На этой неделе одной из самых главных тем в иркутской прессе стали символические первые сто дней нахождения у власти губернатора-коммуниста Сергея Левченко. Он победил во втором туре выборов главы региона, обойдя единоросса Сергея Ерощенко, который руководил областью до этого.

kultur.irkobl.ru Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

ИА REGNUM предлагает вниманию читателей обзор мнений как региональных, так и федеральных экспертов о том, что удалось и чего не удалось Левченко за эти первые сто дней нахождения у власти, как складываются его отношения с обитателями Кремля и региональной элитой.

Выбрали менее профессиональную команду

«Не знаю, какие итоги можно подводить в такой короткий срок, это было бы странно. Что касается взаимодействия с Кремлем, я хочу сказать, что Кремль никогда никому не мешает, он только помогает, — сказал кандидат философских наук, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, отвечая на вопрос ИА REGNUM о первых итогах работы Сергея Левченко на посту губернатора и отношениях между новой иркутской властью с федеральным центром. — Кремль и администрация президента свою задачу видят в том, чтобы помогать губернаторам в их работе. Этот тезис является неизменным. Он не зависит о того, кто человек — единоросс, коммунист, элдэпээровец. Всякий человек, который заявляет, что Кремль может кому-то мешать, просто враг и как минимум инопланетянин».

«Подводить итоги сейчас рано, но можно сказать: граждане рассчитывают на то, что смена губернатора многое решит в их жизни. Это все — иллюзия. Был у них губернатор единоросс, а теперь — коммунист. Разве у них что-то поменялось? Ничего не поменялось. Изменения ведь зависят от политического и экономического положения области, трудовых ресурсов и многих других объективных вещей. Когда ты меняешь власть, ты должен заплатить цену: смена элит, кадров и многого другого. Это вредит положению области.

Что касается команды Левченко, то, как всякий губернатор, он имеет право на свою команду. Из того, что я вижу, в целом она менее профессиональна — у Ерощенко была более профессиональная команда. Люди, получается, проголосовали за менее профессиональную команду».

В ожидании «Тангейзера»

«Для Иркутской области избирать оппозиционеров, впрочем, до этого только на муниципальном уровне, — не в новинку, здесь склонны к протестному голосованию, а что касается губернаторов — то даже при системе назначений все очень подвижно было. Ни в одном регионе России за последнее десятилетие с такой интенсивностью губернаторы не менялись, — сказал политолог Анатолий Савостин. — Как и в случае с новосибирским мэром Анатолием Локтем, Левченко поддерживали не только коммунисты, но и люди, естественным душевным состоянием которых является антикоммунизм. Но здесь идеологию победило желание насолить единороссам, лично Владимиру Путину или просто желание хоть каких-то перемен. В Новосибирске такие попутчики Локтя уже испытали множество разочарований в своем победившем на выборах кандидате, который в ряде случаев вел себя даже жестче единороссов, и город в прошлом году нередко называли столицей мракобесия. Такое же разочарование ждет и иркутских попутчиков Левченко из либерального лагеря. В общем, революционное очарование и ощущение победы будет разрушено каким-нибудь иркутским «Тангейзером».

Кремль третировать не будет

«Думаю, что об итогах пока говорить рано, еще не закончилась зима, но глобальных перемен не наблюдается, — отметил в беседе с ИА REGNUM президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров. — О команде Сергея Левченко тоже можно будет делать выводы через год. Естественно, что любая команда входит в дело по полгода, не меньше».

«Кремль настроен конструктивно к системной оппозиции, и, соответственно, спрашивать с Левченко будут не по партийной принадлежности, а по конкретным результатам работы. Я слышал, что он довольно конструктивный человек, адекватный во всех отношениях. Думаю, он будет стараться не конфликтовать с федеральной властью ради политических интересов, а, учитывая кризис, будет сотрудничать. У нас демократия, и коммунистическая оппозиция имеет серьезную поддержку избирателей, так что Кремль не будет третировать, дискриминировать или оказывать на него давление».

Бездарные критики

«Самый неожиданный итог 100 дней губернаторства Сергея Левченко — это даже не деятельность нового главы региона, а бездарность, безграмотность критики в его адрес, — уверен политолог Владимир Сериков, мнение которого приводит агентство «Альтаир». — Уровень этой критики настолько низок, что можно уверенно сказать — оппозиции Сергею Левченко в настоящий момент нет. Да, есть недовольные (прежде всего, потерей своего прежнего статуса и связанных с ним возможностей), но они критикуют непродуманно, тычут наугад, причем сразу всеми пальцами, демонстрируя свое невежество. Это касается, например, повышения тарифов ЖКХ (умеренного, а не обвального — а именно к обвалу вела политика Ерощенко) и проблемы создания опорного вуза».

