занимают другие политические позиции. На экранах телевидения с заметной частотой замелькало лицо главы правительства страны, кандидатура которого на переходный период вполне устраивает «коллективный» Запад. Знаковые информационные генералы своими хитроумными словами и делами подают должные знаки системным либералам, окопавшимся во власти или в оппозиции, но действующим по единому замыслу смены хозяина Кремля.

Сторонники президента во властных структурах все больше не понимают его решений и шагов. Как можно поддерживать руководство ЦБ, которое лишает экономику необходимой финансовой массы, тормозит кредитование реального сектора экономики, провоцирует инфляцию, способствует обесцениванию рубля, содействует нарастанию негативных последствий от западных санкций? Почему надо соглашаться на секвестр бюджета в самом начале года, не разобравшись с теми, кто его верстал в прошлом году? Вроде бы правильное решение консолидировать все фискальные органы в целях более эффективного пополнения бюджета, но как можно отдавать это важнейшее направление госдеятельности на откуп минфину, финансово-экономическая политика которого привела страну к затяжному кризису. Остается только назначить во главе этого нового монстра «лучшего министра мира» Алексея Кудрина и тогда об импортозамещении, инновациях модернизации экономики можно будет окончательно забыть.

Казалось бы, уже в самом дальнем от Москвы селении простые избиратели не сомневаются, что исполнительная власть не просто некомпетентна, корыстна и безответственна, но и открыто тормозит и саботирует принятие мер по преодолению кризиса. Однако президент страны, почему-то, с завидным упорством, продолжает думать иначе и своим беспрецедентно высоким рейтингом прикрывает действия непопулярного в стране правительства.

Массированным атакам «президентская Россия» подверглась на Гайдаровском форуме, где бывшие и действующие правители страны открыто изгалялись в стремлении опорочить государство и власти, продемонстрировав твердую приверженность восстановлению отношений с Западом как альтернативе нынешней конфронтации. Самым изощренным оказался глава «Сбербанка» Герман Греф, который стоял у истоков российской экономической политики в «нулевые» годы. Он назвал Россию «дауншифтером», что, по сути, означает страна-лох. И хотя слышать о своей Родине подобные слова не очень приятно любому гражданину России, если это его настоящая Родина, в действительности — это правда. В мире кто только не обходится с РФ как с последним лохом — ее «доят» и «тянут» из нее все кому не лень, а при этом клянут почем зря и обзывают последними словами. В «братской» Украине спят и видят, когда «уйдут» Путина, а страна развалится на небольшие части, на которые давно уже претендуют другие страны, не только в Киеве.

Нынешняя перманентно возникающая импотенция России — это не только символ нынешних смутных времен последних трех десятилетий, но и родовой признак тысячелетней истории, в которой чужестранные и доморощенные правители чаще выступали инструментом, а, по сути, марионетками внешнего управления, нежели служили своему государству и народу. Сегодня изменилось лишь то, что нынешний президент, очутившись в управляемом извне аппарате исполнительной власти в качестве обыкновенного топ-менеджера, вознамерился сам «порулить» страной. Став неугодным в глазах «сильных мира сего», которые неизбежно примерно накажут его, как это было сделано в свое время с Каддафи, Милошевичем, Хусейном и другими, в своей политической практике вынужден учитывать интересы народа.

Однако политика шараханий то влево, то вправо, то два шага назад, а лишь один вперед, неизбежно обречена на неудачу и провал с исторической точки времени. Для нынешнего президентского правления наступает тот самый временной предел, после которого власть может просто испариться в один момент, просыпаться сквозь пальцы как мелкий песок. Поэтому вне зависимости от планов и действий нынешних доморощенных и чужестранных оппонентов Кремля уход его хозяина предопределен историческим временем. Оно безжалостно к тем, кто, не доводит дело до конца, затеяв глобальный передел, так и не создал команды единомышленников, не связал ее с народным большинством, действует непоследовательно, в достижении целей не проявляет необходимые характер и волю.

Угрожаемый мир

В угрожаемый период своего развития человечество вступило не сегодня. Смена глобальных геологических циклов, которая началась, грозит кардинально изменить географическую карту мира. Нарастание природных катаклизмов (природно-климатических аномалий, землетрясений, тайфунов и т.п.) представляет повышенную опасность для искусственной среды обитания, выстроенной человечеством. Техногенные катаклизмы стали постоянными спутниками международной жизни. При этом обостряется главное неразрешимое противоречие современности между стремительным ростом народонаселения и потребления ресурсов, одной стороны, и деградацией среды обитания, возрастанием дефицита природных богатств.

