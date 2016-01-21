Проблемы с переселенцами из Донбасса стали предметом интереса украинской региональной прессы на неделе с 14 по 20 января. «Донецкие новости» (Донецк) напоминают, что в рамках «оптимизации государственных расходов» на Украине будет заметно сокращено количество получателей всех видов социальной помощи, а уцелевшим получателям уменьшат размер выплат. При этом сейчас первоочередной проблемой остается предоставление помощи «временно перемещенным лицам». Чиновники жалуются, что «помощь получают не те люди, которые реально переселились и проживают здесь, а которые подали документы и проживают на территории так называемых «ЛНР» и «ДНР». Проверка таких выплат переселенцам будет постоянным процессом». Примечательно, продолжает издание, что в среде временных переселенцев будут вычислять не только «мертвые души». Используя фактическую отмену на Украине с нынешнего года банковской тайны, чиновники намерены лишать государственной помощи всех переселенцев, имеющих депозиты на сумму более 10 прожиточных минимумов, то есть от 13 780 грн. Также основанием для отказа в помощи будет наличие недвижимости на линии разграничения или покупки на более чем 50 тыс. грн. По некоторым данным, правительство получит первые сводные данные для анализа по переселенцам к середине февраля нынешнего года. А в перспективе Минфин будет получать информацию от 22 источников, включая пограничников, Минюст, Минсоцполитики и Пенсионный фонд. Поэтому, скорее всего, появятся и новые критерии в отказе от помощи.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

А в Кировоградской области появились «липовые» беженцы с востока, которые выманивают у людей деньги, пишет «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Эту историю изданию рассказала жительница поселка Нового: «Так получилось, что я как раз была дома. В дверь позвонила женщина цыганской внешности, которой на вид лет 50, и тут же начала плакать, что она переселенка, денег нет, а у нее ребенок, поэтому просит помочь. Я всегда готова подставить плечо в таких ситуациях, но тут меня что-то остановило. Видно, слишком переигрывала. Я начала расспрашивать, откуда именно она переселилась, почему нищенствует по людям и где живет. На это плакальщица начала хамски отвечать. Мол, оно тебе надо, я же сказала, что из Донбасса… Тогда я обратила внимание на ребенка, которого та водила с собой. Это была девочка лет десяти. Я сказала, что вызову полицию. Тогда «переселенка» моментально изменилась в лице. Начала кричать, что у меня сердца нет, и через мгновение убежала».

Тем временем в Луганской народной республике набирает обороты программа «2000 домов», передает «Жизнь Луганска» (Луганск). В городе продолжается восстановление индивидуального жилья, пострадавшего в результате обстрелов. Сейчас отрабатываются 543 домостроения, в будущем список будет доформирован до озвученных 2000 домов, о чем рассказал начальник отдела по гуманитарным вопросам администрации главы ЛНР Максим Будников. «На данный момент у нас идет активная выдача кирпича, рубероида, шифера и пиломатериалов вместе с гвоздями. Кроме этого, доформировываются заявки для подвоза песка и цемента. Кроме того, планируется завоз стекла, подготавливается разделочный пункт для разрезки стекла по заявкам жителей. На сегодня из 51 заявленного человека 32 уже получили стройматериалы. Так, уже выдано 1244 листа шифера, 2 тыс. кв. метров рубероида и 21 тыс. единиц кирпича», — сказал он. Некоторые горожане самостоятельно частично восстановили нанесенный обстрелами ущерб, поэтому приходится пересматривать ранее составленные акты и корректировать заявки. Как отметил начальник отдела по гуманитарным вопросам, выдаваемые материалы закуплены на уровне министерства ЖКХ ЛНР и выдаются горожанам бесплатно.

