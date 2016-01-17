



weesa.net Украинский флаг после декоммунизации

В недавнем интервью одному из российских каналов Р. Проди сказал, что Европе и России надо срочно предпринять усилия для восстановления добрых отношений и партнерства, если они не хотят быть выброшенными «за пределы истории». С Украиной, к величайшему сожалению, нечто подобное уже произошло. Уйдя от России, но так и не придя к Европе, она попала в «серую» зону геополитики, а вместе с ней — в то самое пространство, которое бывший итальянский премьер и председатель Еврокомиссии квалифицирует как «запредельное» с точки зрения мировой истории. То есть, не имеющее отношения к тому, что определяет современность или, как сейчас принято говорить, постмодерность. «Майдан» не просто остановил движение страны вперед, он развернул ее в противоположном направлении, вынудив пятиться назад, в прошлое, причем достаточно отдаленное.

Отрыв от своей природы, от истоков и корней ради призрака «европейскости» обернулся для украинцев утратой идентичности, параличом национальной культуры, глубочайшим кризисом государственности. Под гул «майданов» страну вынесло на задворки истории. Вместо модернизации, без которой адаптация к новым условиям существования в динамично меняющемся мире немыслима, Украина погрузилась в пучину дремучей архаизации, где перевод отопления жилищ с газа на солому, если он вписан в модель «прочь-от-Москвы», — объявляется… прогрессом.

Говоря о «пределах истории», выдающийся европейский политик и мыслитель Р. Проди размышлял в духе популярной в широких кругах мировой интеллектуальной элиты концепции, видящей в глобализации одновременно как благо, так и зло. В соответствии с нею, непреложным условием стабильного развития в нестабильном мире следует считать, с одной стороны, безусловное принятие правил игры, диктуемых глобализацией, с другой, — защиту от ее негативного воздействия. Формула успеха, таким образом, сочетает в себе использование в своих интересах, с пользой для себя открывающихся в среде, охваченной глобализацией, пронизанной ею, новых возможностей и шансов, вкупе с минимизацией последствий от угроз и вызовов, которые она с собой несет.

Украина, и до «майдана» полагавшаяся в большей мере на удачу, на благоприятное стечение обстоятельств, чем на трезвый расчет, после него окончательно пошла иным путем. Вопреки своим национальным интересам, Киев распахнул двери перед глобализацией во всех ее проявлениях, включая такие разрушительные, смертельно опасные для любого государства, как внешнее управление и полная либерализация социально-экономических процессов. Смягчить негативы «большой» глобализации за счет активизации глобализации «малой» — регионализации, как это сделали, к примеру, страны Центральной Европы, у П. Порошенко не стали даже пробовать. Пошли напролом, в стремлении к легкой наживе под американским «зонтиком» позабыв обо всем на свете. В том числе об обещанных и Западу, и собственным гражданам реформах. Позитивные трансформации в экономике, в системе государственного и корпоративного управления, в противостоянии коррупции зашли в тупик, забота о сохранении собственной идентичности как об основе национальной государственности отошла на второй и даже третий план.

Объявив себя «исконными европейцами», украинцы угодили в умело расставленную для них и таких, как они, ловушку. Синицу из рук выпустили, журавля в небе не поймали. То, что имели, растеряли. То, чего хотели, и что им, вроде бы, обещали, не получили. Завет Т. Шевченко — учась чужому, от своего не отказываться — был «майданной» элитой позабыт, как, впрочем, и сам его автор. 200-летие со дня рождения Кобзаря в 2014 году было, как это не покажется парадоксально, с большим вниманием, почтением, рвением отмечено в России, чем в Украине.

Отказ от всего, что роднило и связывало с Россией, лишил Украину практически всех ее успехов и побед, добытых в прошлом. Без России, без русских ярких страниц украинской истории оказалось всего ничего, совсем-совсем мало. Лихорадочные поиски собственных достижений дали мало проку, точнее говоря, вообще ничего не дали. Пришлось на ходу менять пластинку, с формирования образа великой державы-наследницы Древней Руси переключаясь на образ страны-жертвы, история которой представляет собой нескончаемый ряд поражений, потрясений, унижений и разочарований. Материальным символом такого взгляда на украинскую историю стали кресты. Их в огромных количествах стали растыкивать, где попало, добившись в этом неблагодарном деле значительных успехов.

Декоммунизация по-украински на поверку обернулась не чем иным, как дерусификацией. Последняя, по замыслу ее идеологов и организаторов, призвана была, сняв все наносное, накопившееся за время пребывания под «имперским гнетом» Москвы, открыть истинно украинские особенности и черты, перед лицом которых замер бы в изумлении и восхищении весь цивилизованный мир. Увы, под покрывалом русского и славянского ничего иного, что можно было бы, пускай с некоторой натяжкой, объявить истинно украинским, не обнаружилось. Ожидания оказались завышенными. Выплеснув из цивилизационного «корыта» воду, киевские русофобы не заметили, как исчез и «ребенок». Украинский «король», хоть и заявленный как «эуропейский», явился миру голым.

В определении собственного (эксклюзивного!) места между Востоком и Западом, между Европой и Евразией, в поисках своего особого пути, ведущего в «светлое будущее», читай — в Европу, Украина при П. Порошенко и А. Яценюке не преуспела. Оказавшись на задворках и Европы, и истории.