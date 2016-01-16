



sob-amun.ucoz.ru Намордник

За Польшу принялись всерьез. В пятницу, 15 января, американское аналитическое агентство Standard & Poor’s понизило прогноз рейтинга страны с «позитивного» (А-) на «негативный» (ВВВ+) и долгосрочный и краткосрочный рейтинг в национальной валюте до «A-/A-2» с «A/A-1». Агентство также сообщило о вероятности того, что в течение ближайших 24 месяцев снизит рейтинг еще раз, если «достоверность денежно-кредитной политики или ситуация с государственными финансами ухудшатся по отношению к нашим текущим ожиданиям». Оно прогнозирует, что общий государственный дефицит в Польше в 2016 году вырастет до 3,2% ВВП с 2,8% по итогам 2015 года, и заявило, что запланированные бюджетные расходы не смогут компенсироваться мерами по росту доходов и уменьшению трат. К таким выводам агентство пришло после объявления о «пенсионной реформе, которая позволит снизить пенсионный возраст до 60 лет для женщин и мужчин до 65 лет, увеличении пособий на детей по программе 500+, повышении необлагаемого налогом дохода и минимальной заработной платы, предоставлении бесплатных лекарства для пожилых людей». Действия польского правительства по введению дополнительных налогов на активы банков и страховых компаний, а также супермаркетов, говорится в релизе S&P, явно недостаточны, чтобы покрыть дефицит.

Польский злотый незамедлительно отреагировал на эту информацию и упал по отношению к евро и доллару, передает Зарубежная служба Польского радио. Но сенсацией стало не это. Аргументируя принятое решение по понижению рейтинга, американское аналитическое агентство акцент сделало не на экономике, а на политике. «После победы на выборах в октябре 2015 года новое правительство в Польше инициировало различные законодательные меры, которые, по нашему мнению, ослабляют независимость и эффективность ключевых ведомств, что отражается в наших оценках, — сообщает S&P. — Понижение рейтинга отражает наше мнение о том, что институциональная система разделения властей (сдержек и противовесов) оказалась значительно ослабленной, потому что независимость и эффективность основных институтов, таких как Конституционный суд и государственные средства массовой информации, после выборов в Сейм в октябре 2015 года затруднены различной законодательной деятельностью».

Иначе говоря, по мнению агентства, правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) нарушила независимость Конституционного суда и СМИ, за что должна быть «наказана». По некоторым прогнозам, это обойдется Польше в дополнительный миллиард злотых на обслуживание долга в 2016 году и рост задолженности frankowiczów (поляков, которые брали ипотечные кредиты в швейцарских франках) на 5 миллиардов злотых, так как национальная валюта уже спустя час после обнародования информации о понижении рейтинга начала «существенно» падать.

Министерство финансов Польши выступило с официальным заявлением, в котором решение «одного из рейтинговых агентств» было названо «непонятным с точки зрения экономического и финансового анализа» и «несовместимым с оценками других рейтинговых агентств, крупных международных финансовых институтов и участников финансового рынка». Министерство разочаровывает «подход к диалогу с польской стороной с целью выяснения сомнений, поднятых агентством, по вопросу так называемого политического климата». Ведомство напоминает, что другие учреждения, оценивающие Польшу, не меняли свои рейтинги и прогнозы. В частности, по оценке Всемирного банка, Польша продемонстрирует самый высокий рост ВВП в регионе. Аргументы, приведенные S&P, «относятся только к сфере политических изменений в Польше». Министерство напомнило также, что агентство ранее не поднимало эти вопросы, ни в декабре прошлого года, когда проводило конференцию с польскими представителями, ни до настоящего времени.

Однако отметим один интересный нюанс. Входящая, как и Standard & Poor’s и Moody's, в «большую тройку» международных рейтинговых агентств компания Fitch Ratings хотя тут же и подтвердило свой рейтинг Польши на уровне А-, тем не менее, указала в релизе следующее: «Партия «Право и Справедливость» получила общее преимущество (в октябре) и на президентских (май) выборах в 2015 году. В течение первых трех месяцев во власти новое социально-консервативное правительство приняло ряд законов, в том числе о функционировании СМИ и судов. Это вызвало внутреннее и внешнее беспокойство, поскольку было отмечено как изменение системы сдержек и противовесов в Польше». Агентство предполагает, что «политика конфронтации» приведет к увеличению поляризации польского общества и росту политической напряженности. И хотя формально воззрения Fitch и S&P на экономическое положение Польши не совпадает, складывается впечатление, что «политический раздел» их релизов писали в одном месте.

Финансовые аналитики, опрошенные польской радиостанцией RMF FM, не скрывают удивления «неожиданным решением» S&P. Экономист Петр Кучинский отмечает, что «явно политические вызовы» оказались в одном горшке с экономическими. «Стоит также отметить, что в четверг, 14 января, злотый потерял около одного процента. Я не люблю теории заговора, но это выглядит как будто кто-то знал заранее, что окажется в отчете агентства», — заметил эксперт. В свою очередь его коллега Роланд Пашкевич отмечает, что «оценка кредитоспособности в первую очередь должна быть основана на оценке макроэкономической ситуации и ее перспективах, в то время как S&P больше сосредоточилось на политических вопросах».

Вопрос сейчас в том, будет ли разыгрывать эту карту оппозиция и если будет, то как. По данным недавнего опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), если бы парламентские выборы в Польше состоялись на этих выходных, то за партию «Право и Справедливость» проголосовали бы 39% поляков. По сравнению с декабрем прошлого года поддержка PiS выросла на 4 процентных пункта, а поддержка их оппонентов из «Гражданской платформы» упала на 2 процентных пункта. И вот что важно. О готовности пойти на выборы заявило 67% опрошенных поляков, в то время как в октябре 2015 года в голосовании приняло участие 51,6%.

Польшу раскачивают. Манифестации, организованные новосозданным Комитетом защиты демократии (KOD), электризуют общество. Как сообщали некоторые польские СМИ, на недавнем выступлении перед активом президент «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский предупредил своих сторонников о том, что весной следует ожидать усиления уличной протестной активности, чему PiS должна противопоставить собственные акции и демонстрации, а съезд партии переносится на июнь. Так в Польше по аналогии с событиями в России четырехлетней давности появляется своя «Болотная площадь» и «Поклонная гора». Это первое.

Второе. Нельзя исключать того, что Варшаве в будущем придется жить в условиях отказа от «дешевых» иностранных денег и, что менее вероятно, но тоже возможно, сокращения поступлений из фондов ЕС, о чем и был сделан намек в релизе американского аналитического агентства Standard & Poor’s. Готовиться к такому лучше заранее.