На Херсонщине газовая проблема, сообщает «Новий день» (Херсон). Примерно 2200 жителей Геническа, преимущественно проживающие в многоэтажках, прекратили получать газ во время сильных морозов, 2 января. Остановились отопительные газовые котлы и в центральной районной больнице. Этот районный центр вместе с селами на Арабатской Стрелке всегда входил в газотранспортную систему Крыма. Тупиковая ветвь газопровода Генического района получала голубое топливо из Стрелкового газового месторождения. В теплое время года излишки газа закачивались в Глебовское подземное газохранилище на территории Крыма, а зимой возвращались в Геническ. После «аннексии» полуострова использовать Глебовское ПХГ стало физически невозможным. «Откровенно агрессивные и лживые сюжеты вокруг «газового кризиса» в российских СМИ на Украине вызвали мгновенную реакцию, — продолжает издание. — Мэр Геническа Александр Тулупов стал героем многочисленных анекдотов и интернет-шуток. К неожиданной славе он относится с юмором. «Для нас главное, что город получил газ. А такой пиар я воспринял как благословение. Ведь он только добавил популярности и славы нашему городу», — признается Тулупов. Однако 8 января в российских СМИ явилось не менее громкое продолжение «генической истории». Они обнародовали телефонный разговор председателя Генической райгосадминистрации Александра Воробьева с известным российским пранкером (лицом, занимающимся телефонным хулиганством) Вованом, который выдал себя за председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева. Чиновник рассказал Вовану свою версию «газового кризиса» и предложил сделать совместное заявление с «Нафтогазом Украины» с признанием своей заслуги в решении проблемы. Причем он так и не понял, что его разводят, и повторно позвонил ложному «Андрею Коболеву», чтобы пожаловаться на «прослушивание» предыдущего разговора русскими… Ситуацию комментирует советник херсонского городского головы по вопросам информационной политики Екатерина Гандзюк: «На самом деле уровень управления городом или районом не предусматривает формирования собственной информационной политики и не имеет средств для ее реализации. Геническая РГА должна двигаться в фарватере, который ей наметила Херсонская облгосадминистрация. Однако тот факт, что даже после того, как все посмеялись над мэром Геническа Тулуповым и по схожей схеме посмешищем стал председатель РГА Воробьев, доказывает, что на информационный аспект генического «газового кризиса» никто в областном руководстве не обратил внимания. Нам так и не удалось услышать хоть какого-то адекватного заявления от председателя облсовета Андрея Путилова. Кажется, он просто в отпуске и не намерен отвлекаться во время отдыха на какие-то мелочи вроде Геническа».

Южмаш снова отключат от электроэнергии, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Завод в очередной раз нарушил свои обязательства по оплате за электроэнергию. Пресс-служба ДТЭК Днепрооблэнерго в ответ сообщила, что «за неуплату долга за потребляемую электроэнергию — более 260 млн грн — энергокомпания с 19 января вынуждена ограничить поставку электроэнергии Южному машиностроительному заводу им. Макарова до одной линии электропередачи вместо четырех». Но в связи с этим угроза потери электроснабжения нависает над бытовыми потребителями. Одной линии достаточно для функционирования предприятия, однако в случае аварии на этой оставшейся линии без электроэнергии может остаться не только ЮМЗ, но и жилые дома по улице Рабочая (16-этажные высотки с электроплитами) и дома по улицам Криворожская и Макарова, а также городской электротранспорт в районе завода. Впрочем, Днепрооблэнерго заверяет, что ограничение электроснабжения ЮМЗ не влияет на экологическую обстановку в Днепропетровском регионе. Предприятие не входит в перечень техногенно опасных объектов, для которых установлена величина экологической брони.

На Полтавщине обещают не дать «правительству Яценюка бесконтрольно дерибанить недра» области, передает «Полтавщина» (Полтава). Состоялось первое заседание постоянной комиссии Полтавского облсовета по вопросам топливно-энергетического комплекса. Утвержден план работы комиссии на год, и инициированы изменения в порядок рассмотрения вопросов пользования недрами. Депутаты намерены изменить действующие подходы, которые позволяли заходить на рынок сомнительным компаниям, что не выполняли своих социальных обязательств или вредили экологии и не платили налогов. Комиссия также борется за свое право влиять в интересах Полтавщины на процесс пользования недрами. Стало известно, что кабинет министров Украины готовит изменения в постановление № 615, чтобы устранить областные советы и общество от принятия решений. «Мы не позволим Яценюку прибрать к рукам недра и снова пренебречь интересами простых людей. Мы уже сумели остановить дерибан нефтегазовых месторождений осенью. Также не допустим и того, чтобы эти хапуги бесконтрольно раздавали богатые полтавские недра. Партия простых людей готовит акции протеста», — заявил по этому поводу лидер этой силы Сергей Каплин.

