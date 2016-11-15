Отмена санкций против Ирана — основная тема обсуждений в армянской прессе, а также в экономических и политических кругах. А простые граждане скорее ожидают какого-то чуда, в результате которого запредельные цены на газ и электроэнергию понизятся за счет дешевых иранских энергоресурсов, которые придут на смену российским.

Photolure Глава МИД Армении Эдвард Налбандян и вице-президент Ирана Али Акбар Салехи

Пристально за ситуацией с отменой санкций следил и официальный Ереван. Спустя всего лишь несколько часов после решения США и ЕС об отмене санкций министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сделал заявление, в котором отмечалось, что Армения приветствует отмену санкций против Ирана, а также «заинтересована в углублении взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Ираном». Насколько заинтересованность Еревана перейдет в реальные шаги в этом направлении, сказать сложно, во всяком случае с апреля прошлого года, когда стало известно о скорой отмене санкций, армянские власти не предприняли никаких реальных шагов «для углублении взаимовыгодного сотрудничества с дружественным Ираном», если не считать, конечно, активизации разговоров о строительстве мифической железной дороги из Армении в Иран.

Что касается повышения товарооборота и инвестиций со стороны Ирана, то эксперты в Ереване практически не сомневаются, что отмена санкций в отношении исламской республики и интеграция Ирана в международное сообщество окажут лишь положительное влияние на экономику и безопасность Армении.

Руководитель ереванского офиса Всемирного банка (ВБ) Лора Бейли считает, что отмена санкций в отношении Ирана со стороны Запада может открыть довольно интересные возможности для Армении. Она добавила, что они обсуждают эти возможности с правительством Армении.

По мнению Бейли, Армения и Иран могут продвигать замороженные проекты в энергетической сфере, активизировать торговлю в традиционных сферах. «Кроме того, за те 12 лет, которые Иран находился под санкциями, Армения зафиксировала большой прогресс в сфере информационных технологий, и это в свою очередь может стать очень большим преимуществом», — сказала она.

По словам представителя ВБ, Армения может также стать посредником между Ираном и Евразийским союзом. «Армения является единственным членом Евразийского союза, имеющим общую границу с 80-миллионным рынком Ирана. Может быть, Армения станет воротами для других стран, которые захотят работать с Ираном и с этой целью будут вкладывать сюда инвестиции. Может быть, наоборот, Иран захочет вести торговлю с Евросоюзом, и Армения станет той дверью, которая откроет дорогу для Ирана. Так что нужно подождать и посмотреть, какое развитие получат все эти возможности в 2016 году», — отметила Бейли.

Подобное мнение высказал и министр экономики Армении Карен Чшмаритян, который считает, что снятие санкций с Исламской Республики Иран, без сомнения, приведет к активизации товарооборота между Арменией и Ираном. Он отметил, что снятие санкций с Ирана может стать дополнительным стимулом для развития экономики Армении. В конце прошлого года, напомнил министр, около 50 армянских предпринимателей посетили Иран, где была отмечена заинтересованность иранских компаний в сотрудничестве со своими армянскими партнерами. «В первую очередь они рассматривают Армению в качестве площадки для выхода на рынок Евразийского экономического союза, во-вторых, намерены использовать возможности Армении для выхода на рынки стран Европейского союза», — подчеркнул министр, добавив, что за 2 дня в Тегеране проведены переговоры с 250 иранскими компаниями, достигнуты свыше 100 договоренностей. «Будем надеяться, что большая их часть найдет свое отражение в заключенных соглашениях», — отметил Чшмаритян.

Экономист Бабкен Тунян выделяет три пункта для армянской экономики: отмена санкций позволит армянским товарам выйти на 80-миллионный иранский рынок; Иран получит возможность использовать свои замороженные активы, достигающие, согласно различным источникам, 100 млрд долларов США, что является источником инвестиций для Армении; и, наконец, Иран может поставлять Армении альтернативные и недорогие энергоресурсы, в первую очередь газ.

«Но и в этом случае нельзя быть слишком оптимистичными, потому что, по сути, список тех видов товаров, которые мы можем экспортировать в Иран, является весьма ограниченным. То есть нужно серьезно работать в этом направлении и найти ту нишу, которую могут занять наши экспортеры, потому что мы, по сути, не так уж много чего можем предложить Ирану. У них есть, что предложить нам», — цитирует Туняна радио «Азатутуюн».

Экономист подчеркнул, что власти и бизнес Армении должны последовательно работать для того, чтобы занять место на открывающемся иранском рынке.

«Коньяк не может быть представлен, он является одним из наших главных направлений, но в мусульманской стране коньяк продаваться не будет, это направление сразу же выпадает. Наши полезные ископаемые и остальные товары в основном потребляются на европейских рынках. В свое время был проведен небольшой анализ: это могут быть некоторые виды продуктов питания или некоторое сотрудничество в сфере энергетики. Мы больше можем выиграть в данный момент, реализуя с Ираном совместные проекты, чем экспортируя какие-то товары», — выразил мнение Тунян.

