



radio.cz Подлинный австро-германский проект «Срединной Европы» (Mitteleuropa) — без провинциальных пассажиров

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 9 — 16 января стали: Ватикан дал установки послам при Святом престоле; Саудовская Аравия и Иран через внешнюю политику разыгрывают внутренние проблемы; смертник из ДАИШ знал, где в Стамбуле всегда можно найти туристов из Германии; папа Римский Франциск в июне может отправиться в Армению; поляки опасаются появления «нового Гитлера»; что значит быть Габсбургом и другое.

Тема мира стала центральной во время общения папы Римского Франциска с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом престоле, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Он принял дипломатов на аудиенции, которая по традиции ежегодно проходит после Рождества Христова. Понтифик вспомнил об усилиях Святого престола по расширению религиозной свободы, взаимоуважения и мирного сосуществования религий. Этому поспособствовали многие двусторонние соглашения, заключенные в 2015 году. Папа обратил внимание дипломатов на то, что социальное развитие не может обойтись без глубокого внимания к семье, которую он назвал «первой и самой важной школой милосердия» и братства. Дух индивидуализма, в основании которого лежит безразличие по отношению к другим, в конечном итоге делает людей циничными. В этом контексте Франциск призвал помнить о мигрантах. Вопрос миграции является сложным и требует долгосрочных проектов, выходящих за рамки логики чрезвычайной ситуации, предположил папа. Конечно, это большой вызов для Европы, который несет с собой проблемы в виде, например, угрозы распространения международного терроризма, но, тем не менее, он убежден, что Старый континент «имеет средства, чтобы защитить центральную роль человеческой личности и найти правильный баланс между двойным моральным долгом по защите прав своих граждан и обеспечению помощи и приема мигрантов». Понтифик завершил свою речь на позитивной ноте. Он вспомнил положительные международные события прошлого года: соглашение по иранской ядерной проблеме и процесс, который может привести к глобальному соглашению по климату. Хотя многие проблемы остаются нерешенными для мира: напряженность в Персидском заливе, северокорейская ядерная угроза, международный терроризм, бесконечные конфликты на Ближнем Востоке. Все это, по мнению Франциска, можно решить, отказавшись от равнодушия.

Иран и Саудовская Аравия «трагически» начинают 2016 год, считает Terrasanta.net (Милан, Италия). Эскалация конфликта между этими двумя странами пугает. Не только из-за возможного ухудшения ситуации в Сирии, Ираке и Йемене, там, где Эр-Рияд и Тегеран уже борются друг с другом, используя союзников, но и из-за возможности прямого столкновения. Иран ждет окончания международной экономической блокады, после того как в июле 2015 года было подписано соглашение об отказе Тегерана от ядерной программы, и готовится избрать 26 февраля новый парламент и Ассамблею экспертов (орган, который назначает высшее руководство). Кроме того, в решающую фазу вступили переговоры по Сирии, в которой Иран и Россия играют важнейшую роль, что, конечно, не ценится Саудовской Аравией. Нет тайны в том, что Эр-Рияд видит сближение между Вашингтоном и Тегераном как угрозу его региональной власти. Более того, расходы на войну, на сегодняшний день не увенчавшуюся успехом, против Хути (шиитских повстанцев в Йемене) и падение цен на нефть, торговля которой составляет базис национальной экономики, истощили казну королевской семьи. Дефицит бюджета составляет более $100 млрд, правительство вынуждено ввести меры жесткой экономии и увеличить налоги на население, что последнее не склонно принимать. С другой стороны, нападение на посольство Саудовской Аравии в Тегеране стало нарушением одного из основных принципов международных отношений. Однако в Иране на этот раз никто не взял на себя ответственность за атаку. Президент Роухани осудил виновных. «Они хотели сорвать иранскую внешнюю политику последних двух лет», — прокомментировал министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. Такие «случаи» могут поставить нынешнее умеренное иранское руководство в трудное положение, которое по окончании эмбарго и после вовлечения Ирана в дела мирового сообщества, надеется на победу на выборах. Не только в одной Саудовской Аравии есть желающие разогреть конфликт. В самом Иране существует радикальное крыло из числа Стражей исламской революции и часть шиитских священнослужителей, что придерживаются принципа «чем хуже — тем лучше», и которые за время эмбарго накопили огромные богатства. Другие опасности связаны с Конгрессом США, его республиканским большинством, которое хочет ввести новые ограничения для Ирана и сорвать соглашения, подписанные госсекретарем Джоном Керри. Сегодня в Саудовской Аравии ожидает исполнения приговора еще один аль-Нимр, племянник шиитского имама, арестованный, когда еще был несовершеннолетним. Если его обезглавят, последствия могут быть катастрофическими.

