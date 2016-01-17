Кто бы мог помочь «камикадзе», который 12 января взорвал себя в центре Стамбула? Конечно, русские! Информагентство ANSA написало об этом прежде, чем внимание прессы сосредоточилось на сирийце, который просил политического убежища, заголовок бы такой: «Стамбул, камикадзе ИГИЛ убивает туристов. Арестованы трое россиян. Организационная поддержка джихадистам». Затем, в тексте новости, объяснялось, что были «остановлены трое граждан России в южной провинции Анталья по подозрению в связях с ИГИЛ». В таком же ключе дали новость и другие средства массовой информации, такие как RaiNews24, играя на фразе «гражданство РФ». То, что гражданство РФ имеют, например, и Жерар Депардье, и Эцио Гамба, тренер национальной сборной России по дзюдо, просто мелочи. Слово «русский» может означать многое, и все же — можем держать пари, — средний итальянский читатель, дезинформированный, тот, который дает свое согласие на войну против «плохих», будь то русский, турок или сириец, не имеет ни малейшего подозрения, что под словом «русский» могут скрываться элементы этнических групп и бандформирований Кавказа. Тот самый средний читатель представит себе сумасшедших русских Иванов посреди площади, которые взрывают себя. То есть таких, как сам Владимир Путин, которого так называемая «свободная» пресса с подачи своих спонсоров уже несколько лет определяет как «абсолютное зло», в то время как так называемая «сатирическая» пресса любит оскорблять его вместе со всем народом многонациональной России.

newsonline24.com.ua Взорванные ЛЭП, ведущие в Крым

Журнал Panorama пишет о том, как Москва пыталась шантажировать Киев, а тот, герой, не сдался. «С помощью Европы Киев снизил зависимость от Москвы, которая в настоящее время не знает, кому же продать свои ресурсы. Все началось с России, которая попыталась завоевать Украину, начиная с аннексии Крыма, продолжила с расширением ее контроля над территориями, оказавшимися в руках восставших (речь идет о Донбассе — прим. ИА REGNUM ). Для того, чтобы заставить Киев сдаться, Москва сыграла козырной картой — энергоресурсами, сокращая объем и прерывая поставки, однако, теперь уже экс-союзник, не только не дрогнул, но сумел даже поставить в трудное положение самого Путина. Россия переживает период огромных экономических трудностей. «Путин сам виноват», — говорят большинство аналитиков, подчеркивая, что без принудительного включения Крыма в свой состав и вызывающего поведения в отношении всего мира, Россия могла бы продолжать считаться дружественным партнером Запада, не врагом. После того, как Россия начала ощущать последствия санкций, она попыталась сделать несколько шагов назад в отношении экспорта природных ресурсов. Потому что после попытки шантажировать Европу, угрожая оставить ее без энергоресурсов, Россия заметила, что поиск альтернативных рынков, на которых можно было бы продать эти самые ресурсы, не так-то прост. И поскольку без продаж энергоресурсов рынок России развиваться не может, Москва пошла на попятную, и первым делом постучала в дверь Украины, которая, однако, отказалась открыть».

В качестве возможного развития событий издание дает два варианта: если Европа сможет найти альтернативные источники поставок, то обойдется без России, а если не сможет, то придётся искать компромисс. «Если уровень развития Европы будет идти такими же темпами, и если продолжатся инвестиции в альтернативные источники энергии и другие рынки по поставке (Литва, например, подписала соглашения с США, чтобы импортировать их газ), то Россия будет продолжать терять свой вес на западном рынке, что сделает ее более уязвимой. Но если развитие Европы в целом и Украины в частности будет быстрее, чем ожидалось, то встанет вновь необходимость достичь компромисса с Москвой, так как быстрый рост приведет к увеличению потребления природных ресурсов, и такой объем может дать только Россия».

Вот как интересно новость о блэкауте в Крыму описало геополитическое издание EastJournal.

Оказывается, периодические диверсии на линии электропередач осуществляли татары, которые таким образом выражают свой протест русскому оккупанту.

«С 21 ноября Крым живет в темноте из-за саботажа на линии электропередач, соединяющих полуостров с остальной частью Украины. Эта ситуация выявила слабые стороны российской оккупации, что привело к референдуму, в котором граждан Крыма попросили выбрать между блэкаутом и постоянством нахождения под российскими властями. 94% людей предпочли остаться с Москвой, подтверждая свой выбор марта 2014 г. Акт саботажа организовали татары, тюркское меньшинство, которое больше всего сопротивляется российской аннексии полуострова, по этой причине, к настоящему времени, она заплатили за свое мнение самую высокую цену: в области занятости населения, с арестами активистов и закрытием радио — и телевизионных станции на татарском языке. Враждебность и страх, которые испытывают татары к России сегодня — результат долгой истории насилия и жестокого обращения со стороны российского государства».

Издание сетует на то, что про сопротивление татар не пишут так много, как про сепаратистов на Донбассе: «Татары оказывают реальное сопротивление оккупантам с диверсиями в коммерческой сфере, сейчас в сфере энергетики. Их действия в западной прессе обсуждаются редко, больше говорят о действиях пророссийских сепаратистов в Донбассе, которые некоторые, по причине идеологической слепоты, называют «сопротивление», намекая на благородный европейский опыт во время Второй мировой войны».

