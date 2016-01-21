Российский оппозиционный блогер существо очень консервативное. Году еще в восемьдесят восьмом он открыл однажды журнал «Огонек» и прочел там, что советский балет, оказывается, не самый крутой. Что есть вещи и покруче. Перечитав несколько раз, он понял, что его все долгие годы обманывали, «промывая мозги» о том, что советский балет лучший в мире и равного ему нет. Совсем еще накануне, буквально вчера он еще верил в балет, и тут на тебе. Это послужило толчком к глубинному изменению сознания, хотя тогда он еще не был блогером, то есть сам не источал ценнейшую информацию, не занимался еще пока ее перепостом, не ставил лайков, а пока только всасывал, впитывал правду всеми фибрами, но тогда уже он понял главную мысль: «От нас что-то скрывают». Мысль быстро развилась в голове, пустила корни, и будущий блогер твердо осознал, что от нас скрывают вообще все. Скрывают всю правду вообще. Тогда же он узнал про нефть.

Лицо мозговой революции. Пейджер. Первый «айфон» поколения Германа Грефа

Нефть находится повсюду, надо только проковырять, «подвести трубу» и «качать». Такую вот сейчас по окончании «экономического форума» мысль блогеры заново излучают в своих блогах, развивая по-своему недавно прозвучавшее из уст Германа Грефа откровение, что ее век кончился, при этом аналогично тому, как каменный век закончился, но не по причине нехватки камней. «Труба», «нефть» — это такие грязные и не изящные предметы, «которые только и умеют у нас делать», не умея делать ничего приличного, что приятно подержать в руках, удивляясь, насколько же это чертовски высокая технология. Со вздохом: «А у нас так не умеют». Айфон, «мерседес», автомобиль Тесла — это «чудо». Произносится тоже со вздохом. Блогерам в России вторит эстонская, латышская, испанская, чешская пресса: Россия без высоких технологий Запада скоро загнется со своей нефтью. Больше ничего не умеют, ничего не развито. Или они ей вторят, там не поймешь, кто источник, производитель глупости, а кто ее эхо. Еще одна, следующая за ней, мысль, что культурные страны нефть не качают, они ее покупают. Про Штаты тут уже ни слова, культурными выступают те же Болгария, Эстония и Румыния и прочие покупатели в обмен на шпроты, которых они могут предложить аж десять кило в сутки, завалить ими пару гипермаркетов во Пскове, так что полка, на которую свалится вся годовая продукция рижского рыбзаводика, может быть, треснет. А может быть, и нет. Смотря кто ее и из чего делал.

Нефть оказалась совсем плохая. Грязная. С примесью серы и прочей гадости, которую и покупать никто не хочет, ее только гоняют по трубам туда-сюда и сливают потом обратно в океан, чтобы испортить всю экологию, и — главное — погубить моржей, котиков, гагар, лосося, медведя, песца, лемминга и вообще все живое на планете, потому что империя злая и мешает жить цивилизованным странам. С тех пор будущего оппозиционного российского блогера обмануть стало совершенно невозможно. Ни промыть ему мозги как следует, ни даже исподволь перехитрить. Он готов принимать только правду. Одну только правду. Поэтому правда от Грефа ударила ему в голову, хотя он и так все это знал. В фейсбуке это вообще все знают, дезинформированных попросту нет. Консервативнейшая партия Знатоков Всей Правды. Одним словом, про нашего оппозиционного блогера можно было бы говорить долго, но поскольку он сам о себе лучше всего расскажет, достаточно просто набрать в поисковике слово «обманывают», «скрывают» или попасть в любой бложик и почитать записи с комментариями.

Теперь же что касается слов Грефа. Выражение «век» (чего-то) относится в первую очередь к основному классу материалов, из которого изготавливаются средства производства, и, естественно, никакого исключительного «века нефти» нет. Производство сейчас гибридное, полимеры, изготовленные на основе углеводородов, занимают в нем свою довольно значительную часть. Без нефти накроется медным тазом вся химическая промышленность, «век» которой еще в самом разгаре, посему и часть нефти в этом веке более чем значительная. И «отстать от цивилизованного мира», опираясь на сырьевую экономику, так просто невозможно. Объективно «сырьевая экономика», если она с умом, ничуть не хуже всех прочих. Отставание возможно, если все население России будет смахивать на оппозиционного блогера, то есть именно население попросту будет отсталым и неразвитым поголовно, иметь стремление не сделать что-либо, а стремление валить туда, где уже имеется (у них есть, а у нас нет, «умеют»), кормиться слухами с дилетантских идеологических форумов навроде «гайдаровского экономического», единственный посыл которых: «Ура, мы проиграли, китайцы изобрели пропеллер и на подходе вечный двигатель», а вся экономическая часть которых сильно похожа на показ друг другу в кофейне подростками купленных китайских смартфонов с обсуждением их версий прошивки и «крутой начинки».

В отношении производства «высокой технологии», то есть всякого ширпотреба, можно сказать следующее: если сегодня эту дрянь никто не купил, то завтра точно никто не купит, потому что айфон устареет. Кризис избыточной добычи сырья сам собою проходит, естественно, а вот кризис перепроизводства барахла снять не получится, барахло придется просто выбрасывать. Единственные высокие технологии, которые нужны позарез, это те, которые на добычу сырья нацелены. Так что если, допустим, из-за дешевизны нефти россияне переходят на картошку с огорода и перестают покупать айфоны и прочую «высокую технологию», то страдают те, кто производит айфоны, для изготовления которых наделано заводов, которые удовлетворяют «растущий спрос», следовательно, плохо становится всем, но меньше всего тем, кто лопает картошку с жареным луком. Поэтому так трудно понять «аналитику», которая молится на «высокую технологию» в ее абстрактном выражении. Добывать нефть технологичнее, чем штамповать айфоны и «мерседесы», по сравнении с буровой вышкой даже «мерседес», в сущности, детская игрушка, довольно никчемная и избыточная для выживания человечества.

Не электронный ширпотреб и не продвинутые авто, специально изготавливаемые для перевозки певцов ротом, а все по-настоящему высокие технологии развиваются ради добычи, переработки и сохранения ресурсов. В этом смысле можно сказать, что всегда идет полным ходом только один век — век добычи ресурсов и завладения ресурсами, и нефть относится к тем ресурсам, конца нужды в которых не увидят ни правнуки Грефа, ни нашего беспокойного блогера. Нефть качают все, у кого она есть. И культурные, и бескультурные. У кого ее нет, тот говорит, что дождемся высоких изобретений американцев, а пока ждем. Пока же ждут, все равно покупают. На шпроты, на яблоки, на все, что есть и чему научились за века, на все очень далекое от высоких технологий. И продаваться будет нефть, куда она денется. Дороже, дешевле, все равно будет. Вот относительно «дешевле» и есть смысл вести разговор о перспективах экономики. Не о том, что «она не нужна» — такие глупости могут всерьез слушать и впитывать только очень глупые люди. А в том смысле, что ее эпизодическое удешевление сильно ударяет по всем. И не только по тем, кто качает, естественно. Но и по тем, кто производит ширпотреб, который наш блогер не от большого ума называет «высокой технологией», полагая, что технологически выше смартфона у него в кармане и нет ничего не свете.

В этом смысле висеть на одной нефти — бесстыжее занятие. А еще более бесстыже заявлять о провале ресурсной экономики тем, чья экономическая деятельность все годы и сводилась к дележке между собой ресурсов.