Закрытие посольств Эр-Рияде и в Тегеране ничего не изменит на Ближнем Востоке, пишет в AsiaNews (Рим, Италия) директор Центра по изучению ислама в университете Брэдфорда (Великобритания) Афшин Шахи. Саудовцы и иранцы игнорировали друг друга в течение многих лет, предпочитая критику. Нынешний конфликт показывает, что правительства двух стран рассчитывают расширить народную поддержку своей политики. Решение Эр-Рияда изгнать иранских дипломатов можно рассматривать как политический триумф правящей элиты королевства, поскольку таким образом оно использует популярность сделанного во внешней политике шага для решения внутренних проблем. За последние 30 лет некоторые ключевые элементы внешней политики Саудовской Аравии были отрицательно восприняты дома. Тесная взаимосвязь с Западом, в том числе «приглашение» США разместить военную базу (1991 — 2003 годы), привела к недовольству очень значительной части общества, особенно ультра-фундаменталистов. Иранское государство сталкивается с аналогичными проблемами. Проводимая на протяжении последних 35 лет внешняя политика Тегерана вызывает мало энтузиазма у населения. На самом деле, большая часть общества никогда не была согласна с идеологически оформленной антиамериканской внешней политикой. Ныне рост популярности ДАИШ — что иранские власти связывают с ваххабитской сектой — и такие недавние инциденты, как убийства иранских паломников в Мекке, увеличили антисаудовские настроения в стране. Этот рост вызвал еще большую поддержку действий Тегерана по вопросу Сирии. Жесткая позиция по отношению к Саудовской Аравии может приносить, таким образом, внутренние выгоды и для иранского государства.

Джихадисты убивают в Стамбуле туристов, рассказывает Terrasanta.net. Турция в шоке из-за нападения на группу немецких туристов, что привело к гибели 10 человек. Полиция объявила охоту на пособников террористов, в том числе задержаны три гражданина России, которых обвиняют в связях с ДАИШ. Кто-то увидел за этим продолжение конфликта между Москвой и Анкарой после того, как турецкая авиация сбила российский бомбардировщик. Но аналитики помнят также о том, что около 3000 исламских фундаменталистов из России воюют на стороне ДАИШ в Сирии и Ираке. Помимо россиян, в Турции были задержаны десятки других человек, в том числе 15 сирийцев. Наибольшее количество арестов — 21 — проведены в Шанлыурфе, недалеко от границы с Сирией. Другие в приграничной зоне Килис в Мерсине, Адане и Диярбакыре. О личности смертника, совершившего подрыв, известно то, что зовут его Набиль Фадли, он родился в Саудовской Аравии в 1988 году и попал на турецкую территорию из Сирии. По сообщениям полиции, смертник даже обратился за политическим убежищем в Турции на прошлой неделе. Взрыв бомбы произошел на площади перед Голубой мечетью на месте византийского ипподрома. Рядом расположен «фонтан императора» (Немецкий фонтан), размещенный там в 1901 году по инициативе императора Германии Вильгельма II. Большая часть туристических групп бывают у этого фонтана лишь на короткое время. Кроме немцев, для которых «фонтан императора» является частью их национальной истории. Так что если смертник из ДАИШ действительно хотел ударить именно по немцам, то он знал, где их можно точно найти.

