В Латвии продолжается скандал вокруг перстней с нацистской символикой, которые собиралось вручить выпускникам руководство 1-й Резекненской государственной гимназии. Естественно, администрация поспешила откреститься от странного выбора памятного подарка, а виновником «подорванной» репутации учебного заведения был «назначен» Вадим Гилис — человек, посмевший опубликовать на своей страничке в Facebook информацию, снабженную фотографией, которую сделали сами учащиеся во время примерки того самого перстня с гитлеровской свастикой. Конечно, это породило волну публикаций в самых разных изданиях. Вслед за суетливыми попытками руководства гимназии замести следы появилось заявление городской думы для СМИ, в котором говорилось о чести и достоинстве, провокациях и обращении в компетентные органы.

Свастика на школьной новогодней ёлке в Латвии

Дошло до того, что в еженедельный европейский «Обзор дезинформации» был включен материал о перстнях, опубликованный на портале ИА REGNUM. Кто не в курсе, «Обзор дезинформации» («Disinformation Review») — это такой еженедельник, в котором обобщаются примеры «российской пропаганды», а вернее будет сказать — неудобной для Запада правды. Его цель — показать европейскому обществу большое количество якобы недостоверной информации, объектом которой становится европейская аудитория. Готовит обзор недавно созданная специальная оперативная группа ЕС по развенчанию мифов — East StratCom Task Force.

И был бы я жителем пригорода Брюсселя, то наверняка бы принял сообщение о резекненских любителях нацистской эстетики за атаку русских «информационных агрессоров», что с маниакальной упёртостью расширяют поле битвы «гибридной войны». Но я родился и живу в Латвии — в стране, где чествуют недобитков из Waffen SS, ставят мюзиклы, прославляющие Герберта Цукурса — палача и детоубийцу из рижского гетто, запрещают символику Победы над нацизмом, а свастика, потерявшая этнокультурное значение, все чаще изображается в привычном для Третьего рейха исполнении. И чтобы не оставить без работы европейское «Псаки-бюро», обыденно и не вдаваясь в подробности записывающее любую правду в разряд «российской пропаганды», опубликую еще одну фотографию, сделанную в латвийском учебном заведении.

Итак, 17 декабря 2015 года мне прислали фото новогодней елочки, украшенной учащимися 5-й средней школы города Лиепая. Уверен, что не обязательно быть дипломированным геральдистом, чтобы провести визуально-исторические параллели, невольно возвращающие нас в эпоху факельных шествий под бравурное звучание марша Ганса Хорста Весселя. После публикации фотографии нестандартно украшенной елки в интернете и вмешательства местных русскоязычных депутатов руководство школы «переукрасило» лесную красавицу, объяснив происшедшее личной инициативой детей. Вот такие в Латвии «инициативные» дети, сами по себе, без старших наставников и пропагандистов. И это ничего, что еще в начале учебного года, в латвийских школах развесили агитационные плакаты, в числе которых изображение президента Латвии на фоне свастики. И это уже инициатива не несмышленых детишек, а Государственного центра содержания образования.

Случай с елкой стопроцентный факт, подкрепленный фотографиями очевидцев и возмущением непосредственных свидетелей. Но поскольку история с новогодней елкой в простой латышской школе не получила широкой огласки в СМИ, европейские борцы с «российской пропагандой» не занесли этот случай в «Обзор дезинформации». Все прошло тихо, по-европейски. Осталось вспомнить русского школьника, протестующего в 2004 году против уничтожения русских школ и держащего в руках плакат с перечеркнутой свастикой. Тогда мальчишку с нацистским цинизмом оштрафовали за использование нацистской символики… вот такое латвийское «кривое зеркало», в отражении которого Европа видит то, что сердцу милее.

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