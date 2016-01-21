Это ещё не обвал — Главное 21 января
Нет оснований
Нынешнее изменение курса рубля не следует считать «обвалом», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не употреблял бы слово «обвал»; курс действительно меняется, курс волатилен, но это далеко не обвал», — заявил он.
Более того, в Кремле убеждены, что у Центробанка РФ есть сценарии, которые позволят избежать такого развития событий.
«Нет оснований полагать, что у ЦБ отсутствуют какие-либо сценарии, призванные избежать действительно обвальных изменений. У нас есть мегарегулятор. ЦБ достаточно внимательно следит за ситуацией и ее анализирует», — пояснил Песков.
При этом он отказался назвать курс рубля, который можно было бы признать обвальным.
Читайте подробнее: В Кремле не стали называть нынешний курс рубля обвалом
А курс рубля…
Курс рубля сегодня усилил падение вслед за ценами на нефть.
Евро в ходе торгов достиг 93,7 рубля, увеличившись на 5,06 рубля, доллар достиг 85,99 рублей, что на 5,89 рубля выше предыдущего рекорда, установленного 16 декабря 2014 года.
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Без достаточных доказательств
Сегодня опубликован доклад председателя т.н. публичного разбирательства по делу о гибели Александра Литвиненко в Лондоне 23 ноября 2006 года. Содержание доклада основано на материалах публичного расследования — слушаний, проходивших с января по июль 2015 года.
Согласно докладу, британский суд не располагает достаточными доказательствами того факта, что полоний-210, которым был отравлен Литвиненко, имеет российское происхождение.
При этом в документе отмечается, что к смерти экс-офицера ФСБ «предположительно причастны российские власти и Владимир Путин». Граждане РФ Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы в докладе исполнителями убийства.
Читайте подробнее: Британский суд решил, кто стоит за убийством Литвиненко
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Крымского вопроса нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о новой дипломатической инициативе по возвращению Крыма, заявил, что крымского вопроса нет.
«Вопроса Крыма как такового не существует. Соответственно, невозможно обсуждать вопрос Крыма как таковой», — отметил он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко создал в составе своего представительства в Крыму службу по вопросам так называемой деоккупации полуострова.
Читайте подробнее: Кремль: «Крымского вопроса» не существует
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Карты на еду
В «Единой России» предложили подумать над льготным кредитом на покупку товаров отечественного производства или объекта недвижимости, а также ввести платежные карты для малообеспеченных граждан.
Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев на заседании Социальной платформы партии предложил парламентариям подумать о предоставлении гражданам кредита по заниженной ставке сроком не более трех лет «в том случае, если покупается товар отечественного производства или объекта недвижимости».
Читайте подробнее: В Госдуме предложили ввести платежные карты на еду и льготные кредиты