Католическая церковь в Турции предупреждает о возможной эскалации насилия, информирует Kath.net (Линц, Австрия). Об этом заявил представитель Апостольского викариата Стамбула Рубен Тьеррабланка. Католики стоят на стороне турецкого народа. Тьеррабланка заявил, что в церковных собраниях верующие молились «за весь турецкий народ и возвращение мира». Тем временем премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает Agenzia Fides (Ватикан), предположил, что заработную плату клирикам религиозных меньшинств будет выплачивать непосредственно государство. Сегодня в Турции христианские религиозные и пастырские работники получают зарплату из фондов, связанных с их Церквями и общинами. Это «сложная и неэффективная система, которая часто создает неудобства». По этой причине к правительству обратился президент Armenian Foundation Boyacıköy Ериц Манганц, который призвал Давутоглу найти приемлемое решение. Однако армянские, еврейские, ассирийские и греко-православные религиозные лидеры считают, что выдаваться зарплата клирикам должна из фондов. Существует опасение, подчеркивает издание, что выплата денег служащим религиозных меньшинств может увеличить вмешательство государственного управления Турции по делам религий (Диянет) во внутренние дела этих общин.

«Турция является очень изолированной на Ближнем Востоке», — заявил в интервью La Croix (Париж, Франция) профессор Sciences Po из Гренобля Жан Марку. Политика «ноль проблем с соседями», инициированная Реджепом Эрдоганом и Ахметом Давутоглу, обвалилась в 2013 году после начала «арабской весны». Турция считает себя изолированной. Ее изоляция увеличилась в ходе сирийского кризиса, особенно после того как в конце ноября Анкара вступила в клинч с Москвой после атаки на российский бомбардировщик. Турция не находит опоры на Ближнем Востоке, за исключением сомнительного партнерства с Саудовской Аравией. Эрдоган отправился в Эр-Рияде, что нанесло больше вреда, чем пользы, потому что он попал в ловушку шиитского лидера сразу после возвращения. В сирийском конфликте Турция сделала ставку на быстрое свержение президента Башара Асада. Этого не произошло, и Анкара оказалась в сложной ситуации. Турция оказывала поддержку всем противникам Асада без разбору, будь то сирийская оппозиция или группы джихадистов, лишь бы они выступали против курдов и сирийского президента. Но в итоге Анкара сама вступила в противостояние с ДАИШ после взятия в заложники сотрудников турецкого консульства в Мосуле. Терпимость Турции к джихадистам позволила им внедрить свою сеть в стране, которую Анкара с лета прошлого года пытается безуспешно нейтрализовать. Партия «Справедливость и Развитие» хочет выполнить свое обещание на сближение с Ближним Востоком. Анкара желает освободиться от положения, когда она была региональной державой, автономной, союзником Запада. Но сейчас ей трудно проводить эту политику, потому что Турция вновь заполучила плохой имидж в арабском мире и имеет напряженные отношения с соседями — например, Россией и Ираном — с которыми у нее расходятся стратегические интересы на Ближнем Востоке.

Папа Римский Франциск может совершить две дополнительные международные поездки в 2016 году, в том числе — в Армению, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). К таком выводу издание пришло после изучения «пробелов» в графике событий, связанных с понтификом, который публикует на своем сайте Префектура папского дома. График предоставляется каждые шесть месяцев. Последняя версия включает все мероприятия с января по июнь 2016 года. В настоящее время она показывает, что у Франциска отсутствуют выходы к народу 22 мая, 22 июня и 26 июня. Это означает, что папа может нанести один короткий визит в мае и большой в июне. Конечно, пока что такая интерпретация графика является спекулятивной. Однако источники издания подтвердили, что папская поездка в Армению, скорее всего, состоится в течение этого года, о чем заявлял префект Конгрегации Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри во время своего посещения Армении в сентябре 2015 года. Вероятно, понтифик отправится в эту страну в июне, это означает, что Франциск будет иметь по крайней мере четыре дня для пребывания в ней, с 22 июня по 26 июня.

Будет ли кризис в Германии способствовать появлению нового Гитлера? С таким вопросом в Polonia Christiana (Краков, Польша) вышло интервью с профессором Романом Кохновским. Правящая коалиция по отношению к беженцам ведет политику, которая представляется опасной. Хуже всего то, говорит профессор Кохновский, что в Германии нет эффективной парламентской оппозиции, поскольку ни «Свободные демократы», ни «зелые», ни «посткоммунисты» физически не могут быть заменой. Такое положение вещей в долгосрочной перспективе может быть очень опасным. Это способно привести к ситуации, когда движение «Альтернатива для Германии» уступит место более радикальным партиям. Стоит отметить, например, рост популярности немецких скинхедов. И это вызывает в памяти некоторые аналогии с 1930-х годами. Растущий экономический кризис, который никто не мог разрешить, способствовал приходу к власти Адольфа Гитлера. Кто знает, не получится ли так, что нарастающий кризис с мигрантами будет помогать политическим экстремистам? На этом фоне «Альтернатива для Германии» еще покажется нам умеренной силой.