Кроме того, сегодня мир является свидетелем жесткого геополитического противоборства в мире за лидерство в рамках нового шестого технологического уклада (био-, когно-, нано-, инфо и др.), доступ к материальным и трудовым ресурсам между ведущими странами в мире. Уже не вызывают сомнения истинные планы глобальных сил (Рокфеллеры, Ротшильды и др.). Повсеместно в мире создаются предпосылки формирования основ нового мирового порядка — это провоцирование всемирного хаоса, стирание национальных границ, радикальное сокращение и роботизация населения, уничтожение политических элит. Граждане России также оказались в числе «лишних» людей планеты, а поэтому, как считают архитекторы нового мира, не могут иметь будущего и должны распрощаться, как минимум, с территорией Сибири и Дальнего Востока — «главной кладовой» мира. Российские элиты, в том числе и либеральные кланы, также обречены.

В отношении России геополитические оппоненты Кремля, похоже, решили идти до конца и любой ценой отстранить российского президента от власти. Провокационные действия против России и его лидера поставлены на поток — от сбитого Турцией российского самолета в Сирии до обвинений Путина во всех бедах и несчастьях незалежной Украины. По имеющимся сценариям, в идеале в России, которая представляет особый интерес как самодостаточная территория для реализации планов глобального доминирования в мире, достаточно сменить правящий неугодный Западу режим. Вместе с тем, если это не удастся, Россия может быть взорвана изнутри, демонтирована, поделена и взята под контроль.

Надо признать, что не только России уготована такая незавидная участь. Похоже, никого в мире особо не расстроит, если уменьшатся пределы Турции или эта страна вообще исчезнет с карты мира. Все меньше геополитических перспектив остается у Евросоюза. Предпринимаются шаги по сдерживанию и обузданию китайских геополитических, финансовых и торгово-экономических амбиций. Да и дальнейшая судьба самой Америки не определена. Существуют прогнозы того, что США, как закрытое акционерное общество, ее «акционеры» просто закроют, а свою новую базу глобального доминированию откроют в другом географическом пространстве. Кстати сказать, в числе потенциальных «правопреемников» США называют и территорию современной России, страну с огромными природными ресурсами, большими коммуникационными возможностями, немалым демографическим потенциалом. Взятие под контроль этой самодостаточной территории и демографическая перезагрузка страны давно уже активно происходят, несмотря на то, что президентская власть предпринимает шаги по укреплению суверенитета, безопасности и территориальной целостности РФ.

Что делать?

Отстранение Владимира Путина, на которого туго завязаны нынешние стабильность, безопасность и предсказуемость страны, — это не просто смена власти, замена одного руководителя страны на другого. Если такое произойдет, без разницы — в результате «дворцового» переворота или уличной «революции», организованных прозападными силами — Россия может не пережить еще одной социальной встряски и погрузиться в хаос со всеми вытекающими последствиями. На фоне распада России геоисторическая катастрофа, связанная с распадом или разрушением СССР, покажется «цветочками». Бесконечные конфликты всех против всех на одной шестой части суши окажутся теми самыми «ягодками». В этой ситуации даже нашим «заклятым друзьям», вряд ли, удастся перехватить инициативу и взять под контроль власть на одной седьмой части суши для реализации своих планов глобального доминирования.

Чем хуже становится сегодня внутриполитическая обстановка в России, тем все очевиднее вероятность реализации пагубных сценариев для всех народов России, что не может не побуждать к поиску путей выхода из создавшегося положения. Между тем, открыто в поддержку действующего президента выступают немногие. Прямо обвинить представителей «пятой колонны» в антигосударственных действиях, предложить их привлекать к судебной ответственности решился, пожалуй, только Рамзан Кадыров и его ближайшие сподвижники по власти в Чечне. Любопытно, что в особо сложных политических ситуациях российский президент демонстративно апеллирует к поддержке со стороны влиятельных еврейских общественных и деловых кругов, а представителей интеллигенции регулярно награждает высокими правительственными наградами.