«Очевидно, что над недовольными довлеют два обстоятельства: личная досада за фантастическое и одновременно закономерное поражение на губернаторских выборах и неумение даже толково критиковать, — продолжает эксперт. — Это, в свою очередь, понятно: люди, организующие «наезды» на губернатора Левченко, никогда не были и не собирались быть в оппозиции, не знают, что это такое, не понимают, как себя нужно вести и что делать в оппозиции, как искать, выявлять и преподносить ошибки власти. Да, собственно, то, что эти люди сидят в кустах, действуют исподтишка, а не публично, — еще одно подтверждение сказанному. В общем-то, ясно, кто эти люди, но все же хочется сказать: «Гюльчатай, открой личико!»

Говорю так много о критике в адрес губернатора потому, что серьезная, ответственная, хорошо подготовленная оппозиция — это благо для не менее серьезной и продвинутой власти. С помощью реальной оппозиции власть может посмотреть на себя со стороны, выявить допущенные ошибки и не допустить их в дальнейшем, тем самым избежать и дополнительных проблем для области, и головокружения от мнимых успехов для себя. Увы, как я уже сказал, оппозиции нет, а есть лишь группа обиженных персонажей.

Из позитивных событий первых 100 дней губернаторства Сергея Левченко отмечу его индивидуальные встречи со всеми мэрами, главами муниципальных образований. Эта практика была бы уместна и в отношении руководителей всех крупных предприятий Прибайкалья с численностью персонала свыше 500 человек. И вообще, на мой взгляд, следует расширить контакты с представителями бизнеса, особенно производственного. Очень важно, что правительство региона погасило долги по заработной плате работникам Облкоммунэнерго.

За прошедшие 100 дней в общественно-политической жизни региона стало больше свободы, разноголосицы, а это всегда лучше, чем пресловутый «консолидец», очень похожий на застой и диктатуру одновременно. Да и новый губернатор, в отличие от его предшественника, куда искушеннее в политическом отношении, спокойно относится к критике в свой адрес, терпим к иной точке зрения. Такие качества — большая редкость в современной России, и мы, жители Иркутской области, должны сделать все возможное для сохранения и укрепления новых отношений в обществе и во власти».

Аграрии ожидают взлета

Сергей Левченко не только сформировал дееспособное правительство, но и смог успешно выстроить отношения с Законодательным собранием, считает депутат Законодательного собрания Иркутской области Аполлон Иванов. «В сложное, в кризисное время, как для страны, так и для региона в целом, стал он губернатором. Я как человек, имеющий отношение к сельскому хозяйству, скажу, что по нашей линии Сергей Георгиевич придерживается своих слов и обещаний. При принятии бюджета на 2016 год он выразил поддержку по вопросу выделения дополнительных средств на развитие сельскохозяйственной отрасли. Если ему удастся выполнить все, что он наметил сделать в части агропромышленного комплекса, то считаю, что сельское хозяйство Иркутской области ждет развитие. Но опять же, многое зависит от дополнительных поступлений в областной бюджет», — цитирует депутата IrkutskMedia. — Одной из самых острых проблем за первые 100 дней губернаторства Сергея Левченко стала ситуация в ОГУЭП «Облкоммунэнерго», где многомесячные задержки заработной платы привели к протестам работников. Однако новой команде власти удалось решить задачу: долги по заработной плате перед работниками погашены до Нового года».

Ни сенсаций, ни проколов

«Сто дней — рубеж сугубо символический, и не всегда к этому времени можно дать четкую оценку работы президента, губернатора, мэра. Особенно если произошла смена власти и к руководству пришла новая команда. Сейчас как раз такой случай. За минувшие 100 дней губернатор Левченко в основном разбирал завалы, созданные губернатором Ерощенко. Длительное время формируется состав правительства, хотя этот процесс близок к завершению. Создается впечатление, что до выборов Сергей Георгиевич все же полагал, что работать в должности губернатора будет проще, — сказал агентству «Альтаир» кандидат политических наук Алексей Петров. — Примечательно, что губернатор и правительство работают в жестком режиме — все министерства, службы, управления, агентства, подразделения действуют уже с 3 января. Но вместе с тем некоторые даже «точечные» проблемы решаются с заметным напряжением — взять хотя бы проблему с отоплением поселка Рудногорска, Нижнеилимского района. Трудным, но абсолютно неизбежным было решение разморозить часть коммунальных тарифов, которые необоснованно заморозил Ерощенко».

«Сто дней губернатора Левченко не принесли сенсаций позитивного характера, но и крупных проколов не случилось. Поэтому разочарования нет, ожидания, надежды остались — другое дело, они не столь безудержны, как это часто бывает перед выборами у тех, кто поддерживает кандидата от оппозиции. Безусловно, губернатор Левченко более публичен, открыт, контактен, чем губернатор Ерощенко, и это вселяет определенный оптимизм насчет дальнейших событий. Главный вопрос на 2016 год: какими будут отношения Сергея Левченко и «Единой России» на выборах в Государственную думу?»

