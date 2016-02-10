Washington Post атакует Барака Обаму, загоняя его в узкое стойло окаменевшей пропаганды против России. «Кто не хочет размазать Россию немедля — тот трус», — похоже, шевелит губами автор этого текста, увешанный орденами диванно-кухонных войск:

Главный компромисс США по Украине — временное не расширение НАТО на Москву

«Среди всех стратегических ошибок администрации Обамы — и личных ошибок Хиллари Клинтон — наша российская политика находится в топе провалов. Напомним, что президент Обама предлагал России стать посредником в сделке по химическому оружию с Сирией с одобрения Клинтон. А в своем государственном послании Обама называет нашего независимого демократического союзника Украину «государством-сателлитом», несмотря на то, что российское экономическое и военное присутствие в этой стране ни для кого не секрет…

…Давайте еще позволим Владимиру Путину и далее нервировать наших, уже до смерти напуганных, союзников в Восточной Европе. Уступки в Европе и на Ближнем Востоке заставят Владимира Путина потерять страх, и он полностью осознает свою бесконтрольность. Этот президент [Обама] боится противостоять ему. Дональд Трамп хочет быть его приятелем и приветствует присутствие Путина в Сирии. Клинтон единственная, кто предложила кнопку «перезагрузка». Но чего бояться Путину, если он захочет вторгнуться в еще одну бывшую советскую республику или превратить Ирак и Сирию в своих «государства-сателлитов»? Следующий президент должен обладать такой силой и мастерством, чтобы суметь противостоять Путину.

Ирония заключается в том, что у нас есть все рычаги влияния в мире: цены на энергоносители, источник власти и богатства Путина, упали. Если бы Соединенные Штаты реформировали свою армию, укрепили союзы, установили бы прочные связи, вместо того, чтобы сразу их уничтожать, и привлекли внимание к нарушениям прав человека в России и в других странах, Путин был бы сейчас не на коне. Вместо этого мы выдали ему карт-бланш на агрессию, на подавление своего народа, а Россия установила свое влияние на Ближнем Востоке. И если Обама заявляет, что холодная война закончилась, то только потому, что мы уступаем России одного своего «сателлита» за другим.

Может оказаться так, что следующим президентом станет не Трамп и не Клинтон; он не будет понимать Путина, и не будет знать, как его остановить. Но знаете, то, что сделает Америку снова великой, не может предполагать конформизм относительно жестоких диктаторов, отказ от друзей, уступок сфер влияния и отказ от использования нашей экономической мощи в нашу же пользу. Кто бы сейчас ни выступил против, он пойдет вразрез с риторикой Трампа, но зарекомендует себя в качестве надежного главнокомандующего.

Примечательно, что термин «государство-сателлит» — это «творчество» Белого дома. Представитель госдепартамента поведал автору статьи, что «за последние два года Соединенные Штаты в тесном сотрудничестве с нашими европейскими и международными партнерами помогали Украине отстоять свою демократию и территориальную целостность и по-прежнему твердо привержены политике оказания помощи украинскому народу, дабы построить мирную, процветающую и свободную страну, способную определять свою собственную судьбу». Может быть, кто-то должен ввести по этому вопросу в курс дела самого президента?»

Американские мозговые врачи внимательно изучают доступный аналитический материал, качество которого наводит на грустные мысли. Вот Сурков часто изображается на Западе как «серый кардинал» кремлевской политики, он стоит в черном списке на получение визы согласно санкциям США из-за его роли в конфликте на Украине. Есть две версии по поводу Суркова: первая — он был лоббистом проекта «Новороссия» по аннексии восточной Украины, и вторая — он на самом деле «западник» в душе.

Нуланд и Сурков встречались, чтобы разобраться в беспорядке на Украине… Западные (и российские) эксперты утверждают, что два недавно сделанные ключевые назначения Путина означают, что Кремль заинтересован в разрешении конфликтов: Борис Грызлов — в качестве нового представителя России в Трехсторонней контактной группе по Украине, и Дмитрий Козак, вице-премьер (известный «миротворец» в горячих точках, таких как Северный Кавказ и Крым).