Газета «168 жам» («168 часов» — ИА REGNUM ) обращает внимание на то обстоятельство, что хоть Россия публично приветствует соглашение, достигнутое вокруг ядерной программы Ирана, на самом деле «исподтишка» будет делать все возможное, чтобы создавать препятствия для новой региональной роли Ирана.

«К сожалению, на самом деле в этой ситуации получившая большие возможности Армения может стать одним из «инструментов» России в теневой борьбе с Ираном. […] Сверхзадачей сегодняшней политической и экономической элиты, и не только властей, но и оппозиции, всех общественных слоев и интеллигенции должно быть то, чтобы найти те формулы, инструменты и механизмы», которые позволят максимально воспользоваться предоставленными возможностями, доводя до минимума риск противопоставления с Россией. Второй такой возможности у Армении может и не быть», — пишет газета.

Ирановед, сотрудник Института археологии и этнографии НАН Армении Ваге Бояджян еще в прошлом году в разговоре с ИА REGNUM заявил, что рамочное соглашение по Ирану откроет много новых возможностей для Армении как в экономическом, так и в политическом плане. «Вопрос только в том, сумеет и захочет ли Армения воспользоваться перспективами сотрудничества с Ираном в новых политических реалиях», — отметил он, добавив, что в первую очередь необходимо ускорить строительство новых путей сообщения с Ираном, привлекая при этом другие заинтересованные стороны, помимо России.

Эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Армен Варданян также считает, что препятствием к углубления армяно-иранских отношений и реализации стратегических программ может служить большая зависимость властей Армении от России.

«Если раньше официальный Ереван, из-за ряда объективных и субъективных причин, не мог иметь более тесные отношения с Тегераном, то сейчас, после заключения соглашения 14-го июля, перед Арменией открываются широкие возможности для большего углубления отношений со своим южным соседом. Но также есть определенные препятствия для углубления армяно-иранских отношений и реализации стратегических программ. Первое препятствие — это большая зависимость властей Армении от России. Армения не может предпринять шаги, которые будут противоречить интересам России. В этом контексте официальный Ереван считается не очень надежным партнером для Тегерана», — отмечает Варданян.

Следующим препятствием для развития армяно-иранских отношений, по словам ираниста, являются высокие таможенные пошлины, применяемые к товарам двух сторон. «Правда, должностные лица Ирана неоднократно заявляли, что готовы углубить сотрудничество, как в рамках ЕАЭС, так и вне рамок, но остается фактом то, что после членства Армении в ЕАЭС, действующие в нашей стране единые пошлины ЕАЭС усложняют импорт иранской продукции на армянский рынок. Таможенные пошлины на иранские товары, экспортируемые в Россию и страны ЕАЭС, доходят до 20%, что с точки зрения конкуренции довольно усложняет положение частного сектора», — отмечает эксперт.

По его мнению, еще одна проблема — существующий визовый режим между двумя странами. Власти Армении должны предпринять шаги для снятия визового режима с Ираном, благодаря чему резко увеличится число иранских туристов, прибывающих в Армению.

За месяцы, предшествовавшие снятию санкций, Иран уже продемонстрировал заметную активность в южнокавказском направлении. Всего через несколько недель после соглашения, заключенного между Западом и Тегераном в июле прошлого года в Вене, Армения и Иран подписали договор о строительстве третьей высоковольтной линии электропередачи. А в декабре стало известно, что ведутся переговоры вокруг экспорта иранского газ в Грузию через территорию Армении.

Какие именно выгоды сможет извлечь Армения, покажет время, но абсолютно точно, что власти Армении должны переходить от слов к делу и вместо мифических проектов, как-то: строительство железной дороги Иран — Армения, транзитного газопровода или нефтепровода с завязкой на планируемом к созданию в Армении НПЗ, работать над более реалистичными проектами, как например, не затягивать строительство автодороги Сервер — Юг, которая обеспечит соединение сети иранских автодорог через Армению с Грузией и, соответственно, более легкий вывод иранских товаров в Черное море. Хотя первая — равнинная часть автомагистрали уже сдана в эксплуатацию, есть большие сомнения, что властям Армении удастся завершить прокладку дороги полностью, особенно когда дело дойдет до горных участков с многочисленными перевалами. Если принимать во внимание еще и тот факт, что строительство дороги ведется полностью в кредит, шансов на удачное завершение строительства становится еще меньше. Однако даже при таком раскладе этот проект в сотни раз реальнее железной дороги Армения — Иран, строительство которой оценивается в полтора годовых бюджета Армении.

В любом случае текущее состояние ирано-армянских экономических отношений оставляет желать лучшего. По официальным данным, за первые 11 месяцев 2015 года армяно-иранский товарооборот составил около 250 млн долларов или почти 6% всей внешней торговли Армении, и по этому показателю Иран является четвертым крупным торговым партнером Армении.