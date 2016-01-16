Доллар продолжает укрепляться относительно мировых валют, оказывая возрастающее влияние на нефтяные цены. По состоянию на 16 января, стоимость нефти марки Brent опустилась до $29.11 за баррель. Американская WTI торгуется в отметке $29.70. Председатель правления «Сбербанка» Герман Греф предрекает конец углеводородной эпохи, однако поведение Китая и Индии говорит о противоположной тенденции. Крупнейшие мировые потребители нефти запасаются впрок. Так, в декабре 2015 г. КНР достигла рекордных показателей по импорту — 7.82 млн баррелей в сутки или 33 млн тонн за месяц, уточняет агентство Reuters.

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Поднебесная делает ставку на пополнение стратегических резервов: за минувший год китайцы импортировали 335.5 млн тонн сырой нефти, побив собственный рекорд на 8,8% (при ежедневной добыче в 6.71 млн баррелей). Согласно Reuters, только за 11 месяцев 2015 г. Пекин увеличил стратегические запасы нефти на 147 млн баррелей. Речь идет о двукратном пополнении национальных резервов с ноября 2014 г. Такое ощущение, что КНР готовится к дальнейшему ухудшению ситуации на Ближнем Востоке, старается себя максимально обезопасить.

Китайцам некогда расслабляться. Тем более что им на пятки наступает Индия, которая возлагает большие надежды на поставки нефти из Ирана. Пока Нью-Дели импортирует из ИРИ около 260 тыс. баррелей в сутки (для сравнения, Пекин — 500 тыс. баррелей), но отмена американо-европейских санкций в отношении Тегерана позволит последнему нарастить (в среднесрочной перспективе) поставки еще на 200 тыс. баррелей. Нефтеперерабатывающие заводы Индии нуждаются в дополнительных объемах, поставки которых стимулирует 10-процентное увеличение продаж автомобилей в 2015 г. Аналогичный показатель по КНР вырос (в минувшем году) только на 4.7% (24,598 млн автомобилей), сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Китая. Сказывается замедление темпов роста — Поднебесная вынуждена девальвировать юань, чтобы выйти на целевой показатель в 7% роста ВВП. Как отмечает британская «Би-би-си», спад коснулся и люксовых брендов. Впервые за последние несколько лет немецкий концерн BMW жалуется на продажи в Китае, где рост составил всего 1.7%, хотя в целом по Азии данные были обнадеживающими — 4.2% (Европа — 9.4%, Америка — 2.8%).

Поднебесная ищет компромисс и точки соприкосновения. 14 января государственная Sinopec Corp объявила о закупке в США первой партии нефти. О значительных объемах говорить пока преждевременно. Тем более что стороны сохраняют конспирацию, не разглашая детали сделки. По данным Reuters, поставки могут составить около 600 тыс. баррелей, что никак не отразится на дефиците американской торговли с Китаем, который равняется $30 млрд ежемесячно. Но здесь важен сам факт — Америка бросает на азиатском направлении вызов Саудовской Аравии и Ираку. Впрочем, не только им, но и Ирану. Пекин стремиться максимально диверсифицировать поставки нефти, особенно на фоне масштабных политических потрясений в регионе Ближнего и Среднего Востока. «Экспорт нефти из США — позитивная новость для мирового рынка. Это позволяет диверсифицировать поставки сырья в Азиатско-Тихоокеанский регион в случае, если цена является экономически целесообразной», заявили в Sinopec. Дочернее торговое предприятие группы — Unipec — готовится использовать нефтехранилища, расположенные на островах в Карибском море. Так что иранцам будет непросто совладать с китайской предприимчивостью.

Президент Барак Обама пытается успокоить Тегеран, снимая ограничения на поставки гражданских самолетов в ИРИ. Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Бен Родс объяснил это решение тем, что «Иран практически выполнил все шаги, предусмотренные в ядерном соглашении». Министр иностранных дел ИРИ Джавад Зариф ожидает, что санкции будут сняты уже в ближайшие часы. «Мы считаем, что реализация Венского соглашения по ядерной программе ИРИ предоставит большие возможности иранскому народу, который наконец-то избавится от репрессивных санкций, введенных Советом безопасности ООН. Волей Божьей все резолюции Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану и все санкции будут аннулированы сегодня», — цитирует телеканал Press TV главу ведомства, который 16 января прибыл в Вену. Перед иранцами открываются неплохие перспективы — управляющий Центрального банка Ирана Валиолла Сеиф ожидает размораживания $30 млрд, которые после ввода санкций остались на счетах иностранных банков и предприятий, торгующих с исламской республикой.

Страны ОПЕК оказались в замешательстве. Мало того, что они потеряли самый перспективный для себя американский рынок сбыта, так еще и Иран выходит из изоляции, грозится увеличить производство на 1 млн баррелей. Министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву призывает коллег по картелю собраться на внеочередное заседание в начале марта, чтобы обсудить сокращение нефтедобычи. По данным агентства Bloomberg, в настоящее время проходят неформальные консультации участников ОПЕК с Россией в надежде склонить ее к уменьшению добычи. В министерстве энергетики ОАЭ хотят только односторонних уступок. Глава ведомства Сухейль аль-Мазруи отказывается сократить производство, мотивируя это тем, что излишек предложения на рынке возник по вине игроков, которые не входят в картель.

Национальная иранская танкерная компания (National Iranian Tanker Company — NITC) готовит для «суннитского крыла» ОПЕК новый сюрприз — Тегеран обещает Евросоюзу 220 тыс. баррелей в день сразу после снятия санкций. Поставки планируются во Францию, Великобританию, Италию, Испанию и Германию. Такого рода предложения нельзя сбрасывать со счетов — до ввода ограничений Тегеран поставлял в страны ЕС до 800 тыс. баррелей в день. Главными покупателями топлива выступали британско-голландская Royal Dutch Shell, итальянская ENI, французская Total, греческая Hellenic Petroleum, испанская Repsol и турецкие предприятия, уточняет Hurriyet Daily News.

Споры вокруг ценообразования продолжаются уже два года. Этот вопрос давно вышел за рамки экономики, о чем заявляет эксперт телеканала CNBC, вице-президент консалтинговой компании IHS Дэниел Ергин. «Речь идет не только о влиянии спроса и предложения. Цены на нефть формируются под влиянием геополитики и геоэкономики», — полагает Ергин. По его словам, главный вопрос, который волнует рынок, состоит в объемах добычи иранской нефти и сроках выхода исламской республики из режима санкций. «Саудовская Аравия и союзные ей страны Персидского залива отказываются сокращать квоты на добычу, чтобы не пустить на рынок Иран», — резюмирует эксперт.

Нефтяные перспективы Тегерана — основная интрига последних лет. Чем дальше, тем сильнее Иран привязывается к Китаю и Индии. Как отреагирует Америка на эти новые узы обмена?