В центре Хотина местные жители провели акцию протеста против присоединения учреждений и организаций к соседним Кельменцам, сообщают «BukNews» (Черновцы). Пикетчики опасаются, что Хотин утратит статус районного центра. В помещение райгосадминистрации протестующие принесли автомобильные шины и мусорные баки. К представителям общественности вышел первый заместитель председателя РГА Владимир Марцинкевич. Он отметил, что на большинство из этих вопросов у него нет ответа, поскольку «это решается не на местах, а в Киеве». В то же время Марцинкевич согласился с участниками пикета, что необходимо отстаивать статус Хотина, это задача власти, которая должна заботиться прежде всего об интересах общества. Кроме того, выступающие настаивали на недопущении сокращений и уменьшения зарплат работников культуры, выражали недовольство по ряду кадровых вопросов. В итоге принято решение подготовить соответствующие обращения к президенту, Верховной раде, кабинету министров и собрать как можно больше подписей. К этому приступили безотлагательно.

Почему провалился «антироссийский бойкот» в Тернополе, разбирался портал «За Збручем» (Тернополь). Всего двое суток понадобилось местным менеджерам «Мегаполис-Украина», монополиста на рынке сигарет, чтобы снять блокаду со складов с продукцией. 15 января один из руководителей акции протеста, «самообороновец» Иван Ковалик заявил о сворачивании акции. Мол, пикетчики («Правый сектор», «Самооборона», «Автомайдан» и другие) достигли промежуточных целей: на деятельность монополиста с российскими корнями, который возглавляет тернопольской бизнесмен Андрей Ярема, обратили внимание в антимонопольном комитете и МВД. Напомним, что ранее причиной блокады складов «Мегаполиса» активисты называли то, что среди выгодоприобретателей табачного гиганта на Украине есть российские олигархи, которые, помимо прочего, являются владельцами предприятий, которые поставляют оружие для Российской армии. Понятно, что за 2 дня в составе акционеров ничего не изменилось. Кроме того, что в «Мегаполисе» публично отмежевались от российских владельцев и назвали новую фамилию — украинского мультимиллионера Кауфмана, который якобы имеет отношение к этой структуре. Зато в антимонопольном комитете продолжают утверждать, что конечными бенефициарами табачного бизнеса являются россияне. Поэтому веских причин для сворачивания блокады не было. Однако активисты еще до этого заявления вежливо забрали свои вещи и прекратили блокирование. Рассказывают, что с лидерами акции велись переговоры. Интересно, что среди тех, кто «унимал» протестующих, были и некоторые чиновники, которые предлагали участникам различные перспективы. Не исключено, стороны конфликта договорились за глаза. «Жаль только молодых и принципиальных ребят, которые зря мерзли», — сокрушается издание.

Территория бывших промышленных гигантов Ивано-Франковской области давно перестала ассоциироваться с индустриальным развитием и местом работы для многих тысяч людей, пишет «Курс» (Ивано-Франковск). Теперь здесь в основном пустота и заброшенные руины, лишь кое-где тлеют остатки некогда мощного производства. Но это наследство советской эпохи все еще мозолит сердца и память: судьбы тысяч ивано-франковцев связаны с теми прежде живыми громадами из стекла и бетона. Более сорока лет назад на окраине города появилось уникальное, единственное в Советском Союзе предприятие, которое специализировалось на изготовлении автоматизированных механических линий — завод «Автоливмаш». Новое производство должно было выполнять заказы военно-промышленного комплекса, который в то время имел приоритетное финансирование, поэтому строительство завода велось с небывалым размахом. Чтобы изучить мировой опыт производства автоматизированных линий, на предприятии закупили около сорока иностранных образцов с эксплуатационной документацией, из которых конструкторы отобрали семь самых перспективных, которые и легли потом в основу будущих разработок. Чтобы разобраться с техническими нюансами, к этой работе были привлечены переводчики с полутора десятков языков. За время существования «Автолитмаша» здесь было внедрено в производство 135 различных механизированных линий. Три автоматизированные линии работали на предприятиях, выпускавших оборудование для освоения космоса. В середине 1980-х годов завод объединили с соседним предприятием «Прессмаш», в результате чего образовалось колоссальное производственное объединение «Карпатпресмаш». Вместе с асфальтовым заводом и комбинатом хлебопродуктов эти предприятия давали работу для тысяч людей. А во время, когда Украина обрела независимость, большое промышленное объединение распалось на два десятка мелких предприятий. Часть из них теперь перешла в частные руки.

