А также осуждали немецких журналистов, которые, на их взгляд, недостаточно строги и критичны по отношению к российскому лидеру.

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Швейцария наращивает экспорт сыра в Россию

Швейцарский сыр как никогда востребован в России. Благодаря запрету на ввоз в Россию продуктов питания из ЕС экспорт швейцарских сыров в эту страну переживает настоящий бум. Хотя окончательные данные по экспорту за 2015 год пока не известны, и без того рекордный результат 2014 года, скорее всего, будет превышен в несколько раз. Тогда в Россию было поставлено около 1,2 тысяч тонн швейцарского сыра, что почти в два раза больше, чем в 2013 году, сообщает информационный портал 20 Minuten.

По мнению интернет-ресурса, основной причиной бума стало то, что Швейцария не попала под запрет на поставки в Россию продуктов питания из стран Запада. Летом 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго против стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии в ответ на расширение западных санкций в связи с гибелью малазийского боинга MH17 в небе над восточной Украиной.

В принципе, поставки швейцарского сыра в Россию относительно невелики. В 2014 году Швейцария экспортировала в общей сложности около 68 тысяч тонн сыра, в Россию отправилось меньше 18%. Около 80% экспорта пришлось на соседние страны. Только в Германию было поставлено более 30 тысяч тонн.

«Тем не менее, российский рынок является для нас очень важной нишей потому, что сыр из стран-членов Европейского Союза, который раньше шел на экспорт в Россию, теперь (из-за санкций — ИА REGNUM) оказался на внутреннем европейском рынке, что привело к падению цен на него. Кроме того, Швейцарский сыр на рынке ЕС и так был сравнительно дорог. А отмена среднего курса евро и квот на молоко внутри ЕС ухудшили положение швейцарских производителей сыра и стимулируют их активно наращивать экспорт за рубеж», — цитирует 20 Minuten пресс-секретаря маркетингового агентства Switzerland Cheese Marketing Мануэлу Сондеррегер.

Заменить Россию некем

В России востребованы не только швейцарские сыры, но и машиностроительная продукция. Глава швейцарской дипломатии Дидье Буркхальтер разошелся в этом вопросе с министром экономики Швейцарии Иоганном Шнайдером-Амманном. Рассудить их сможет лишь правительство, передает газета Appenzeller Zeitung (AZ).

Русские покупатели фактически поставили производителям станков из Швейцарии ультиматум: если компании в ближайшее время не получат разрешение властей на экспорт своей продукции, то они потеряют контракты, клиентов и рабочие места. И это всего лишь одна из проблем отрасли. У станкостроительных предприятий вызывает обеспокоенность чрезмерная строгость федеральных властей Швейцарии к экспорту продукции гражданского и военного назначения в Россию и на Украину. Это бьет по национальной промышленности, которая и так уже несет потери из-за слишком сильного швейцарского франка. Поскольку ЕС ввел запрет на поставки товаров для нужд российской армии, официальный Берн разрешает только ограниченный экспорт в Россию и на Украину товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Речь главным образом о гражданских контрактах швейцарских промышленных концернов, которые производят также военную продукцию, поясняет издание.

По словам осведомленных источников, швейцарское правительство на предстоящем заседании рассмотрит нескольких отложенных экспортных заявок. Такая ситуация возникает в случае, когда правительственная группа контроля за экспортом отказывается согласовывать сделки по политическим мотивам. В заседании помимо членов государственного секретариата по экономическим вопросам также примут участие представители Министерства иностранных дел и спецслужб. Для многих швейцарских машиностроительных компаний на кон поставлено очень многое, а неопределенность слишком велика. Станкостроительная промышленность Швейцарии со времен Советского Союза имеет хорошую репутацию в России благодаря точности и надежности своей продукции. Найти адекватную замену покупателям из России швейцарским компаниям будет тяжело, отмечает AZ.

Швейцарцы обвинили немцев в беспринципности и угодливости Путину

Немецкая газета Bild взяла интервью у президента России Владимира Путина. Вопросы немецких коллег в основном были беззубыми, а российский лидер сказал мало нового, хотя на повестке дня есть острые и дискуссионные вопросы, пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По словам издания, вне поля зрения немецких журналистов оказались аннексия Крыма, проблема коррупции в России, преследования режиссера Олега Сенцова и судебный процесс против украинской летчицы Надежды Савченко. Удивительно не то, что российские власти до сих пор не начали расследований и что Владимира Путина не заботят коррупционные махинации его окружения. Странно то, что большая немецкая газета приводит обширное интервью с Путиным и умудряется не задать ни одного острого вопроса. Вместо жесткой беседы журналисты сыграли на руку хозяину Кремля, услужливо позволив ему вести российскую пропаганду на своих страницах.

О причинах, по которым такое крупное и влиятельное западное СМИ опубликовало столь ничтожное интервью, остается лишь догадываться. Удивляет, конечно, тот факт, что интервью у Путина брали двое журналистов, которые не являются экспертами по России и не говорят по-русски. Вероятно поэтому они не были осведомлены о судебном преследовании Сенцова и Савченко. Но, может быть, газета просто хотела привлечь внимание аудитории с помощью Путина. Не исключено, что еще до начала интервью Путин заранее табуировал определенные темы. Кажется, он до сих пор с успехом пользуется этим трюком. И это не первый раз, когда крупное немецкое СМИ идет на такие постыдные сделки. Например, в ноябре 2014 года интервью у Путина в эфире ARD брал его завзятый поклонник Хуберт Зайпель. Результатом стала неприкрытая русская пропаганда на немецком телевидении. Путин, должно быть, в очередной раз получил подтверждение своего мировоззрения, согласно которому на Западе на самом деле нет объективной журналистики, и это всего лишь вопрос власти, полагает NZZ.