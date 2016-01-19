



Виктор Васнецов. «Баба Яга». 1917

Зимой, в пик простудных заболеваний вирус герпеса, известный многим, лишь в виде пузырьков «простуды» на губе, ведет себя особенно активно. Однако герпес-вирус куда более коварен и многообразен, как по проявлениям, так и по последствиям. Об этом ИА REGNUM рассказали врач-инфекционист московской городской поликлиники № 3 Илья Борисович Акинфиев и Окружной внештатный специалист терапевт и гастроэнтеролог ЦАО г. Москвы, к. м. н. Андрей Васильевич Федорук.

— Герпесвирусы — это целое семейство вирусов. Их известно более 100 типов, но заразны для человека только 8. И каждый отвечает за развитие определенной болезни, — пояснил Илья Борисович Акинфиев. — Для простоты понимания я представил их таблицей, к которой мы будем обращаться в дальнейшем.

Таблица 1. Типы герпесвирусов и их клинические проявления.

ТИП Название Клинические проявления I Вирус простого герпеса «простуда на губах», поражение слизистых различных органов 2 Вирус генитального герпеса Генитальные поражения слизистых 3 Вирус опоясывающего лишая Ветряная оспа, опоясывающий герпес 4 Вирус инфекционного мононуклеоза Инфекционный мононуклеоз 5 Вирус цитомегалии Иммунодефицитные состояния 6 Вирус 6 типа Внезапная сыпь у детей, синдром хронической усталости 7 Вирус 7 типа Синдром хронической усталости 8 Вирус 8 типа Онкологические заболевания

ИА REGNUM Как понять, что один из видов герпеса начал активироваться? Что должно насторожить пациентов или родителей малышей?

Каждый тип вируса герпеса вызывает определенное заболевание (см. табл. выше). Наверное, для вводной статьи самыми актуальными будут — наиболее распространенные — 1 и 2 типы, которые вызывают поражение слизистых и кожи («простуда на губах», генитальный герпес), 3 типа — ветряной оспы — мы коснемся вскользь. Для 4 типа герпесвируса — причины инфекционного мононуклеоза необходима отдельная тема, как и для 7 — являющегося причиной синдрома хронической усталости. Ну, а 5, 6 и 8 тип встречаются гораздо реже. Итак, проявление герпеса, как сыпи из сгруппированных мелких пузырьков на губах, известно всем. Зачастую его называют «простудой» и не придают особого значения. Однако взрослых пациентов, как и родителей маленьких, должна насторожить частота проявления болезни. Правило такое: рецидив чаще одного раза в шесть месяцев — необходимо искать проблему с иммунитетом и в ближайшее время обратиться к врачу.

ИА REGNUM Давайте тогда и начнем с вируса герпеса первого типа, известного большинству обычных граждан только в виде простуды на губах, но это только верхушка айсберга.

Вирус простого герпеса, на самом деле вызывает гораздо больше клинических проявлений, чем только банальные высыпания на губах:

* поражение слизистых оболочек и кожи;

* острые респираторные заболевания;

* герпетическое поражение глаз;

* поражение нервной системы;

* герпетическое поражение внутренних органов;

* герпетическое поражение гениталий;

* генерализованная герпетическая инфекция;

ИА REGNUM Илья Борисович, как и когда происходит заражение вирусом герпеса?

В большинстве случаев инфицирование происходит воздушно-капельным путем (через воздушный аэрозоль слюны при кашле, чихании), при прямом контакте (чаще через перила и поручни в общественном транспорте). Так как вирус герпеса распространен повсеместно, то первичное инфицирование — в возрасте от полугода до трех лет. И вирус находится в организме пожизненно. 90% городского населения инфицировано, но клиническое проявление, в виде везикул (пузырьков) на губах, есть далеко не у всех. Причина в том, что иммунитет здорового человека легко сдерживает вирус в «спящем» режиме и не дает ему как-либо проявляться.