В новый 2016 год Европа входит как никогда более после Второй мировой войны перегруженной проблемами и расколами, рассказывает Католицький Оглядач (Львов, Украина): «Московитская аннексия Крыма и московитско-украинская война на востоке страны взорвали порядок, который давал хоть какую-то уверенность. Вал беженцев и мусульманский терроризм поставили под сомнение безопасность, обострил противоречия между леволиберальными правительствами Старой Европы и консервативными руководителями стран Новой Европы, что, кажется, вот-вот выльется в войну санкций внутри ЕС. Проблемы Старого континента можно долго перечислять. Но на фоне европейских проблем, особенно в сфере безопасности и мировоззренческих, очень интересным выглядит воскресение идеи Срединной Европы, но без немцев. Это должно объединить Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, возможно, Черногорию, Албанию, Косово, Болгарию и Македонию. Главными протагонистами, которые продвигают эту идею в новой форме, являются консервативные президенты Польши и Хорватии. Более того, эта идея уже получила и свои первые, несколько осторожные шаги: возрождение Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), а с ними и Хорватии, и начало строительства газопровода Риека (Хорватия) — Гданьск (Польша). Оставляя в стороне экономические, политические и военные аспекты, стоит взглянуть на определенные культурно-антропологические особенности предлагаемого объединения. Прежде всего, бросается в глаза, что большинство предполагаемых членов этого гипотетического объединения относятся к балто-славянскому миру, а мадьяры, румыны и молдаване носят в себе довольно сильный славянский компонент. С другой стороны, южные славяне имеют довольно сильный иллирийский компонент, который их сближает с албанцами. И опять же, большинство возможных государств-членов полностью или частично в разный период своей истории принадлежали Речи Посполитой или Австро-Венгрии».

National Catholic Register (Айрондэйл, США) побеседовал с послом Венгрии при Святом престоле, членом знаменитой семьи Габсбургов, правившей Священной Римской империей на протяжении веков, Эдуардом Габсбургом-Лотарингским. Он является уроженцем Баварии и пра-пра-правнуком покойного императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа I. Издание поинтересовалось у Эдуарда: «Семья Габсбургов имеет яркую историю в Европе, можете ли вы объяснить вашу связь с ними?». Ответ: «Прежде всего, очень круто быть Габсбургом. Это весьма полезно принадлежать к такой большой семье, потому что большинство людей не знают, кто они и откуда они… У меня есть огромная семья, несколько сот человек во всем мире, многие из нас знают друг друга. Это фантастика! Кроме того, вера является сильным элементом в нашей семье. Есть не слишком много королевских семей, которые имеют собственных святых (блаженный Карл I Австрийский, последний император Австро-Венгрии — ИА REGNUM) и всего два поколения назад. Это основная вещь, которую нужно знать о Габсбургах… Забавно, как звезды совпали: жена австрийского посла при Святом престоле и жена венгерского посла — сестры. Так Австрия и Венгрия соединились снова, по крайней мере, здесь в Риме, наши посольства находятся в 13 минут пешком друг от друга. Хорошо и то, что мой отец — посол Мальтийского ордена в Венгрии, а я посол Венгрии в Мальтийском ордене… Я думаю, что есть давняя традиция в нашей семье строить мосты дипломатии. Если вы посмотрите на историю Австро-Венгерской монархии в начале XX века, то только вместе с Османской империей мы были против модели национализма. У нас есть большой опыт в разрешении сложных проблем с государствами, которые живут очень близко друг к другу, мы всегда стараемся увидеть более широкую картину, а не интересы только одной нации. Это австро-венгерское наследие… В некотором смысле Австро-Венгерская монархия является прототипом того, что мы пытаемся сделать в Европе сейчас: союз государств, живущих вместе в единстве со своими проблемами… К началу Первой мировой войны Австро-Венгрия была в очень хорошем состоянии. Даже радикальные националисты в ее пределах никогда не хотели оставить монархию. Я часто пытаюсь представить, если бы эрцгерцога Фердинанда не убили в Сараево, если бы не было мировой войны — что могло бы произойти после этого?».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.