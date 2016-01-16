



Флаг Австрии

На прошлой неделе СМИ Австрии по различным поводам всматривались в посленовогодние российские и постсоветские проблемы. Австрийским журналистам среди прочего приглянулась новая тактика Вены по обходу антироссийских санкций, печальная судьба километров асфальта в Республике Коми и хронические проблемы со здоровьем у российской экономики.

Австрийские аграрии ушли в плюс

Минувший год выдался непростым для мирового рынка сельскохозяйственной продукции, отмечает газета Der Standard. Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2015 году мировые цены на сельскохозяйственное сырье упали на 20 процентов. При этом выпадение российского рынка под влиянием санкций привело к перепроизводству аграрной продукции в Европе, что оказывает дополнительное давление на цены, разъяснил Михаэль Басс, коммерческий директор рекламного агентства Ama-Marketing, на открытии «Зеленой недели» в Берлине. О разладе в отношениях между Москвой и Брюсселем свидетельствует и тот факт, что в этом году в столицу Германии не приехала российская делегация, из года в год входившая в число крупнейших на выставке. Впрочем, австрийским фермерам, судя по всему, в этом отношении чужды европейские проблемы — за прошлый год им удалось увеличить экспорт своей продукции на 2,5 процента, или 10 млрд евро в суммарном выражении. При этом главным потребителем австрийских продуктов остается Германия, экспорт в которую оценивается в 3,4 млрд евро. На фоне этих цифр потеря российского рынка не представляется венскому изданию значительной — до принятия санкций на Россию приходилось всего около 150 млн евро австрийского экспорта.

В Москве становится неуютно

На фоне нарастающего экономического кризиса в России глава правительства Дмитрий Медведев призвал готовиться к «худшему сценарию». Газета Salzburger Nachrichten дает неутешительный прогноз по преодолению страной сырьевой зависимости. Издание вспоминает о «программе модернизации» семилетней давности, которая, к сожалению, так и не увенчалась успехом. В то время политики и экономисты активно обсуждали планы по «дифференциации экономики», которая в конечном итоге так и осталась на бумаге. Ведь даже проект «Сколково», задуманный как российская Кремниевая долина, по мнению журналистов из Зальцбурга, хромает на обе ноги. В этой связи напрашивается вывод, что «креатив по нажатию государством кнопки» попросту не работает. Для описания ситуации, в которой оказалась страна, Salzburger Nachrichten приводит высказывание политика и экономиста (бывшего при Б. Ельцине губернатором Красноярского края — ИА REGNUM) Валерия Зубова о том, что Россия похожа на того «человека, который постоянно лечится, но так и не становится здоровым».

Кто с кем воюет в Сирии

Российские и сирийские пилоты впервые совершили совместный вылет против ИГИЛ, сообщает Wiener Zeitung. Штурмовики Су-25 российских ВКС в четверг выполняли боевое задание под прикрытием истребителей МиГ-29 сирийской правительственной армии. Перед этим сирийские пилоты посетили авиабазу Хмеймим, где совместно со своими коллегами занимались координированием операции. В это же время Москва и Вашингтон продолжают спорить по поводу состава делегации сирийской оппозиции на будущих переговорах в Женеве. Представители США настаивают на том, чтобы она была ограничена составом, сформированном на конференции сирийской оппозиции в Эр-Рияде, в то время как Москва предлагает альтернативный список. В него, как подчеркивает венское издание, входит в частности Салих Муслим из курдской партии «Демократический союз», которую не все противники официального Дамаска расценивают в качестве оппозиции. Wiener Zeitung напоминает, что на 25 января назначено начало переговоров между представителями режима Асада и сирийской оппозиции, целью которых должно стать формирование переходного правительства и завершение гражданской войны.

Чиновник улицу украл

Журналистов газеты Wirtschaftsblatt поразила история о российском чиновнике, которому удалось украсть целую дорогу. Александр Протопопов, теперь уже бывший глава УФСИН по Республике Коми, подозревается в хищении семи тысяч бетонных плит, которыми была покрыта дорога рядом с исправительной колонией. Ущерб, нанесенный государству, по предварительным данным оценивается в «скромную» сумму порядка 72 тысяч евро, а самому чиновнику грозит до десяти лет тюремного заключения. Дорожное строительство относится к наиболее коррумпированным сферам российской экономики, отмечает издание. Журналисты вспоминают историю со строительством горной дороги протяженностью всего в 48 километров в Сочи накануне Олимпиады, которое по сообщениям СМИ оценивалось в 7,4 млрд евро — этой суммы хватило бы на то, чтобы покрыть ее не асфальтом, а икрой.

Креатив от смешанной комиссии

Смешанная Российско-Австрийская комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству (СМПК) действует с 1994 года, с интервалом в пару лет проходят совместные заседания, сообщает Die Presse. Однако в результате вступления в силу европейских санкций запланированная на 2014 год в Вене встреча не состоялась. Причина в том, что сопредседатель комиссии Дмитрий Козак оказался в списке персон нон грата. Сторонам удалось найти прагматический выход из деликатной ситуации: в феврале этого года австрийская делегация, возглавляемая вице-канцлером Райнхольдом Миттерленером, отправится в Москву. Перед началом поездки Миттерленер успел заверить Еврокомиссию в том, что «Австрия будет действовать исключительно в рамках санкционного режима ЕС». Впрочем, это не отменяет цель запланированного мероприятия — оживить торговые отношения двух стран. Венская газета напоминает, что по итогам трех кварталов прошлого года объем австрийского экспорта в Россию снизился на 40 процентов, также в Альпийскую республику посетило на 20 процентов меньше наших туристов.