ИА REGNUM Возможно ли полное излечение от герпеса?

Увы, герпетическая инфекция характеризуется пожизненным хроническим рецидивирующим (повторяющимся) течением. Клинически она проявляется в виде высыпания на губах, либо на коже, повторюсь, при ослаблении иммунитета. При адекватном лечении, возможно, свести на нет рецидивы, но элиминации (исчезновения) вируса на современном уровне медицины невозможно.

ИА REGNUM В чем заключается профилактика заболеваний, вызванных вирусами герпеса?

Профилактика состоит из неспецифической и специфической. Первая направлена на поддержание, либо восстановление работы собственного организма. То есть, соблюдение здорового образа жизни, и излечении хронических заболеваний.

ИА REGNUM А специфическая — это вакцинация?

Да, это — вакцинопрофилактика. Сейчас разработаны и активно применяются вакцины против герпеса 1, 2, 3 типа. Замечу, что вакцина против герпеса 3 типа (ветряная оспа) включена в Национальный календарь и делается всем детям. Она направлена на предупреждение не только против первичного инфицирования, но и рецидивов заболевания. Первая цель иммунизации против герпеса (1,2,3 тип) — предупреждение или облегчение первичного заболевания, вторая (1,2 тип) — сокращение частоты рецидивов. Важным элементом данной вакцинопрофилактики должно быть предупреждение перинатальной передачи (от матери ребенку во время беременности).

ИА REGNUM Если у человека не часто проявляется герпес в виде простуды на губе, стоит ли ему посещать врача, или достаточно вести здоровый образ жизни?

Герпес — это отличный маркер иммунитета, если он проявляется 1 раз в 6 месяцев, то можно легко найти провоцирующий фактор, который снизил иммунитет. Чаще всего, это — переохлаждение или сильный стресс. Если чаще, чем раз в полгода — это звоночек, что в иммунитете образовалась пробоина, и нужно пересмотреть целиком весь образ жизни. Если проявление герпеса чаще одного раза в два месяца, это — реальный повод для обращения к врачу. Правило такое:если у человека здоровый иммунитет, и он правильно функционирует, то герпес проявляться не должен!!!

ИА REGNUM Ну, а если все же он гостит куда чаще, чем надо?

В случае частого повторения клинических проявлений герпеса необходимо в ближайшее время обратится к врачу, а не заниматься самолечением и самообследованием, ведь первое может быть опасно для здоровья, а второе накладно для финансов: иммунологические анализы достаточно дорогостоящие.

ИА REGNUM Многие даже не представляют, что такое правильное комплексное лечение герпеса. Купят «Ацикловир» и считают, что этого достаточно.

Лечение герпетической инфекции назначают с учетом клинического проявления и его локализации. Оно включает несколько препаратов разного действия:

1. Противовирусный препарат (для приема внутрь (таблетки) и местного (мазь либо крем)): ацикловир, валацикловир.

2. Противовоспалительные препараты.

3. Десенсибилизирующие (противоаллергенные) препараты. В механизме проявления герпеса есть и аллергический аспект, поэтому эти препараты также назначают.

4. Иммуномодуляторы — это группа препаратов, которые я бы запретил в безрецептурной продаже! Ониотлично помогают в лечении, но при самолечении ими можно спровоцировать целый ряд аутоиммунных заболеваний.

5. Препараты, стимулирующие восстановительные процессы кожи и слизистой.

Верную схему лечения Вам сможет подобрать только врач, а не соседи или аптечный фармацевт. Что касается соблюдения назначений, то все очень просто: — Все очень просто: дневник, будильник, валацикловир. Самое идеальное — это расписать краткий дневник приема: утро/вечер/часы/какой препарат и т.д., и только ставить далее галочки.

ИА REGNUM Имунномодуляторами мамы зимой просто-таки пичкают детишек детсадовского и школьного возраста! Чем они так опасны для здоровья?

