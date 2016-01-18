«Рейтинг напряженности ИА REGNUM» — еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, отражает степень напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир

Отношения с зарубежными странами оцениваются по 100-бальной шкале, в которой

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Сегодня публикуется стартовый рейтинг напряжённости. Далее он будет сопровождён комментарием о причинах и направлениях его динамики.

Страны бывшего СССР

Страны бывшего СССР

Азербайджан

60

Армения

10

Белоруссия

40

Грузия

10

Казахстан

50

Киргизия

40

Латвия

60

Литва

70

Молдавия

60

Таджикистан

30

Туркмения

50

Узбекистан

40

Украина

90

Эстония

60

Большой Ближний Восток

Большой Ближний Восток

Афганистан

80

Египет

10

Израиль

10

Иран

10

Пакистан

10

Саудовская Аравия

40

Сирия

10

Турция

50

Латинская Америка

Латинская Америка

Аргентина

40

Бразилия

30

Венесуэла

40

Куба

10

Никарагуа

5

Скандинавия

Скандинавия

Дания

60

Норвегия

70

Финляндия

50

Швеция

60

«Малая Европа»

«Малая Европа»

Болгария

60

Венгрия

30

Греция

20

Польша

65

Румыния

75