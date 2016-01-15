Государственная телерадиокомпания Канады CBC публикует материал о том, что происходит в Сирии после того, как Россия начала свою военную операцию в этой стране, чтобы уничтожить террористов и помочь правительству Асада восстановить утраченные позиции. Мы публикуем текст этой статьи с комментариями пользователей.

glavpost.com Российская авиабаза в Сирии

«Благодаря русским ударам Сирия добилась успеха»

Поддержанные огнем русской авиации, сирийские войска и милиция сумели ворваться в контролировавшийся повстанцами северо-западный участок провинции Латакия. Это произошло сразу же после взятия города Сальма, который был ключевой позицией оппозиции, и благодаря которой силы сопротивления контролировали побережье.

Таким образом, позиции повстанцев возле границы Сирии с Турцией оказались в руках правительственных войск. Падение города Сальма означает одну из самых грандиозных побед сирийской милиции, одержанную благодаря России с тех пор, как она, Россия, начала военную поддержку сил Асада.

Развивая успех, про-правительственные войска осадили несколько городов поблизости от Сальмы, и продолжают свое продвижение в регионе, с неограниченной огневой поддержкой русских.

Примечательно, что Сальма, расположенная близ гор у границы с Турцией, три последние года была под контролем восставших…

«Это был ад на Земле»

В городе члены алавитского сирийского меньшинства, к которому принадлежит и семья нынешнего президента Асада, жили с суннитским большинством. До Турции — 12 километров. При этом Турция — ключевой союзник повстанцев в этом районе, и большинство повстанцев — так называемые «сирийские туркоманы». Поэтому обладание городом было важным как для восставших, так и для Турции.

«Кто контролирует Сальму, тот контролирует все окружающие ее территории», говорит активист Захария Ахмад (Zakariya Ahmad), который живет в соседней провинции Идлиб (Idlib). По его словам, город пал после 93 дней ожесточенных схваток, ежедневных бомбардировок и обстрелов. Он утверждает, что русские самолеты нанесли по Сальме 92 удара за последние 24 часа осады.

«Это был ад на земле» — говорит об огневой мощи российской авиации этот активист сирийской оппозиции.

Падение Сальмы укрепляет позиции Асада в преддверии мирных переговоров, которые намечены на 25 января в Женеве (Швейцария), и пройдут в присутствии и при участии США, России, ООН. Кроме того — это большой успех и российских военных.

Фаваз Жерг (Fawaz Gerges), эксперт по Ближнему Востоку в Лондонской школе экономики, говорит, что падение Сальмы — мощный сигнал Турции, последовавший за убийством повстанцами русского летчика, катапультировавшегося из сбитого турецкими военными самолета. Этот военный успех можно рассматривать как прямую месть России Турции за инцидент с самолетом.

«Сальма это настоящий прорыв, не только для сирийской армии, но и для русских», — говорит эксперт, добавляя, что для оппозиции взятие города правительственными войсками стало крупной потерей. Ведь «повстанцы полагали, что смогут начать отсюда смертельное для режима наступление».

Россия начала наносить авиаудары в Сирии с сентября, объявив, что бомбы летят «в ИГИЛ и других террористов», но большинство русских ударов попадают туда, где ИГИЛ не присутствует. Те провинции, в которых сейчас идет ожесточенная борьба между правительством и повстанцами контролируются различными группами, включая, правда, и ультраконсервативные.

Шариф Шехадех (Sharif Shehadeh), член сирийского парламента, говорит, что «взятие Сальмы на самом деле приводит все побережье под контроль сирийской армии». И добавляет, что сочетание ударов сирийцев на земле и русских с воздуха оказалось поистине очень эффективным, и предсказывает «большие изменения», которые произойдут уже к середине 2016 года.

«Что, если бы Турция послала боевиков убивать солдат Канады?»

Комментарии пользователей под текстом красноречиво показывают отношение посетителей сайта СМИ к происходящему.

«СBС не хочет показать пальцем на Турцию или Саудовскую Аравию, чтобы рассказать об их криминальной роли в этой войне?»

«Только CBC может сделать так, чтобы новость о том, что законное правительство Сирии восстановило контроль над своими территориями и победило террористов, поддерживаемых из-за границы… звучала как плохая. Если бы Турция послала вооруженных людей захватывать землю Канады и убивать солдат Канады, стала бы наша телерадиокомпания звать их «повстанцами»? Речь ведь идет о спонсируемых террористах…»

«Чем больше CBC обвиняет Россию, тем больше я верю, что русские — хорошие парни».

«Я все больше убеждаюсь в том, что у Путина — намного более четкое видение и ясное понимание Ближнего Востока, чем у США и НАТО. Россия добивается успеха в разрушении террористов всего за несколько недель, а США за 15 лет только и добились, что наплодили террористов».

»К несчастью, Запад — союзник Катара и Саудовской Аравии, которые являются идеологическими партнерами исламистских террористов».

«Могу только пожелать Сирии удачи в уничтожении тех террористов, которых поддерживают из-за границы, и которых западные СМИ настойчиво называют «повстанцами» или «инсургентами».

«Настоящая причина, по которой Запад хочет изменить режим в Сирии заключается в том, что можно будет построить нефтепровод в Европу, и уничтожить энергетическую монополию России. Это легко понять, глядя на то, что происходит с ценами на нефть, которые контролирует Саудовская Аравия, контролирующая треть мировых нефтезапасов. К несчастью, это негативно отражается и на таких маленьких игроках, как канадская провинция Альберта с ее нефтедобычей»