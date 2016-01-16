«У русского медведя походка стала шаткой: дешевая нефть вызывает к жизни призраки прошлого». Заголовок статьи в La Vanguardia, выполненный на высокохудожественной основе, прямо-таки пышет радостью, временами переходящей в злорадство. Ну, наконец-то эти русские успокоятся и поумерят свою гордыню.

news-vendor.com Бурый медведь

«Российское правительство объявило о том, что урежет расходную часть бюджета 2016 года на 10% и займется передачей в частные руки некоторых важных объектов экономики. Невероятное падение цен на нефть, доходы от которой составляют половину приходной части бюджета, ввело Россию во второй цикл рецессии. В 2015 году ВВП страны упал на 3,7%. На горизонте — дефолт сродни тому, что уже был испытан Москвой в 1998 г.».

«Падение рубля до рекордного минимума (российская денежная единица потеряла 27% своей стоимости за короткое время) на фоне пикирующей цены на «черное золото» обещает экономике страны крутой кризис. Впрочем, кризис угрожает и другим государствам, относящимся к категории развивающихся. Но если Китай, например, озабочен тем, какой вес он будет иметь в мировой экономике, то Россия обеспокоена только незыблемостью положения Владимира Путина, ее президента. А свои внутренние проблемы она будет решать внешними военными авантюрами.

В 2014 году Россия отвлекла внимание от внутренних проблем вмешательством в конфликт на востоке Украины. Чуть позднее Путин вторгся в Сирию, чтобы поддержать оружием режим Башара Асада. Эта интервенция обходится России ежедневно в миллионы долларов. Аналитики боятся, что как только Москва снова увязнет в кризисе, Владимир Путин вновь захочет продемонстрировать всем свою военную мощь. И русский медведь опять поднимется на дыбы».

Что и говорить, сей опус, скорее литературный, чем аналитический, читается на одном дыхании. Написано настолько увлекательно и остросюжетно, что даже не сразу обнаруживаешь за образами и оборотами слабое знание автором как темы, на которую он пишет, так и терминологии, ей присущей. То оказание помощи по просьбе законного правительства страны он называет «вторжением». То демонстрирует полное невежество в вопросе с расходуемыми на войну средствами. А ведь, немного покопавшись в источниках, он мог бы выяснить, что российским ВКС давно требуется провести утилизацию устаревших бомб, ракет и снарядов. И выделение денег на это в бюджете было предусмотрено. Значит, и потрачены были бы «миллионы ежедневно» в любом случае. Только при использовании их против ИГ (запрещенная в России террористическая организация) эффект от утилизации боеприпасов получается двойной. Но, видимо, задачи разбираться в деталях перед автором поставлено не было. А собственная инициатива могла бы и наказуемой оказаться.

El Confidencial на неделе переживал за «геополитику российского туризма».

«Международная конъюнктура не оставляет возможности русским для отдыха. Обвал рубля и противостояние Москвы с правительствами все большего количества соседних стран уже вычеркнули из списка опций многие пункты. Зима с морозами ниже 20 градусов кажется россиянам уже почти бесконечной, не позволяющей вспомнить о том, что где-то бывает тепло. Еще не так давно русские туристы входили в пятерку самых щедрых путешественников мира, удастся ли им вернуться на эти позиции? Одно время испанские туроператоры говорили не без удовольствия называли потоки российских туристов «восточным нашествием». Теперь же эти туроператоры скучают и рассчитывают, тайно, но, похоже, безнадежно, на то, что русская туристическая цунами когда-нибудь вновь накатит».

Переживая за россиян, вынужденных зимой вместо купания в Средиземном море и бронзовения под турецким, египетским и испанским солнцем предаваться унылым лыжным забавам, издание сопровождает свою публикацию фотографией, на которой одетые лишь в бикини две девочки лет 12 и 10, улыбаясь, бегают босиком по снегу. Видимо, рассчитывая картинкой растопить холодное сердце кого-то не дрогнувшей рукой закрывшего для россиян Турцию с Египтом.

«Путин признал, что санкции наносят удар по России» сообщила АВС, и звук с удовольствием потираемых ладоней явственно был слышен при прочтении заголовка.

«Первый рабочий день после рождественских выходных, длившихся десять суток, вновь заставил тонуть главные ценности Москвы и прежде всего — российскую валюту. Аналитики считают, что это происходит из-за падения стоимости нефти. Однако проблема не только в этом. Российский президент, наконец-то, признал, что санкции, введенные международным сообществом после аннексии Москвой Крыма, и оказание военной помощи Донецку с Луганском внесли свой вклад в упадок российской экономики. Путин сказал, что эти два обстоятельства «заметно повлияли на экономику России в сторону негатива». Произнеся это, он тут же поправился, заявив, что санкции носят обоюдоострый характер и вред приносят и тем, кто их ввел, и тем, против кого они направлены.

Путин стремится сделать хорошую мину при плохой игре: месяц назад во время большой пресс-конференции он заявил, что худший этап кризиса уже позади. С ним не согласились Греф, Кудрин и другие экономисты. Сегодня мы видим, что они правы, но Путин продолжает излучать оптимизм. А что ему еще остается, если нужно сдерживать растущую панику в стране?»

Общий негативный фон комментариев российской действительности в испанской прессе неожиданными красками разбавляет La Republica, бьющая заголовком «Киев просит помощи от империализма, чтобы вернуть Донецк и Крым».

«Президент Украины Петр Порошенко заявил в четверг, что Киев надеется в 2016 году восстановить контроль над восточными регионами, находящимися во власти пророссийски настроенных сил и рассчитывает с помощью Вашингтона и Брюсселя вернуть Крым. Порошенко собирается предложить действенный международный механизм, применив который можно будет положить конец оккупации полуострова Россией. «Наши партнеры — ЕС и США, — сказал он, — должны помнить, что в 1994 году мы согласились стать безъядерным государством в обмен на признание целостности нашей территории».

«Мечтать — это бесплатно, — оценивает надежды лидера незалежной газета. — Но когда вместо мечты — самообман, это убивает».

Мысль интересная, но вот узнает ли когда о ее существовании Порошенко?

В целом «ругательная» для России неделя неожиданно для самих испанских СМИ завершилась на положительно-удивленной ноте.

«Россия будет массово производить собственную супервакцину против вируса эбола, — сообщила АВС. — Президент Путин известил, что российские ученые зарегистрировали патент на созданное ими средство, позволяющее не только стопроцентно излечивать, но и предупреждать заболевание человека лихорадкой эбола. Причем применять его можно будет и лицам, инфицированным ВИЧ, у которых, как известно, иммунитет весьма ослаблен. Созданное россиянами лекарство позволяет увеличить иммунную активность клетки в 35 раз. Путин заявил, что российские фармацевтические предприятия способны выпускать ежемесячно 10 000 доз этого медикамента».

Издание подчеркнуло, что «определить, насколько эффективен запатентованный русскими препарат пока не представляется возможным, поскольку разработчикам запрещено что-либо рассказывать о нем». В общем, даже в положительной новости без намека на «Путин виноват» не обошлось. Хотя в испанской науке господствует точно такая же традиция: сообщить о чудодейственных свойствах какого-либо нового лекарства и даже не назвать его имени до момента, пока не пойдет в серию.