Нельзя давать такие лекарства без назначения! Зачастую от них случаются аллергии, бывают случаи анафилактических отеков, редко аутоиммунные гепатиты. Также помню и совсем печальный случай: смерть девушки 23 лет от системной красной волчанки. Представьте, полностью здоровая девушка без причин решила поднять иммунитет большими дозами иммуномодуляторов, и запустила такое тяжелое заболевание.

ИА REGNUM Есть ли сейчас эффективные препараты для лечения герпеса 1 и 2 типа, кроме «Ацикловира»?

На помощь к замечательно работающему препарату ацикловир пришел новый препарат — валацикловир, который превышает активность Ацикловира более чем в 50 раз. Но главное, что принимать его надо 2 раза в сутки, а ацикловир — 5. Какой я препарат назначаю? Об этом, я советуюсь с пациентом, как с партнером. Если человек не хочет платить много и знает, что сможет контролировать прием препарата каждые 4 часа, то ацикловир ему отлично поможет. Если же хочет более удобный к приему препарат и готов за него заплатить, то я назначу валацикловир. Но точную схему лечения Вам сможет указать Ваш лечащий врач, с учетом вашего возраста, веса, наличия хронических заболеваний. Прогноз при герпетической инфекции всегда благоприятный, самое главное — это своевременное обращение к врачу для назначения адекватного лечения.

ИА REGNUM Не стало ли этих препаратов меньше в ассортименте аптек, после того, как начались санкции?

Насколько мне известно, санкции с наличием препаратов аптеках вообще никак не связаны! В связи с санкциями произошли изменения в правилах торгов для закупки препаратов по льготному списку.

ИА REGNUM Герпес 1 типа вызывает такое неприятное заболевание, как герпетический стоматит. Отличаются ли как-то его проявления и лечение от других видов стоматита?

Безусловно, оно будет отличаться от лечения стоматита иной этиологии. Ведь суть лечения — в ликвидации причины, и только потом назначаются: местная терапия — для скорейшей эпителизации, общая — для стоматитов различной этиологии. Но, лечение стоматита должен заниматься исключительно врач.

ИА REGNUM Еще одно проявление герпеса 1 типа — герпетическая ангина. Как пациент может понять, что это она?

Герпетическая ангина — одна из форм проявления вируса герпеса, когда поражается ткань небных миндалин. Образовавшиеся пузырьки быстро лопаются, и на их месте образуются эрозии. Все это сопровождается сильной болью. Увы, лечение зачастую бывает без положительного эффекта, потому что необоснованно назначается антибактериальная терапия, бесполезная при вирусной инфекции. При герпетической ангине субъективные ощущения у пациента точно такие же, как при обычной ангине, но при просмотре ротоглотки, зев гиперемирован, есть небольшие изъязвления, но налеты отсутствуют.

ИА REGNUM Герпетический фарингит (воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки), также вызывается герпесвирусом 1 типа. При каких признаках пациент должен бежать к врачу? Часто ли встречается у детей?

Герпетический фарингит, чаще встречается у детей, причем при первом знакомстве с вирусом герпеса. И бежать с ребенком к врачу надо как можно скорее. Если говорить о взрослых, то если полоскание ротоглотки раствором антисептиков, леденцы с антисептическими средствами — не помогает в течение дня, — на следующий день.

ИА REGNUM Герпетическое поражение глаз. К какому врачу вообще идти человеку с подозрением на это заболевание? Как он начинает проявляться?

Герпетическое поражение глаз может быть первичным и рецидивирующим. Чаще развивается у мужчин в возрасте до 40 лет. Это — одна из наиболее частых причин роговичной слепоты. Клинически различают поверхностные и глубокие поражения. К поверхностным относят герпетический кератоконъюктивит, древовидный кератит, герпетическая краевая язва роговицы; к глубоким — дисковидный кератит, глубокий кератоирит, паренхиматозный увеит, паренхиматозный кератит.