Однако для проведения эффективной долгосрочной политики в многонациональной России с опорой только на представителей национальных меньшинств, которые сегодня имеют беспрецедентные преимущества, преференции и льготы по сравнению с русско-славянским населением, явно недостаточно. По оценкам экспертов, ожидания и чаяния государствообразующего народа, которые тот связывал с нынешним президентом, оказываются не реализованными. Невиданная в последние годы энергия подъема энтузиазма, вызванная событиями «Крымнаш!», «Русской весны» на Донбассе, акцией «Бессмертный полк», посвященной Дню Победы и др., не была имплантирована в президентский курс на возрождение российской государственности и народа.

В результате апатия, разочарование, досада начинают охватывать все большее число граждан страны и, прежде всего, последовательных сторонников президента. По инерции они еще с ним, понимая, что он несравнимо меньшее зло, чем те, кто неизбежно придут на смену ему, как это было в 1917 г. или в 1991 г. Но многих уже тошнит от того, что в нынешних кризисных условиях президентская власть стала заложницей безрассудно растраченного времени, патологической неспособности изменить ситуацию в стране к лучшему.

Как считают специалисты, по всему видно, что и сам президент тоже очень устал «грести на галерах», все чаще его посещает апатия, страшат наступающие одиночество, изоляция и безысходность его положения, а еще мысли о том, что ему бесполезно ждать пощады от «коллективного» Запада. Участь судьбы Каддафи, Хусейна и др. не может не тревожить любого неугодного правителя, хотя, конечно, наш президент сегодня, видимо, уже готов к любому исходу.

Ситуации не позавидуешь! Хочется помочь, но как! Если он в своей политике опирается на тех, кто роет ему яму. И все-таки! Ведь был же на президентских выборах в 2012 года февральский «антиоранжевый митинг» в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Это политическое событие охладило реваншистский пыл либеральной оппозиции — было «белоленточников» и «болотников». Массовое выступление, около 140 тысяч человек только в Москве, кардинально изменило предвыборный расклад сил и предопределило убедительную победу Владимира Путина на выборах 4 марта 2012 года.

Можно ли сегодня вернуть былые подъем и поддержку масс? Можно, но нужны простые и понятные шаги власти. И не надо ждать выборов в Госдуму, чтобы сменить правительство и руководство ЦБ, кардинально изменить финансово-экономический курс, справедливо распределить налоги между центром и регионами. В борьбе с коррупцией нужно уйти от сведения политических счетов, а приступить к оздоровлению властных органов, консолидировать федеральные и региональные элиты.

Нужно вспомнить, что в России не только говорят на русском языке, но пока еще существует русский народ, который вправе быть равным среди других равных народов. Иначе «русский фактор» неизбежно используют враги России, чтобы разнести собственную страну «в пух и прах», как это делается сейчас на Украине, где украинское, фактически русско-славянское, национальное пробуждение и волеизъявление мобилизовано на разрушение страны и самоуничтожение народа.

Самому президенту важно признать, что перед его величеством историческим временем, власть просто безвластна. Нужен преемник, причем уже сегодня, завтра будет поздно. Его надо успеть ввести в действие, поддержать и плавно передать ему бразды правления. Важно сделать правильный выбор и не стать заложником клановых предпочтений. Одной из немногих заслуг первого президента России Бориса Ельцина остается тот факт, что он выбрал Владимира Путина, человека хотя и малоизвестного, но порядочного, работоспособного, добросовестного, ответственного. Этого оказалось достаточным, чтобы народ ожил и зашевелился, но мало, чтобы свернул горы.

История предоставляет нынешнему президенту другой уникальный шанс остаться в большой политике, и его надо не упустить, что в интересах его самого, а главное народа и России. Необходимо ему спуститься на землю, сойти с геополитической шахматной доски, на которой фигуры передвигают «сильные мира сего», и сесть за нее и попробовать самому сыграть в шахматы, а еще лучше в карты — это не только русская народная игра. Роль китайского Дэн Сяопина, фактического руководителя Китая с конца 1970-х до начала 1990-х гг., сегодня подходит Владимиру Путину как нельзя лучше. Около 20 лет в большой политике — это огромный опыт, который в одночасье не заработаешь и не пропьешь. Если для этого понадобится внести необходимые изменения в Конституцию, чтобы зафиксировать влиятельность новой позиции, затягивать с этим не следует.