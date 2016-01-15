Для грузинской политики приемлема любая роль, которая может помочь той или иной политической силе утвердиться на политической арене страны или вернуть на ней свое место. Причем, роль может быть как благородной, так и нелицеприятной, главное, чтобы она служила «интересам дела».

interpressnews.ge Джокия Бодокия

Такую нелицеприятную роль в свое время сыграл пресловутый бывший сотрудник тюремной администрации Ладо Бедукадзе, способствовавший съемкам и распространению видеозаписей о пытках и изнасиловании заключенных в грузинских тюрьмах. Эти видеокадры во многом обеспечили успех ныне правящей коалиции «Грузинская мечта» на выборах 2012 года.

Отступившее в оппозицию «Единое национальное движение», тем не менее, все эти годы надежд на возвращение к власти не теряет и использует для своей реабилитации и продвижения любые средства.

Эти средства «политической борьбы» нынешние члены ЕНД активно использовали и в период до так называемой «революции роз», выступая в качестве избитых и избивающих, жертв и нападающих.

Многие из тех, кто в свое время получил «тумаки и синяки» за приход к власти Саакашвили и его соратников, сегодня в команде ЕНД не состоят, многие переместились в противоположный лагерь. Но среди «перебежчиков», судя по всему, оказались и «тайные агенты».

Вероятно, на выполнение одной из таких нелицеприятных ролей «во имя будущего Грузии» согласился и пресловутый Джокия Бодокия, тот самый бывший начальник аппарата службы надзора мэрии Тбилиси, который в феврале прошлого года был задержан за получение взятки в особо крупном размере. Как сообщила прокуратура, он получил за «крышевание» бизнеса $50 тысяч, а требовал более $180 тысяч.

Информация о взятке и арест Бодокия вызвали взрыв негодования у членов ЕНД, которые превратили имя взяточника в нарицательное и стали употреблять его при каждом удобном случае для критики коррумпированного правительства Грузии и его реального правителя Бидзины Иванишвили. Джокия Бодокия для ЕНД стал образцом «взяточника» из нынешней власти и доказательством ее непригодности.

Джокия Бодокия был чиновником в правительстве Эдуарда Шеварднадзе, работал в министерстве финансов, а до 2003 года руководил финансовой полицией. И хотя отношения к правительству Михаила Саакашвили его биография не имеет, заявление, которое Бодокия зачитал на судебном процессе 15 января, невольно наводит на мысль, что он выполняет чей-то политический заказ. И если это не заказ от ЕНД, то чей именно? И чьим интересам может служить «скандальное заявление» подсудимого?

Бодокия зачитал (именно зачитал, запинаясь и спотыкаясь) заявление, которое ему явно кто-то написал, и обвинил в своем аресте Бидзину Иванишвили.

По информации, предоставленной суду подсудимым Джокия Бодокия, бывший премьер Бидзина Иванишвили ополчился на мэра Тбилиси Давида Нармания и его уже бывшего заместителя Александра Маргишвили после того, как мэрия и ее соответствующая служба составили отрицательное заключение по инициированному Иванишвили проекту «Панорама Тбилиси».

Если верить словам Джокия Бодокия, Бидзина Иванишвили называет Давида Нармания своей второй (после президента Георгия Маргвелашвили) ошибкой. Так как отправить в отставку избранного прямым путем мэра столицы бывший премьер не в состоянии, он потребовал от Нармания отставки Александра Маргишвили и добился ее, преподнеся отставку как перевод чиновника на другую работу, сообщил Бодокия.

По его же информации, после отрицательного заключения по проекту «Панорама Тбилиси» Иванишвили подослал в мэрию сотрудников Службы госбезопасности и ввел в игру подчиненные ему силовые структуры.

К Джокия Бодокия, по его заявлению, подсылали посредников, в том числе его бывшего адвоката Георгия Кавлашвили, который передавал ему требования прокуратуры. В частности, от Бодокия, по его словам, требовали показаний против Александра Маргишвили и предлагали процессуальную сделку.

Все бывшие и нынешние чиновники, комментируя «скандальное заявление» Джокии Бодокия, все его слова категорически опровергли и подчеркнули, что дело Бодокия к проекту «Панорама Тбилиси» никакого отношения не имеет. Связь своей отставки с должности вице-мэра с этим проектом отрицает и Александр Маргишвили, который еще раз повторил, что ушел из мэрии в связи с переводом на другую работу.

Заявление Бодокия пробудило уже привыкшие к спокойному режиму работы грузинские СМИ, которые тут же взорвались новыми комментариями слов и обвинений бывшего чиновника.

Бывший начальник Джокии Бодокия Геги Нижарадзе, который, по информации Бодокия, также в свое время подвергся преследованиям со стороны службы безопасности и неоднократно вызывался на допросы в связи с проектом «Панорама Тбилиси», назвал заявление подсудимого Бодокия глупостью и фантазией и призвал его ответить за то, что тот сам совершил.

Не замедлили откликнуться на слова Бодокия и члены ЕНД. Председатель фракции «Национальное движение — Тбилиси» в Тбилисском сакребуло Ираклий Абесадзе на основании заявления Джокия Бодокия потребовал, чтобы прокуратура допросила Бидзину Иванишвили. По оценке Абесадзе, все это подтверждает, что как в стране, так и в Тбилиси царит неформальное правление.

«Необходимо начать следствие и допросить Бидзину Иванишвили, руководство Службы госбезопасности и мэра Тбилиси. Необходимо установить, почему бюджет Тбилиси расходуется по воле и желанию одного-единственного человека. Проблемы у тбилисцев возникают из-за того, что в мэрии Тбилиси царит неформальное правление», — констатировал Абесадзе.

Джокия Бодокия был осужден приговором Тбилисского городского суда от 4 ноября 2015 года на 11 лет лишения свободы. Процесс в Тбилисском апелляционном суде, на котором 15 января 2016 года он выступил со «скандальным заявлением», был возбужден на основании его апелляционного иска.