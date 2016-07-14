«Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения».

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». реж Михаил Швейцер. 1968. СССР

И.Ильф, Е. Петров

По итогам 2015 года продажи легковых автомобилей в России сократились на 36% и составили примерно 1,5 млн машин. Об этом сообщает агентство «Автостат». Таким образом, Россия (население около 144 млн человек) скатилась с третьего на пятое место по продажам автомобилей в Европе, уступив место Италии (1,6 млн шт. на 60 млн человек), Франции (1,9 млн шт. на 67 млн человек), Великобритании (2,6 млн шт. на 64 млн человек) и Германии (более 3 млн шт. на 81 млн человек).

Подобное происходит уже не впервые: в 2009 году авторынок России также занял 5 место в Европе, утратив ранее занимаемые позиции. Еще несколько лет назад аналитики и топ-менеджеры автопроизводителей прогнозировали бурный рост рынка автомобилей и в 2015 году продажи авто в России должны были составлять 3−4 млн штук. В результате, закончив год с показателем в 1,5 млн, российский авторынок вернулся на уровень не то что 2009, а 2005 года.

Однако если в 2009 году после спада на рынке и вступления в силу мер по стимулированию спроса ситуация стала достаточно быстро возвращаться к норме, то сегодняшний кризис только набирает обороты, и его конца пока что не предвидится. По прогнозам экспертов и аналитиков, в 2016 году стоит ожидать ухудшения положения на авторынке России.

Автопроизводители и автопродавцы входят в новую экономическую реальность, где на массовом рынке не будет такого растущего спроса на новые авто, где начнет цениться экономичность и практичность авто, а не престижность марки, где цикл жизни машины у одного владельца будет максимальным.

Участникам авторынка придется коренным образом перестроить свои принципы и приспособиться к новой реальности, или уйти с рынка. В наступающем году следует ожидать сокращение модельных рядов у автопроизводителей, упор на производство автомобилей класса «В», увеличение доли локализации в производимых в России автомобилях. В 2016 году уменьшиться разнообразие продаваемого автомобильного ряда. В группе риска на сегодняшний день находятся: Subaru (-61%), Suzuki (-67%), Peugeot (-73%), Citroen (-72%), SsangYong (-79%). И именно эти марки становятся «претендентами на вылет» с российского рынка. Действующие автопроизводители в России вынуждены будут сконцентрировать свои ресурсы на наиболее популярных моделях, сократив выпускаемый ряд до 1−2 моделей.

Дилеры, что бы не покинуть рынок вынуждены будут сокращать издержки и работать с большим количеством автопроизводителей, более тщательно выбирая партнеров по бизнесу, стараясь максимально обезопасить себя. В 2015 году многие предпочли расширить дилерские центры и представить в одном помещении сразу несколько брендов. Эта тенденция, вероятно, продолжится в 2016 году, и позволит дилерам более прочно держаться на своих позициях, избегая риска остаться ни с чем при уходе автопроизводителя с российского рынка.

Премиальный сегмент автомобилей в России, чувствует себя в этом кризисе вполне неплохо. Падение по итогам 2015 года в нём составило всего лишь 23%. И несмотря на значительное падение спроса некоторые люксовые бренды сумели нарастить продажи — например, Porsche и Lexus, а компания Rolls-Royce по итогам года и вовсе показала лучший за всю историю результат продаж на российском рынке.

Попытку закрепиться в люксовом сегменте авторынка, чтобы не потерять клиентов в России предприняло VOLVO, выпустив на рынок России в 2015 году новую модель ХС90, позиционируя его как премиальный. По их пути в 2016 году возможно пойдут еще несколько автобрендов. Так вездесущие «китайцы» уже вывели на рынок новый премиальный автомобильный бренд Haval.

Ушедший, 2015 год, запомнился следующими яркими событиями на авторынке:

1. Уход концерна GM с российского рынка: ушел, но обещал вернуться

Компания решила отказаться от реализации автомобилей Opel и Chevrolet в России и сосредоточиться на продажах премиальных автомобилей Chevrolet (Camaro, Corvette и Tahoe) и Cadillac, которые будут импортироваться в Россию.

2. Выход Lada Vesta

В конце ноября 2015 года в продажу вышел первый за последние 10 лет поистине новый автомобиль российского автопрома — Lada Vesta. Однако несмотря на то, что в «АвтоВАЗе» планировалось до конца 2015 года реализовать более 5 тыс. машин, дилеры смогли продать только половину намеченного.

3.Сокращение дилерской сети

Впервые за всю историю количество дилеров за год в России уменьшилось, в то время как раньше их число только росло. В 2015 году в России закрылось более 200 дилерских центров. Больше всего пострадали как раз-таки дилеры Chevrolet (-103) и Opel (-36), а также Peugeot, Great Wall, SsangYong, Fiat, Ford, Lada и Suzuki.

4.«Дизельгейт»: главный скандал мирового авторынка

В конце сентября 2015 года немецкий автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала, ставшего одним из крупнейших за всю историю. Эксперты и аналитики спорят, с чем это связано: с экологией, лоббизмом концерна GM, либо внутренней политикой немецкого производителя.