Эффект бывшего

«Нельзя сказать, что случилось какое-то разочарование в новом губернаторе, но очарование явно прошло. Хотя, надо отдать должное пиарщикам Сергея Левченко, команде губернатора пока удается представлять непопулярные решения типа разморозки коммунальных тарифов и повышения цен на проезд как результат провального управления предыдущего руководителя региона. Контролируемые правительством медиа довольно плотно разыгрывают тему, что во всем виноват предшественник — утверждения, что новая команда «пришла на руины», звучат довольно часто», — сказал в интервью ИА REGNUM доцент исторического факультета Иркутского государственного университета Сергей Шмидт.

«У губернатора Левченко, — продолжает он, — есть два бесспорных достижения — ему удалось сформировать правительство, в котором представлены разные группы интересов, и даже имитируется некая коалиционность. Второе — удалось сформировать и согласовать с Законодательным собранием бюджет. Но, с моей точки зрения, и то, и другое — это заслуга первого зама и председателя правительства Александра Битарова: представителя крупного строительного бизнеса, одного из главных спонсоров избирательной кампании Левченко, человека, который третий раз приходит в «серый дом», неплохо знает область и саму логику регионального управления. Это очень сильный управленец, и он действительно способен решать многие проблемы.

Что касается минусов, то нет смысла критиковать губернатора за проблемы, которые требуют долгосрочных решений. Но в течение этих самых ста дней возникла одна проблемная ситуация, которая требовала оперативных решений, и губернатор в этой ситуации повел себя, что называется, никак. Необходимо было срочно решать вопрос об участии иркутских вузов в конкурсе на так называемые опорные университеты. Победа в конкурсе обещает неплохое по нынешним временам финансирование, но губернатор в этой ситуации не произвел ни одного адекватного действия, не сказал ни одного адекватного слова, то есть видно, что он очень плохо разбирается в ситуации с высшим образованием. А это может привести к тому, что в нынешней сложной экономической ситуации город может остаться без нормального финансирования вузов.

В целом существует некая неопределенность по поводу будущего, потому что каких-то внятных, оригинальных идей, как область будет развиваться дальше, команда не высказала, вместо будущего такая черная дыра пока в Иркутской области. Наверное, это произойдет, но в целом сейчас команда исповедует риторику антикризисного управления и ликвидации результатов провального управления предшественника. Я хочу обратить внимание на то, что ни один губернатор Иркутской области не устраивал такой негативной кампании в адрес своего предшественника, как это произошло сейчас. Область все еще управляется в стилистике избирательной кампании, а это, как известно, невозможно делать долго».

«Что касается элиты — побежали или нет присягать победителю. Это сделали практически все деятели культуры и так называемые общественники, переход от верности Ерощенко к верности Левченко произошел в считаные недели. Думаю, все прекрасно понимают, почему это происходит — денег в бюджете немного, на всех не хватит, поэтому общественники и деятели культуры заинтересованы в том, чтобы понравиться новому губернатору.

Что касается его вероятных оппонентов, то в партийном смысле это «Единая Россия». Она ведет себя довольно сдержанно, проголосовала за бюджет, не стала в Законодательном собрании вставлять палки в колеса, но есть такое ощущение, что от Левченко ожидают каких-то крупных просчетов и ошибок для того, чтобы выступить с критикой. Я хочу обратить внимание, что некоторые темы для думской кампании уже обкатываются. Например, депутат Госдумы от Иркутской области единоросс Сергей Тен уже заявлял о том, что новое правительство области проваливают выстраивание отношений с Москвой, не работают с федеральным центром. У них, мол, и без того небольшие лоббистские возможности, а они их не наращивают. Спикер Законодательного собрания полушутя назвал себя главным оппозиционером в области. Но все же реального противостояния в области нет. Не подошло время, еще не началась думская кампания.

Также имеет смысл честно признаться, что в Иркутской области сформировалась достаточно конкурентная информационная среда. Губернатор стал серьезно экономить расходы регионального бюджета на СМИ. Сформировался пул придворных СМИ, и дело не в том, что они стали получать финансирование из регионального бюджета, они и раньше зависели от строительного бизнеса, который спонсировал избирательную кампанию Левченко. То есть они работали на губернатора еще в течение избирательной кампании. В этих массмедиа в лучших коммунистических традициях формируется, я не побоюсь этого слова, культ Сергея Левченко.

Часть СМИ занимают другую позицию — либо нейтральную, либо негативную. Понятно, что циники это объяснили бы тем, что они не получили финансирование из бюджета. Приведу один факт — региональная ГТРК выдала несколько достаточно критических сюжетов в адрес действующего губернатора, чего на моей памяти не случалось лет 15. Несколько популярных сайтов занимают явно критическую позицию в адрес действующей власти. Все это в целом создает такую ситуацию, что Сергей Георгиевич имеет право сказать: при нем началась настоящая медийная конкуренция, чуть ли не свобода слова».