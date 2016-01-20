В последнее время населению Грузии не дают спокойно жить. Лидеры ЕНД даже составили некий реестр преступлений, совершенных в стране только за первые две недели января текущего года. Его озвучил политсекретарь «Единого национального движения» депутат парламента Акакий Минашвили.

Цитата из к/ф «Американский психопат» реж. Мэри Хэррон. 2000. США Известное дело — маньяк

По его информации, в период с 1 по 15 января текущего года в Грузии совершено 3 ограбления, 4 убийства, 2 попытки убийства, 2 кражи и один обстрел. Лидер ЕНД привел и конкретные факты:

02.01.2016 — ограбление автозаправочной станции в Озургети.

03.01.2016 — ограбление газозаправочной станции в Озургети.

04.01.2016 — кража в Доме моделей Тинатин Магалашвили.

07.01.2016 — обстрел автомобиля на улице Чиковани в Тбилиси.

07.01.2016 — убийство двух мужчин у Натахтари.

08.01.2016 — попытка убийства в Тбилиси.

13.01.2016 — ранение мужчины из огнестрельного оружия на улице Абашидзе в Тбилиси.

14.01.2016 — кража из монастыря Иверской Божьей матери в Ланчхути.

14.01.2016 — ограбление кафе «Шаурма» в Тбилиси.

14.01.2016 — убийство 35-летнего мужчины в Ахмета.

15.01.2016 — попытка убийства прокурора в Поти.

И это не считая убийства окружного прокурора Самегрело-Земо Сванети, в связи с чем и выступил лидер ЕНД с этим заявлением.

Такой активизации криминала после периода гражданской войны 1992 года и последовавшего за ним разгула боевиков из отряда «Мхедриони» Грузия, наверное, и не помнит.

Как случилось, что присмиревшие воры, убийцы, грабители и разбойники вдруг сразу проснулись и начали грабить, убивать, нападать, запугивать? ЕНД объясняет все это сговором ныне правящей коалиции «Грузинская мечта» с криминальными авторитетами с тем, чтобы якобы с их помощью и содействием заполучить голоса избирателей на парламентских выборах 2016 года.

Метод, который не укладывается ни в какие рамки разума и логики. Преступления совершают для того, чтобы избиратели потом голосовали за организаторов этих преступлений.

Во всяком случае, такую мысль пытаются внушить населению ЕНД и ряд грузинских средств массовой информации.

Незадолго до убийства окружного прокурора всю Грузию потрясло очень странное убийство мужа и 5-летнего сына, совершенное Магдой Папидзе. Преступление активно обсуждалось в СМИ и соцсетях, в основном в осуждающем Магду Папидзе контексте. При этом практически никто не учел ее отчаянного выступления на судебном процессе, в котором подсудимая категорически отрицала совершение вменяемого ей преступления и говорила о насилии, учиненном над ней сотрудниками полиции.

В конце-концов, не без участия СМИ и основного рупора грузинской так называемой оппозиции — телекомпании «Рустави-2» — Магду Папидзе вывели неким маньяком-женщиной, безжалостно убившей мужа и удушившей ребенка, а потом так же быстро о ней забыли и замолчали…

Уже несколько дней в Грузии так же, а может быть, еще более активно обсуждают новую тему — убийство окружного прокурора Вахтанга Кирия и самоубийство редактора «Голоса Грузии» Бидзины Кирия. В этом деле, как и во многих других, много белых пятен.

Бидзина Кучава, который приходится родственником прокурору Кирия, точнее двоюродным братом, обвиняется в его убийстве. Между тем, как заявляет вдова покойного Кучава, у них с семьей Кирия были тесные хорошие отношения.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Арчил Талаквадзе в интервью телекомпании «Имеди» сообщил, что расследование дела об убийстве Кирия породило множество вопросов к тем делам периода 2005−2009 годов, которые так или иначе связаны с именем Бидзины Кучава и которые до сих пор нераскрыты. Это исчезновение сестры Бидзины Кучава, убийство его же пасынка, убийство супругов Нинуа и убийство Магалдадзе.

Такое заявление заместителя министра внутренних дел вызвало протест со стороны адвокатов семьи Кучава, обвинивших Арчила Талаквадзе в нарушении презумпции невиновности.

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В деле Кирия-Кучава есть еще два лица — супруги Поповы, сидевшие в том автомобиле, в котором Бидзина Кучава, по версии следствия, покончил жизнь самоубийством. Семье Кучава эти люди неизвестны, а Поповы утверждают, что видели Бидзину Кучава второй раз в жизни.

Адвокаты Кучава, которые встретились с Давидом Поповым, сообщили журналистам, что тот тайно пытался заснять их беседу на прикрепленную к одежде скрытую камеру, а когда адвокаты заметили это, Попов срочно покинул место встречи.

По требованию семьи Кучава, которая в версию самоубийства Бидзины Кучава и якобы совершенного им убийства Вахтанга Кирия не верит, к расследованию подключилась независимый эксперт Майя Николеишвили, которая исходя из своего жизненного и профессионального опыта предположила, что Бидзину Кучава могли использовать.

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«Исходя из моего жизненного и профессионального опыта скажу одно: человека, с именем которого в прошлом связаны неприятные события и черные пятна, могут использовать для того, чтобы уничтожить вопросы в том или ином деле. Это обычная схема», — заявила эксперт в интервью грузинскому изданию «Версия».

Убийство Кирия и самоубийство Кучава, версии МВД, озвученные заместителем министра внутренних дел Арчилом Талаквадзе, подтолкнули лидеров ЕНД к новым заявлениям и оценкам, и уже Гиви Таргамадзе на своей странице в сети Facebook публикует комментарий интервью Арчила Талаквадзе телекомпании «Имеди». «Вот этого плачевного типа вносят в список «Мечты» («Грузинская мечта») как новое квалифицированное лицо. Послушайте, что он бредит, для того, чтобы преподнести ложь как профессиональное расследование. Убийца все тщательно запланировал, труп подготовил к расчленению, вместо этого раскроил себе голову, надел на ноги целофан и обувь убитого, его брюки, положил в карман окровавленный паспорт и начал джигитовать по городу вместе с неизвестными лицами… И этот бред является версией следствия. Тут же молодой человек без всякого обоснования в корне убивает версию убийства по мотивам служебной деятельности… Тут же заранее анонсирует, что дело останется нерасследованным, говоря, что его мотивы знали только два человека, которых уже нет в живых», — растолковывает Гиви Таргамадзе слова Арчила Талаквадзе.

В заключение лидер ЕНД высказывает пожелание, чтобы «этот мальчик» (Арчил Талаквадзе) помог «Грузинской мечте» потерпеть поражение на парламентских выборах 2016 года и «кстати» сообщает, что ближайшим другом Бидзины Кучава является бывший глава МВД Каха Таргамадзе, ныне живущий в Москве.

Таким образом, Гиви Таргамадзе внушает читателям своего заявления, что виной всему происходящему — нынешнее бездейственное правительство, которое обязательно должно проиграть выборы 2016 года и уйти. Не к этому ли исходу ведет страну нить порой трудно объяснимых, лишенных здравого смысла преступлений?