По источникам информации EastJournal Москва не проводила референдум. Опрос проводился по телефону, количество опрошенных респондентов достигало едва тысячи человек. «Так вот что такое «референдум» в Крыму — это кусок тряпки, наброшенный в спешке, чтобы покрыть свою неспособность управлять регионом, который выходит из-под контроля, показывая единство и гордость населения. Кремль не сможет подключить Крым к остальной части страны сразу, требуются месяцы. Темнота, опустившаяся на полуостров является реальной, но также и метафорической, но изолировать Крым не значит ослабить Владимира Путина. Жертвой в этой игре является только население Крыма. Искать компромисс, который не оставит население один на один со своими проблемам, даже не отказываясь от суверенитета региона, станет для Киева настоящим вызовом на ближайшие годы».

Независимое интернет-издание Informarexresistere пишет о том, что цель США и НАТО на данный момент состоит в дестабилизации отношений между Россией и Турцией.

«Они делают все для того, чтобы настроить Турцию против России. Они знают, что соглашение между двумя странами — как это было еще до «сирийского кризиса», — означает провал проекта по дестабилизации Ближнего Востока и, в перспективе, всей Евразии. Цель сил, которые выступают против происков Запада и НАТО, является именно срыв этих маневров, которые, используя разные инструменты, от религии до Сирии, пытаются вовлечь «союзников», то есть и нас, итальянцев, в войну, разрушительные пропорции которой мы даже не можем себе представить».

Газета Imolaoggi выражает протест против того, как Германии удается обойти пакет ею же подписанных санкций против России. «С одной стороны, поддерживать санкции против России, чтобы сохранить общий фронт с США, с другой стороны, найти способы обойти их, чтобы свести к минимуму их воздействие на экономику. Таким кажется подход Германии в ответ на угрозы экономических санкций, которые Кремль с Западом ввели друг против друга в контексте украинского кризиса. Проект газопровода Nord Stream, который увеличил и без того сложные отношения между Россией и Берлином, стал той самой последней каплей для такой страны, как наша, с которой Россия всегда имела интенсивной деловые отношения и имела совместные проекты по энергетической инфраструктуре».

Imolaoggi пишет о существовании реальной системы, базирующейся на юридических уловках и явных нарушениях, позволяющих Германии и России продолжать делать бизнес через каналы, которые, в теории, должны быть под санкциями. В пример приводятся банки. «Поток денежных средств составляет миллиарды евро, которые Сбербанк, крупнейший банк России, умудряется передать через Сбербанк Direct, портал для онлайн-транзакций, связанный с дочерним отделом Сбербанк Europe, который, не предоставляя традиционные банковские услуги, имеет право работать в Германии без ограничений, налагаемых санкциями. Немецкие банки действуют слишком свободно с российскими бизнесменами, они помогают им держать их деньги в безопасности, несмотря на санкции. Именно Банк России оштрафовал в декабре прошлого года (сумма символическая: всего лишь $ 5000) Deutsche Bank, который не достаточно контролировал подозрительные операции на 6 млрд долларов, которые с 2012 по 2015 года осуществлялись через офисы банка в Москве и Лондоне. Внутреннее расследование показало, что сумма незаконных переводов составила $ 10 млрд».

«Еще одним примером являются проекты в секторе промышленности. Вот недавний договор, который, по сообщению газеты Ведомости, был присужден дочерней компании немецкого гиганта Siemens, речь идет о контракте на строительство электрических систем для газовых турбин в Крыму, регионе, который в настоящее время «не зависит» от Киева в политическом плане, а также в энергетическом. Германия поддерживает санкции, чтобы угодить США. Проблема в том, что устали страдать многие европейские партнеры Берлина, особенно в Италии. По данным исследования Lens / Wifo, опубликованном в июне прошлого года, наша страна пострадала больше всего, после самой Германии, экономические последствия санкций измеряются потерями в 12 миллиардов евро, в 215 000 рабочих мест и почти в один процент снижения производительности».

О том, как меняется общественное мнение в отношении России можно проследить и по сетке вещания итальянских телеканалов. Если раньше только телеканалы, принадлежащие Сильвио Берлускони, могли себе позволить показать фильм «Президент» про Владимира Путина или опубликовать видео обращение самого Берлускони с призывом снять санкции, то сегодня даже государственный телеканал RAI, пусть и не в такой резкой форме, говорит о том же. Так, пятницу вечером, в прайм-тайм на канале RAI 1 вышел специальный выпуск аналитической телепередачи Porta-a-porta с ведущим журналистом, писателем и публицистом Бруно Веспа и певцом Аль Бано. Веспа и Аль Бано беседуют об истоках популярности народной любви к Аль Бано в России, проходят по Красной площади, посещая Большой театр и Кремль, дома Зураба Церетели, и даже метро. Прогулки по городу перемежались встречами с итальянскими предпринимателями, которые уже давно живут в Москве, герои телепередачи (Веспа и Аль Бано) беседовали о санкциях и о трудностях, с которыми предпринимателями сталкиваются именно из-за санкций. Один из рестораторов заметил, что отныне вынужден покупать некоторые продукты в Тунисе, а не в родной Сицилии. А всего год назад на директора телеканала RAI итальянские депутаты почти подали в суда за то, что в разгар войны на Донбассе был показан концерт Аль Бано в городе Москве, столице агрессора — России.

В сегодняшним выпуске передачи Porta-a-portа на первом канале песни Аль Бано и его любовь к России стали фоном к основой идее, ради которой все и затевалось: все итальянские герои программы так и или иначе подчеркивают историческую, культурную и коммерческую связь России и Италии, и жалуются на санкции. А главную мысль формулирует как раз перед титрами председатель ICE в России (Итальянского агентства по продвижению внешнеэкономической деятельности итальянских компаний в России — прим. ИА REGNUM ) Пьер Паоло Челесте: «Мы все очень надеемся, что политика санкций вскоре будет пересмотрена».