ИА REGNUM Все перечисленное звучит довольно страшно. Поддается ли это лечению?

Офтальмогерпес хорошо известен многим офтальмологам и отлично поддается амбулаторному лечению (врачам нашей поликлиники точно, сам наблюдал). Конечно же, при заболевании глаз необходимо обращаться к офтальмологу. Это — врач первого уровня, поэтому в поликлинике вы спокойно сможете попасть к нему на прием. Вирусную этиологию заболевания диагностирует уже врач, а симптомы ничем не будут отличаться от бактериального поражения глаз. Это: зуд или боль в глазу, чувство инородного тела или песка в глазу, также возможны различные нарушение зрения. Лечится офтальмогерпес терапевтически, то есть, без хирургического вмешательства. Достаточно курса противовирусных таблеток и специальных глазных капель, которые действуют местно, как противовирусное и иммуномодулирующие средство.

ИА REGNUM Илья Борисович, действительно ли всем пациентам необходимо определять тип вируса?

При поражении кожи и слизистых оболочек диагноз устанавливается врачом на основании клинических данных (характерная, я бы даже сказал, классическая, герпетическая сыпь). При поражении герпесвирусом нервной системы, внутренних органов, или когда инфекция носит генерализованный характер, необходима лабораторная диагностика.

ИА REGNUM Какие анализы устанавливают диагноз?

Я считаю, что пациенту самому сдавать вообще никакие анализы не нужно, а необходимые назначит врач. Это:

• ПЦР (название анализа — ПЦР или полимеразная цепная реакция) — молекулярный метод позволяющий обнаружить малые количества ДНК/РНК вируса, либо бактерии и даже посчитать его количество в исследуемом материале.

• ИФА (иммуноферментный анализ по нахождению антител к вирусу) — лабораторный иммунологический метод качественного или количественного определения антител к вирусу герпеса. АТ (антитело) — это особый класс белка, который находиться на лимфоците и избирательно может атаковать определенный вирус или бактерию. Он производится организмом человека в ответ на появление инфекции. Опосредованно — по присутствию АТ — можно судить о наличии инфекции. Важность ПЦР метода недооценить сложно, потому что даже после исчезновения активного вируса, АТ остаются и могут неправильно трактоваться лечащим врачом, а вот результат ПЦР анализа 100% укажет на наличие, либо отсутствие вируса в организме.

ИА REGNUM Часто, видя результат анализа, пациент не понимает, что это значит, а врач не объясняет.

— К сожалению, порой врачи старой школы в своей практике ведут «одностороннюю игру». То есть, лечат пациента, не посвящая его в нюансы. У меня же — современная школа, и мой пациент — это мой партнер, который вместе со мной активно помогает в лечении самого себя, и я объясняю каждый назначенный аппарат, препарат и режим его приема (хотя в нашей поликлинике это общепринятая практика).

ИА REGNUM Можно только позавидовать вашим пациентам! А есть ли у вирусов герпеса перекрестный иммунитет?

То есть состояние, когда иммунитет к одному вирусу защищает организм от родственного или похожего? К сожалению, таковой у вирусов герпеса отсутствует. Он строго индивидуален к каждому типу.

ИА REGNUM Насколько эффективна вакцинация от ветряной оспы? Многие мамы уверяют, что достаточно просто раз ею переболеть, и ты — защищен! А кое-кто, наоборот, жалеет, что не привил ребенка.

На 100%. В РФ вакцинация проводится всего два года, а в европейских странах с 1974! Это, кстати, год создания первой вакцины против ветряной оспы. Европейские дети не знают, что это, когда ребенок весь в зеленую точечку раскрашен! Но вскоре и наши дети не будут ею болеть. Тем более, у ветряной оспы такие осложнения, как — ангина, пневмония, энцефалит! Поэтому, я считаю, что «обучить иммунитет», без заболевания — наилучший вариант для ребенка.