История не знает сослагательного наклонения и не любит альтернативных сценариев, однако если бы Янукович в феврале 2014 года оказался менее трусливым и не убежал бы в Ростов, сепаратистами могли стать области Западной Украины, которые оказались бы примерно в таком же положении, как и нынешние донецкие ополченцы, размышляет «Zaxid.net» (Львов). И вот как бы это было.

«Анализируя общественную атмосферу и психологическую напряженность населения, можно уверенно предположить, что в случае подавления и расстрела Майдана состоялся бы резкий всплеск сепаратистских настроений на западе Украины, — пишет издание. — На бытовом уровне очень много местных патриотов считают, что независимая Западная Украина и Галичина в формате «ЗУНР», сбросив с плеч груз бессознательных и идеологически враждебных юго-восточных русскоязычных областей, могли бы значительно успешнее провести реформы и интегрироваться в ЕС. Победа Януковича и репрессии против революционеров в условиях, когда областные советы и местные органы власти, в частности областные МВД, заявили о поддержке Майдана, означали бы первый шаг к институционализации сепаратизма, но уже западноукраинского. Начавшаяся в центре Киева «антитеррористическая операция» (АТО) должна была быть перенесена и на западные области. Вооруженное сопротивление правоохранителям режима Януковича никто из революционеров и националистов не счел преступлением. Напротив, называли патриотизмом, борьбой народа с диктатурой и революционной целесообразностью. Штурмовали даже военные части внутренних войск. В этих условиях центральная власть получала официальный и признанный международным правом повод для ввода войск и наведения порядка в мятежных регионах. Аресты революционеров и активистов в захваченных административных помещениях всколыхнули бы массовое недовольство населения западных регионов, которое было твердо убеждено, что режим Януковича нелегитимно удерживает власть в стране и является диктаторским.

В этих условиях наиболее радикальные элементы, например, активисты «Правого сектора», «Свободы», «автономные националисты», ультрасы «Карпат» объявили о необходимости борьбы против власти и начали требовать независимости западных областей, которые не хотят и не будут жить в стране Януковича. Начались бы формироваться «народные органы власти», сотни самообороны и боевые отряды с оружием, а активисты политических организаций провозгласили бы новую «Западно-Украинскую народную республику». Сегодня об этом не очень принято вспоминать, но во времена Майдана многие во Львове говорили, что в случае победы Януковича и подавления революции они готовы на политическое отделение Западной Украины. Подавляющее большинство местного населения оказалась бы перед непростым выбором: либо поддерживать единство страны с нелегитимной властью, которая имеет имидж коррумпированной и преступной и осуществляет репрессии против революционеров, или же поддержать идею независимости западных областей. В пользу последнего варианта сыграли бы сообщения местных СМИ, соцсетей, слухи от знакомых о донецких милиционерах или харьковских беркутовцах, которых привезли для установления контроля над мятежными территориями, зачисток и арестов непокорных патриотов. Картинка, на которой женщины и бабушки перекрывают дорогу бэтээрами, призывая силовиков не стрелять, могла бы повториться не в Донбассе, а на Галичине.

