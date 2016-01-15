



Железнодорожная колея

Снижение цен на нефть.

Новый прогноз МЭР РФ на 2016 год.

Умеренное снижение рубля.

15 января участники рынка наблюдали снижение цены барреля BRENT ниже 30 долларов. Дорога к 25 долларам открыта. Клубок проблем, который накопился в мировой экономике, провоцирует распродажи рискованных активов, в том числе фьючерсов на нефть.

Ослабление китайской валюты до пятилетнего минимума в районе 6,6 юаня за доллар усиливают ожидания замедления в 2016 году темпов роста китайской экономики — крупнейшего потребителя энергоресурсов в мире. Давление на сырьевые активы также оказывает декабрьская статистика по рынку труда в США, усиливающая вероятность дальнейшего ужесточения процентной политики в этой стране. В прошлом месяце американская экономика создала 292 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора при прогнозе 203 тыс.

На этой неделе появилась информация о планируемом сокращении правительством РФ на 10% расходов бюджета на 2016 год на фоне резкого ухудшения ситуации на внешних рынках. Полагаем, поправки в бюджет текущего года будут приняты по окончании 1 квартала. По прогнозам МЭР, при цене на нефть марки Urals в 40 долларов ВВП РФ в 2016 году сократится на 0,8%(г/г), среднегодовой курс российской валюты составит 68,2 рубля за доллар, инфляция — 8,5%, отток капитала — 50 млрд долларов, безработица — 6,3%, реальная зарплата сократится на 3,5%, доходы населения — на 4%.

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Минэкономразвития РФ прогнозирует на 2016 год экономический спад

Уже сейчас понятно, что восстановительный рост экономики после провального 2015 года откладывается на 2017 год. Этой ситуацией, безусловно, воспользуются оппозиционные партии в РФ, которые попытаются дискредитировать проводимую сейчас правительством РФ экономическую политику.

По мнению главы КПРФ Геннадия Зюганова, в 2016 году маловероятно прохождение в парламент РФ фракции правых либералов. Алексей Кудрин говорит о неизбежности обсуждения вопроса о повышении налогов и пенсионного возраста в РФ. За введение прогрессивной шкалы на доходы физлиц уже много лет выступают КПРФ и ЛДПР, но подобные инициативы блокируются «Единой Россией».

15 января доллар США протестировал уровень 77,5 рубля на фоне снижения цен на нефть марки BRENT ниже 30 долларов за баррель. Сейчас Минфин РФ считает текущий курс рубля справедливо оцененным относительно внешних факторов и отмечает его нелинейную зависимость относительно изменения цен на нефть. Наши модели показывают, что при снижении цен на нефть до 25 долларов российская валюта ослабнет лишь до 80 рублей за доллар. Уже сейчас можно говорить о том, что «дно» по рублю близко и имеет смысл присмотреться к покупках российских облигаций и перекладыванию средств с валютных депозитов в рублевые.

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