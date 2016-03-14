Французская и франкоязычная пресса продолжает пристально следить за всеми нюансами российской военной операции в Сирии. Так, буквально все СМИ процитировали заявление официального Парижа о том, что «Россия недостаточно борется с ИГИЛ «(Исламское государство Ирака и Леванта — террористическая организация, запрещенная в России). При этом журналисты подтверждают высокий темп антитеррористической операции россиян на Ближнем Востоке и, как следствие, растущую популярность России и Путина среди местных жителей. Так, издание L'Orient Jour пишет о том, как иракцы предпочитают Путина его американскому коллеге Обаме в своих политических пристрастиях. Материал об этом озаглавлен «Хаджи Путин лучше Хуссейна Обамы». Мы приводим текст статьи с незначительными сокращениями.

mystockphoto.com Президент России Владимир Путин

«Ирак тоже ждет русских»

Операция России в Сирии подпитывает популярность Владимира Путина в Ираке, где многие надеются на то, что русский президент вмешается в дела в их стране, чтобы бороться против ИГИЛ. Завершая последние штрихи в портрете Путина, художник Мохаммед Карим Нихая (Mohammad Karim Nihaya) говорит, что он — один из тех, кто ждет, чтобы «Россия стала участвовать в войне против исламистов». Художник подтверждает, что «русские достигают результатов». По его словам, «Соединенные Штаты и их союзники бомбят исламистов вот уже целый год без того, чтобы что-либо случилось, наконец». Художник спокойно говорит обо всем этом в своем ателье в центре Багдада.

Как и Мохаммед, многие иракцы внимательно следят за конфликтом, который разворачивается в соседней с ними Сирии, где ИГИЛ покорило обширные территории, и его лидеры провозгласили создание Халифата, расположенного между Ираком и Сирией. С тех пор коалиция стран Запада и их союзников с Ближнего Востока, ведомая США, помогла иракским военным возвратить часть утерянных в пользу ИГИЛ территорий Багдаду. Но эти военные операции знали как успех, так и неуспех…

И, чтобы на самом деле что-то изменить, многие, преимущественно из шиитского большинства Ирака, не видят иного выхода, кроме «русского решения». И это несмотря на то, что, согласно мнению Запада, только часть русских воздушных рейдов в Сирии нацелена против ИГИЛ.

«Путиномания»

«Мы не хотим международной коалиции. Мы хотим только Россию! Мы зарежем барашка, чтобы устроить праздник, когда и если русские придут к нам, в Ирак», — обещает Мохаммед, молодой безработный. Этот житель Ирака видит Москву, которая твердо поддерживает Дамаск и Тегеран последние несколько лет» — как союзника. Причем более настоящего, чем США, которые оккупировали Ирак восемь лет назад и с тех пор не уходят.

Очень распространенные изображения Путина с решительным выражением лица, с обнаженным торсом и ледяным взглядом, весьма популярны в Ираке, стране, где культ личности остается жив и двенадцать лет спустя падения режима Саддама Хусейна. В социальных сетях многие иракцы уже объявили русского президента «почетным гражданином «(citoyen d'honneur — ИА REGNUM) Ирака.

Другие пересказывают шутку, согласно которой имя президента России доказывает его иракское происхождение. Шутка гласит, что отец Путина был булочником с шиитского юга Ирака, который первый стал продавать фиги («тин» на арабском) на местном рынке и был за это назван «Абу Тин». После Второй мировой войны он сбежал в СССР, чтобы там жить, женился на «русской блондинке» и назвал своего сына Абдельамиром. Но поскольку для русского уха это имя звучит довольно экзотично и сложно, русские якобы стали называть Абдельамира Абу Тина… Владимиром Путиным.

Это очень забавная, но в то же время весьма показательная история, которая свидетельствует об уровне популярности русского лидера в Ираке. Том самом, чьи жители в Фейсбуке говорят отныне о «шиите Путине» или вообще ставят его фото как главное в свои персональные профайлы.

«Нам следует вручить Путину гражданство Ирака и Сирии, потому что он любит нас больше, чем наши политики», — предлагает Мохамма аль-Бахади (Mohammad al-Bahadli), студент из святого для всех шиитов города Нажаф (Najaf).

«Мусульмане бомбардируют нас, потому что мы для них «те, кто отрицают» (термин, которым джихадисты-суннисты из ИГИЛ обозначают шиитов — прим. ИА REGNUM). А Путин, который христианин… православный… нас защищает!» — добавляет коммерсант Саад Абдалла (Saad Abdallah).

«Я благодарю Путина за то, что он убедил меня остаться в Ираке. Хаджи Путин — лучше, чем Хуссейн Обама», — восклицает Али аль-Рамахи (Ali al-Rammahi), таксист, который уверен, что президент России заслуживает звания «хаджи» (у мусульман праведный человек, совершивший паломничество в Мекку — прим. ИА REGNUM).

Эта «путиномания» делает политическую жизнь Ирака более неустойчивой, потому что создает неловкую для Багдада ситуацию, когда ему нужно определиться по поводу возможного русского вмешательства. Хаким аль-Замили (Hakim al-Zamili, глава комиссии по обороне парламента Ирака и шиитской милиции, которая когда-то била несколько раз американцев, предлагает Багдаду просить Москву совершить воздушные атаки против террористов ИГИЛ на иракской земле.

Премьер-министр Хайдер аль-Абади (Haider al-Abadi), поддерживаемый Западом, до нынешнего времени демонстрировал нежелание подобного, в то же время не исключая возможности такой просьбы. Правительство Ирака недавно подписало с Россией, Ираном и Сирией соглашение, по которому в Багдаде создается общий центр разведки. Это сделано в целях эффективной борьбы с ИГИЛ.

«Титаник» не всплыл»

Другое издание, Le Monde, обращает внимание на экономическую ситуацию в России. По данным газеты, после новогодних праздников «русские вновь вернулись на свои рабочие места с полными животами». Но «посылы властей» не могут теперь скрыть тревожного ощущения «экономики в условиях падения цен на нефть». Так что, заключает французская газета, «образ, который теперь преобладает в социальных сетях, это образ «Титаника». И цитирует блогера Кугурова, который пишет, что «Титаник» уже столкнулся с айсбергом, судно наполняется холодной водой, а экипаж и пассажиры делают вид, что ничего не происходит, и капитан спокойно кушает…»

Другой пользователь интернета пишет, что «всем, кто ждет, что экономика России коснется дна, чтобы начать выныривать, стоит помнить, что «Титаник» тоже коснулся дна, но не всплыл…»

В подтверждение мрачных прогнозов Le Monde приводит такие данные: падение финансовых рынков и понижение индекса RTS на московской бирже, продолжающееся падение рубля… И, конечно, падение цен на нефть, которое «ставит под угрозу бюджет 2016 года», рассчитанного из цены 50 долларов за баррель.