Грызлов — политический тяжеловес, который занимает сильные позиции в качестве постоянного члена Совета безопасности России и также являлся министром внутренних дел и спикером Государственной думы. Наличие Грызлова в контактной группе (на которую возложена реализация Минских соглашений) буквально электризует всех ее членов.

Андрес Аслунд из Атлантического совета считает, что два кремлевских назначения будут означать сдвиг в российской политике на Украине и намекают на интерес Москвы о заключении договора. Он пишет: «Приход Козака и Грызлова, несомненно, является важной вехой. Назначение Козака означает, что Россия уже завершила свою активную военную фазу… Назначение Грызлова более любопытно. Он представлял Путина на круглом столе переговоров, которые урегулировали «оранжевую революцию» (на Украине) с повторными выборами в декабре 2004 года. Тогда Путин уполномочил Грызлова на существенные уступки Украине, может быть, он готов сделать это снова».

Аслунд, конечно, подвергает суровой критике политику Кремля и, что неудивительно, видит причины уступок России в рецессии в её экономике. Но тезис не стыкуется с пересмотренной стратегией национальной безопасности России на 2016 год, утвержденной Владимиром Путиным 3 декабря, которая определяет «цветные революции» и расширение НАТО в качестве ключевых угроз безопасности России.

В любом случае развязку на Украине изо всех сил пытаются нарисовать. Реальность такова, что «победителей» на Украине нет. США блестяще удалось установить прозападный режим в Киеве два года назад, но это оказалось пирровой победой.

Недавно в журнале Foreign Affairs Тарас Кузьо — один из ведущих его экспертов по Украине, отметил, что прозападное руководство в Киеве непопулярно по всей стране и его рейтинг упал ниже, чем рейтинг Януковича, которого оно заменило. Экономика находится в упадке, коррупция и продажность распространились повсеместно, руководство в Киеве стало раздражительным, и страна становится хаотичной. Кузьо пишет:

«Соединенные Штаты далеко не одиноки в своем скептицизме по отношению к Порошенко и его внутреннему окружению … Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека описывает подход Украины к верховенству права как «подотчетность вакууму»… В отсутствие политической воли президента по изменению глубоко укоренившейся коррупции на Украине украинцы все чаще берут дело в свои руки, восстанавливая протесты «евромайдана». В связи с ростом массового разочарования и общей радикализацией украинский социолог Ирина Бекешкина предупреждает, что Украина нуждается в «радикальных преобразованиях». «Если не будут проведены реформы, в стране, наводненной оружием и толерантной к политическому насилию, Порошенко легко может быть свергнут».

«Революция в революции», — если вспомнить знаменитые слова французского философа Р. Дебре? Действительно, революционное наследие было последним, чего ожидала администрация Обамы, когда продавливала смену режима на Украине. Украина становится неуправляемой.

Фон становится слишком зловещим. Роберт Каплан писал в Wall Street Journal: «В течение десятилетий мы думали о Европе как о стабильной, предсказуемой и скучной старушке. Но карта континента снова становится по-средневековому непредсказуемой, если еще не в её границах, то, по крайней мере, в политических взглядах и пристрастиях».

С такой точки зрения есть некоторый смысл в том, что Обама направил Нуланд на «мозговой штурм» с Сурковым, чтобы исследовать «манифест желаний» Путина, и чтобы похоронить противостояние России с Западом из-за Украины.

Между тем 20 января Грызлов отправился в Киев на встречу с Порошенко. Специальные посланники канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда приехали на Украину 18 января с целью оказать давление на Порошенко и уговорить его подписать Минские соглашения о полном прекращении огня.

Вопрос Украины ждет и государственного секретаря США Джона Керри с его русским коллегой Сергеем Лавровым на встрече в Цюрихе, предстоящей в ближайшее время. «Мозговой штурм» в Калининграде был и символичным и значимым. Телефонный звонок Обамы с Путиным днем ранее определил его темп», — пишет AsiaTimes.