Радикальные бойцы местной самообороны и активисты правоцентристских организаций вступали бы в бои и перестрелки с правительственными войсками и милицейскими подразделениями, которых бы называли карателями. После первой пролитой крови уже никто бы не выяснял, с чего все начиналось, поскольку гражданский конфликт перешел бы на другую стадию эскалации. Линия фронта пролегла где-то около Збруча, а страна разделилась на два непримиримых лагеря. Убитые и искалеченные жертвы боевых действий, взаимные издевательства над пленными, неизбежные в условиях боев жертвы среди мирных жителей стали бы той точкой невозврата, после которой вся Западная Украина возненавидела пришедших из-за линии фронта. Решительно и агрессивно настроенные местные мужчины пошли бы мстить тем, кого считали бы виновными в гибели своих родственников, друзей или односельчан. Те, кто провозгласил «новую ЗУНР», кто собирал боевые отряды ополчения, сотни самообороны на принципах коллективизма и местного патриотизма, считались бы «своими», а те, кого власть прислала из других областей подавлять народную революцию — «врагами».

Для такой борьбы в регионе есть все необходимые ресурсы: большая часть военных баз на Украине еще с советских времен находится именно на западе, где местные военнослужащие симпатизировали Майдану. В воинских частях Западного оперативного командования повстанцам удалось бы захватить оружие и боевую технику. Под контроль повстанцев могли бы попасть и 16-я отдельная бригада армейской авиации с вертолетным полком в Бродах, 11-я отдельная артиллерийская бригада в Тернополе, 15-й полк реактивной артиллерии в Дрогобыче, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ ВСУ, расположенная во Львове и оснащенная реактивно-артиллерийским дивизионом, танковым батальоном, противотанковой батареей, 14-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ во Владимире-Волынском. Материальную и кадровую поддержку повстанцам могли бы предоставлять такие предприятия, как Львовский бронетанковый ремонтный завод, который производит бронетехнику, Львовская академия сухопутных войск и военная инфраструктура Яворивского полигона. То есть военные ресурсы на Западной Украине немалые, и они вполне могли быть задействованы.

В случае переноса «АТО» с Майдана на усмирение мятежных западноукраинских областей местные жители так же бы надеялись на помощь соседних европейских стран, как жители ДНР — на помощь России. Тогда многие говорили, что в случае победы Януковича десятки тысяч людей хотели эмигрировать в Польшу, спасаясь от преследований. Ведь по законам 16 января даже антиправительственные посты в соцсетях приравнивались к пропаганде экстремизма, за что была предусмотрена уголовная ответственность. Хотя в случае утверждения сепаратистской «ЗУНР» и подразделений «новой УПА» западноукраинцам удалось бы меньше, чем жителям «ДНР». Прежде всего потому, что Европа вряд ли помогала бы оружием революционно настроенным галичанам так, как Россия помогает артиллерией, танками и ракетами донецким «сепаратистам». Была бы моральная поддержка, было бы очередное глубокое беспокойство, но не оружие. С точки зрения международного права украинская революция была бунтом против легального правительства, поэтому Европа бы не вмешивалась. Можно предположить, что на охваченных революцией и войной западноукраинских землях свою карту сыграли бы Польша или Венгрия, среди политической элиты которых существуют имперские и реваншистские амбиции относительно Галичины и Закарпатья. Ведь западноукраинские земли, входившие в Польшу, были отобраны у нее после преступного по международному праву пакта Молотова — Риббентропа.

Такая альтернативная версия возможных сценариев современной украинской истории призвана прежде всего научить радикально настроенных украинских патриотов понять логику поведения человека в экстремальных обстоятельствах. Осознание такой альтернативы истории должно также помочь по-другому воспринимать переселенцев из Донбасса, которых некоторые западноукраинцы часто безосновательно считают почти поголовно сепаратистами, или же теми, кто кричал на митингах «Россия!» и «Путин, введи войска!». Ведь если бы история в переломный момент пошла другим путем, если бы Янукович в феврале 2014 года не убежал — на месте дончан сегодня могли быть галичане, вместо «ДНР» — «ЗУНР», а «антитеррористическая операция» могла происходить на западе Украины».