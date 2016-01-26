Отмена санкций США и Евросоюза в отношении Ирана заслуженно занимает центральное место в глобальном информационном поле. Однако здесь следует обратить внимание на несколько неприметных, но важных деталей: 1) логика Брюсселя понятна — европейский капитал стремится заполучить контроль над иранскими углеводородами, за которые ожесточенно соперничают Китай и Индия; 2) Вашингтон снимает лишь федеральные ограничения на финансово-экономическое сотрудничество с Тегераном, поскольку запреты на уровне штатов вправе снять исключительно местные законодательные институты. То есть американские корпорации по-прежнему могут подвергаться штрафам и политическим гонениям за инвестирование в ИРИ. И здесь их никто не собирается прикрывать. Тем более что в ноябре 2016 года Америка выберет нового национального лидера, которому президент Барак Обама передаст свои властные полномочия в намеченный срок — 20 января 2017 года.

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США живут выборами, а Обама не желает казаться мягкотелым. Поэтому иранцев решено немного пожурить: 17 января министерство финансов вводит санкции против 11 юридических и физических лиц, которые (по данным казначейства США) причастны к разработке и закупке компонентов для баллистических ракет ИРИ, передает агентство USA Today. Под раздачу, в частности, попала торговая компания Mabrooka, которая базируется в ОАЭ, а также ряд других предприятий. Обама рисует себе образ благородного рыцаря и сурового надзирателя, который подарил Ближнему Востоку «иранский мирный атом». «Иран не сумеет обзавестись ядерным оружием… Это хороший день. Мы в очередной раз наблюдаем за тем, чего можно достичь путем международной дипломатии», — цитирует Обаму британская «Би-би-си».

Отныне хозяин Белого дома обещает «не игнорировать дестабилизирующее поведение Тегерана в других областях», посылая недвусмысленный сигнал Израилю. Демократы далеки от того, чтобы отталкивать от себя еврейское лобби, особенно в такое ответственное для них время. «Планы Ирана по созданию баллистических ракет представляют серьезную угрозу для региональной и глобальной безопасности. Поэтому этот вопрос будет по-прежнему объектом международных санкций», — заявил директор управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США Адам Шубин, которому американская пресса приписывает разработку антироссийских санкций.

В аналогичном ключе рассуждает и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который «гарантирует», что ИРИ «не получит возможности создать ядерное оружие». «Политика Израиля по-прежнему направлена на то, чтобы Иран не сумел заполучить атомную бомбу… Очевидно, что теперь Тегеран будет иметь больше ресурсов для поддержки терроризма на Ближнем Востоке и во всем мире. Израиль готов противостоять любой угрозе», — приводит слова премьера New York Times. По словам Нетаньяху, Иран усилит поддержку сирийского президента Башара Асада и шиитского ополчения в арабских странах, укрепляя ряды «Хезболлы», ХАМАС и «Исламского джихада». «Если бы не наши усилия и призывы ввести санкции против Тегерана, то иранский режим давно бы получил ядерное оружие», — резюмирует глава правительства.

Таким образом Нетаньяху старается приглушить не только гул оппозиции, которая обвиняет его в дипломатическом провале иранской партии, но претендует на внешнеполитическую славу Обамы. Ведь именно американский президент ввел в 2012 г. финансовые и политические ограничения против Тегерана, отрезав Евросоюз от иранской нефти и газа. Последующие годы, которые сопровождались неприкрытой ссорой с Тель-Авивом, показали, что Вашингтон, запустивший «сланцевую революцию», стремится самостоятельно снабжать Брюссель сырьем, а не играет в такт с еврейской диаспорой. Более того, Белый дом пошел на конфликт не только с Тель-Авивом, но и с Эр-Риядом и союзными ему суннитскими столицами.

Не случайно генерал-майор Армии обороны Израиля Яаков Амидрор (возглавлял с 2011 по 2013 год Совет национальной безопасности при кабинете министров) напоминает, что еврейское государство не одиноко в неприязни к иранской ядерной сделке, которая подвергается резкой критике со стороны Саудовской Аравии, Египта и стран Персидского залива. «Я думаю, что руководству большинства стран Ближнего Востока не нравится это соглашение (Венское соглашение по ядерной программе от 14 июля 2015 г. — С.Ц.)», — отметил военный в интервью Israel Radio, добавив, что «документ открывает Тегерану отличные перспективы, поэтому иранская сторона будет исполнять его вплоть до мелочей». Амидрор уверен: «Нужно быть полным идиотом, чтобы не исполнять пункты договора как минимум ближайшие 5−10 лет».

Тегеран действует методично. 17 января стало известно об освобождении пятерых граждан США, в том числе и корреспондента газеты Washington Post Джейсона Резаяна, который провел в иранской тюрьме полтора года по обвинению в шпионаже. В ответ Обама пообещал помиловать семерых иранцев, обвиняемых в нарушении режима санкций.

Кто выигрывает в сложившейся ситуации? Ответ на этот вопрос зависит от исхода саудовско-иранского конфликта, влияние которого сказывается не только на полях сражений в Ираке, Сирии и Йемене. В Эр-Рияде учитывают тот факт, что Тегеран получит в ближайшие месяцы доступ к $100 млрд, замороженным на счетах зарубежных банков. Не исключено, что эти средства пойдут в иранскую нефтяную отрасль, которая в среднесрочной перспективе увеличит добычу на 1 млн баррелей в сутки. Ничто не мешает Ирану в ближайшее время поднять производство на 500 тыс. баррелей в сутки — отрасль остается рентабельной даже при цене $10 за баррель, не говоря уже о нынешней цене $29. Впрочем, западные корпорации интересует не только иранская нефть, но и внутренний рынок гражданских самолетов, который (по официальным данным) нуждается в приобретении 114 новых пассажирских лайнеров. Европейский Airbus или американский Boeing? Белый дом оберегает национального авиапроизводителя, которому Обама лично разрешил торговать с Ираном. Какую роль здесь сыграют растущие курсы доллара и евро относительно региональных валют?

Пока финансисты ломают головы над этим вопросом, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отправляется в турне по Ближнему Востоку. «Премьер призывает к урегулированию разногласий мирными средствами в интересах мусульманского единства, особенно в эти трудные времена», — сообщает МИД Пакистана. Исламабад пытается примирить Эр-Рияд и Тегеран, чтобы успокоить своего патрона — председателя КНР Си Цзиньпина. Поднебесная нуждается в стабильных поставках нефти через пакистанский «экономический коридор».