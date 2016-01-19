



Александр Горбаруков, ИА REGNUM Nomina sunt odiosa

На проходившем на прошлой неделе «Гайдаровском форуме» под давлением цен на нефть отчётливо стали видны как системные, так и кадровые проблемы российской полит-олигархической элиты. Министр и главы государственных корпораций призвали готовиться к худшему, предупредив о возможной ситуации, схожей 1998 годом, при этом подвергли критике сложившуюся систему в государстве, призвав для пополнения бюджета к приватизации малоэффективных госактивов.

Большой резонанс в прессе вызвало заявление Германа Грефа, президента и председателя правления государственного и крупнейшего в России банка Сбербанк, о России как стране «дауншифтеров», проигравшей мировую конкуренцию. Отчасти с господином банкиром можно согласиться, особенно в том, что действительно нынешнюю государственною систему в России, как и новую IT-систему Сбербанка, стоившую миллиард долларов и успевшую уже устареть, необходимо менять.

Но чтобы понять, что же менять в системе, надо понимать, хотя бы иметь представление о том, как выглядит эта система. Последние полтора года показали: нынешняя экономическая система сумела противостоять двойному кризису (падение нефтяных цен и санкции), мало того — сумела обеспечить важнейшие внешнеполитические шаги России, направленные на защиту её безопасности. Однако эта устойчивость потребовала и требует огромного напряжения в обществе и обеспечивается за счёт будущих поколений.

Сама же нынешняя система, которую грубо можно охарактеризовать как «сырьевую колонию», создавалась в постперестроечные годы многими из тех, кто сейчас восседает на трибуне «Гайдаровского форума» и плутовски посыпает себя пеплом. Эти же люди стали основными бенефициариями созданной ими экономической химеры, заменив собой советскую партократию на олигархическую плутократию.

Странно, а порой смешно слышать из уст многих нынешних и бывших высших государственных служащих России, а ныне — руководителей госкорпораций, о необходимости приватизации госкомпаний в связи с их неэффективностью. С тем, что отечественные госкорпорации неэффективны, трудно не согласиться. И хотя большинство госкомпаний России по приносимой государству прибыли можно назвать эффективными, тем не менее все госкорпорации получают прибыль за счёт преимущественного права на рынке. При этом надо понимать, что те юридические образования, которые мы называем государственными компаниями, таковыми не являются. Такие компании, как «Газпром», Сбербанк, «Роснефть» — являются публичными компаниями, их акции торгуются на бирже, а государство является всего лишь акционером, владеющим контрольным пакетом акций.

В таких условиях госкорпорации, имея основным акционером государство, получают от капиталиста-государства преимущество на рынке и стремятся к монополизации. Вследствие чего сокращается конкуренция, наличие которой является необходимым условием для стремления как акционеров, так и управляющего персонала компаний к максимальной эффективности компаний. Мало того, интересы капитала часто не совпадают с интересами государства и общества, это же применимо и к российским госкорпорациям, нацеленным только на одно — на получение прибыли.

В результате народ России оплачивает из своего кармана деятельность таких компаний, которые к тому же могут, при попустительстве крупнейшего бенефициария, нарушать экономические интересы и гражданские права граждан России. Вспомним, как РЖД отменила пригородные электрички; вспомним неоднократные манипуляции со стоимостью бензина крупнейшими нефтяными компаниями; вспомним заявление главы Сбербанка Г. Грефа о Крыме как нероссийской территории — и, в продолжение этого, вспомним отказы как Сбербанка, так и банка ВТБ, выдавать кредиты гражданам России с крымской и севастопольской прописками…

Но это только часть проблемы. Господа Сечин, Миллер, Греф и другие часто позволяют себе публичные высказывания, по которым мы можем судить об их личном беспокойстве за судьбу страны, и слишком часто из их уст слышна критика существующей системы. Но стоит задаться вопросом: коли вы, господа, столь умны, почему же вы требуете от государства дотаций, преимущества на рынке, почему вы позволяете себе тратить миллиард долларов на уже устаревшие информационные системы и, делая всё это, честно не уходите в отставку? Эффективность наших российских компаний зависит, прежде всего, от вашей эффективности.

Но вместо того, чтобы повышать эффективность руководимых ими предприятий, эти господа предпочитают требовать от государства всё новых и новых преференций и поднимать разговоры о приватизации. При этом почему-то утверждая, что после приватизации эти компании вдруг станут более эффективными. Вспомним соловьиную песню о приватизации энергосистемы страны, которую напевал нации небезызвестный господин Чубайс. Он обещал и эффективность, и конкуренцию, и даже понижение тарифов. На деле же получилось, что активы попали в руки лиц, приближенных к руководству или входивших в руководство РАО ЕЭС, тарифы в условиях мнимой конкуренции при попустительстве государства поползли вверх. А об эффективности приватизируемых компаний красноречиво говорят беспрецедентные экономические достижения «Ленэнерго».

Нынешнюю систему госкапитализма выстроили именно такие люди, как господин Греф, который до перехода в Сбербанк возглавлял министерство экономического развития. Вместе эти люди, кем бы мы их ни назвали — «силовиками», «либералами» или ещё как-нибудь, являются плутократией. Они прекрасно приспособились распределять доходы, которые страна получала от продажи углеводородов в эпоху высоких цен на нефть. Теперь же эти доходы буквально на глазах тают, и плутократия пытается перераспределить активы. Для этого ей необходимо как можно сильнее их обесценить, сделать неэффективными, чтобы потом, в ущерб государству и народу, их по дешёвке «прихватизировать».

Да, действительно, проблему госмонополий, которые под управлением плутократов превращаются в монополистов, душащих страну, необходимо решать. Нет трагедии в продаже части государственных активов, но делать это надо с умом, и тем более нельзя продавать активы, когда они заметно подешевели, как сейчас. Но если посмотреть в корень проблемы, то приватизация при продолжившемся неэффективном управлении корпорациями — не поможет. Мало того, лишившись господдержки, менеджмент этих компаний, привыкший управлять ими за счёт государства, попросту доведёт наши «национальные достояния» до банкротств.

Как когда-то сказал И. В. Сталин, «кадры решают всё»! Прежде чем что-то приватизировать, необходимо провести реформу всей системы. Точно определить: что необходимо сохранить в руках государства, что необходимо продать, прописать новые правила игры на рынке. Сами госкомпании должны стать не машинами по получению прибыли, а регуляторами рынка. И прежде всего — решить кадровый вопрос.

В прошлом году в отставку с поста главы РЖД был отправлен господин Якунин, и в результате железнодорожный монополист отказался от требований дотаций, согласился на индексацию тарифов в 70% от инфляции — и при этом новое руководство начало основательную реформу компании с целью повышения её эффективности. Ждём продолжения…