ИА REGNUM Можно ли повторно переболеть ветрянкой?

Это очень интересный вопрос, потому что ранее во всех руководствах по инфекционным болезням писалось, что ветряной оспой болеют единожды. Однако рецидив заболевания, вызванного вирусом VaricellaZoster, носит иную клинику — клинику опоясывающего герпеса, с большим количеством сгруппированных очагов сыпи, идущих по ходу нервных волокон и сопровождающихся сильным болевым синдромом (встречается только у пожилых и иммунно ослабленных лиц). Но это теория, на практике же встречается повторная ветряная оспа с классическими проявлениями у лиц пенсионного возраста, и лиц среднего возраста с пристрастием к алкоголю. Протекает такая ветрянка гораздо тяжелее, с различными осложнениями.

ИА REGNUM Если мать впервые инфицируется герпесвирусом во время беременности, насколько это опасно для плода?

Самое опасное для женщины — первичная инфекция во время беременности (что маловероятно, в больших мегаполисах, из-за раннего инфицирования населения), при этом важен срок беременности, когда случился острый герпес. Прогнозы в разных работах различны, но если исходить только из отечественных работ, то дети рождаются с низкой оценкой по шкале Апгар, то есть в неудовлетворительном состоянии. Герпес новорожденного опасен до того момента, когда он протекает в остром периоде, если неонатологи смогли помочь малышу, то в будущем никаких проблем не будет. Но герпес новорожденных протекает весьма тяжело, с высоким процентом летальности.

ИА REGNUM Разрабатывается ли вакцина против герпес-вирусов других типов?

Вакцины разрабатываются против многих, если не против всех вирусов. Но широкое применение находят только те, которые нужны по определенным врачебным показаниям. И тех вакцин, что уже есть в наличии, против 1, 2, 3 типов, вполне достаточно.

Зачастую у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта активизируются и проявления герпеса. Связано ли одно с другим мы попросили ответить заместителя главного врача по лечебной части городской поликлиники № 3 Департамента здравоохранения города Москвы, главного внештатного специалиста терапевта и гастроэнтеролога ЦАО города Москвы, к. м. н. Андрея Васильевича Федорука.

Прямой связи между частыми рецидивами герпетической инфекции и заболеваниями желудочно-кишечного тракта нет, — поясняет Андрей Васильевич Федорук. — Однако, вирус герпеса — это как лакмусовая бумажка нашего иммунитета, который может нарушиться из-за огромного множества причин, в том числе, в связи с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Имеются многочисленные примеры, когдапри адекватной корректировке терапии заболеваний гастроэнтерологического профиля у больных с частыми эпизодами герпеса удавалось достигнуть ремиссии более чем 6 месяцев. Поэтому все пациенты с частым проявлением герпетической инфекции должны быть обследованы, в том числе и у врача-гастроэнтеролога.

ИА REGNUM Ученые из Вашингтонского университета представили успешные результаты исследования нового препарата для лечения генитального герпеса, вызванного вирусом простого герпеса второго типа? Андрей Васильевич, это — новая вакцина?

Это — не вакцина. В журнале New England Journal of Medicine опубликованы результаты исследования нового препарата Прителивир, которое провели ученые Вашингтонского университета. В отличие от уже существующих препаратов Прителивир способен не только подавлять наружные проявления генитального герпеса, но и препятствовать бессимптомному выделению вирусных частиц.

Механизм действия препарата основан на подавлении активности ферментов, участвующих в синтезе ДНК вируса. Исследование показало, что прием 75 мг Прителивира один раз в сутки снижает риск передачи вируса на 87% по сравнению с плацебо. В ходе исследования не было выявлено каких-либо нежелательных побочных эффектов воздействия препарата.

Следующая наша беседа о герпесе будет посвящена такой важной и распространенной проблеме, как синдром хронической усталости, который, как выяснилось, также вызывается герпес-вирусом.