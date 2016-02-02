Сто дней губернатора Левченко – борьба с предшественником и свобода слова
На этой неделе одной из самых главных тем в иркутской прессе стали символические первые сто дней нахождения у власти губернатора-коммуниста Сергея Левченко. Он победил во втором туре выборов главы региона, обойдя единоросса Сергея Ерощенко, который руководил областью до этого.
ИА REGNUM предлагает вниманию читателей обзор мнений как региональных, так и федеральных экспертов о том, что удалось и чего не удалось Левченко за эти первые сто дней нахождения у власти, как складываются его отношения с обитателями Кремля и региональной элитой.
Выбрали менее профессиональную команду
«Не знаю, какие итоги можно подводить в такой короткий срок, это было бы странно. Что касается взаимодействия с Кремлем, я хочу сказать, что Кремль никогда никому не мешает, он только помогает, — сказал кандидат философских наук, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, отвечая на вопрос ИА REGNUM о первых итогах работы Сергея Левченко на посту губернатора и отношениях между новой иркутской властью с федеральным центром. — Кремль и администрация президента свою задачу видят в том, чтобы помогать губернаторам в их работе. Этот тезис является неизменным. Он не зависит о того, кто человек — единоросс, коммунист, элдэпээровец. Всякий человек, который заявляет, что Кремль может кому-то мешать, просто враг и как минимум инопланетянин».
«Подводить итоги сейчас рано, но можно сказать: граждане рассчитывают на то, что смена губернатора многое решит в их жизни. Это все — иллюзия. Был у них губернатор единоросс, а теперь — коммунист. Разве у них что-то поменялось? Ничего не поменялось. Изменения ведь зависят от политического и экономического положения области, трудовых ресурсов и многих других объективных вещей. Когда ты меняешь власть, ты должен заплатить цену: смена элит, кадров и многого другого. Это вредит положению области.
Что касается команды Левченко, то, как всякий губернатор, он имеет право на свою команду. Из того, что я вижу, в целом она менее профессиональна — у Ерощенко была более профессиональная команда. Люди, получается, проголосовали за менее профессиональную команду».
В ожидании «Тангейзера»
«Для Иркутской области избирать оппозиционеров, впрочем, до этого только на муниципальном уровне, — не в новинку, здесь склонны к протестному голосованию, а что касается губернаторов — то даже при системе назначений все очень подвижно было. Ни в одном регионе России за последнее десятилетие с такой интенсивностью губернаторы не менялись, — сказал политолог Анатолий Савостин. — Как и в случае с новосибирским мэром Анатолием Локтем, Левченко поддерживали не только коммунисты, но и люди, естественным душевным состоянием которых является антикоммунизм. Но здесь идеологию победило желание насолить единороссам, лично Владимиру Путину или просто желание хоть каких-то перемен. В Новосибирске такие попутчики Локтя уже испытали множество разочарований в своем победившем на выборах кандидате, который в ряде случаев вел себя даже жестче единороссов, и город в прошлом году нередко называли столицей мракобесия. Такое же разочарование ждет и иркутских попутчиков Левченко из либерального лагеря. В общем, революционное очарование и ощущение победы будет разрушено каким-нибудь иркутским «Тангейзером».
Кремль третировать не будет
«Думаю, что об итогах пока говорить рано, еще не закончилась зима, но глобальных перемен не наблюдается, — отметил в беседе с ИА REGNUM президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров. — О команде Сергея Левченко тоже можно будет делать выводы через год. Естественно, что любая команда входит в дело по полгода, не меньше».
«Кремль настроен конструктивно к системной оппозиции, и, соответственно, спрашивать с Левченко будут не по партийной принадлежности, а по конкретным результатам работы. Я слышал, что он довольно конструктивный человек, адекватный во всех отношениях. Думаю, он будет стараться не конфликтовать с федеральной властью ради политических интересов, а, учитывая кризис, будет сотрудничать. У нас демократия, и коммунистическая оппозиция имеет серьезную поддержку избирателей, так что Кремль не будет третировать, дискриминировать или оказывать на него давление».
Бездарные критики
«Самый неожиданный итог 100 дней губернаторства Сергея Левченко — это даже не деятельность нового главы региона, а бездарность, безграмотность критики в его адрес, — уверен политолог Владимир Сериков, мнение которого приводит агентство «Альтаир». — Уровень этой критики настолько низок, что можно уверенно сказать — оппозиции Сергею Левченко в настоящий момент нет. Да, есть недовольные (прежде всего, потерей своего прежнего статуса и связанных с ним возможностей), но они критикуют непродуманно, тычут наугад, причем сразу всеми пальцами, демонстрируя свое невежество. Это касается, например, повышения тарифов ЖКХ (умеренного, а не обвального — а именно к обвалу вела политика Ерощенко) и проблемы создания опорного вуза».
«Очевидно, что над недовольными довлеют два обстоятельства: личная досада за фантастическое и одновременно закономерное поражение на губернаторских выборах и неумение даже толково критиковать, — продолжает эксперт. — Это, в свою очередь, понятно: люди, организующие «наезды» на губернатора Левченко, никогда не были и не собирались быть в оппозиции, не знают, что это такое, не понимают, как себя нужно вести и что делать в оппозиции, как искать, выявлять и преподносить ошибки власти. Да, собственно, то, что эти люди сидят в кустах, действуют исподтишка, а не публично, — еще одно подтверждение сказанному. В общем-то, ясно, кто эти люди, но все же хочется сказать: «Гюльчатай, открой личико!»
Говорю так много о критике в адрес губернатора потому, что серьезная, ответственная, хорошо подготовленная оппозиция — это благо для не менее серьезной и продвинутой власти. С помощью реальной оппозиции власть может посмотреть на себя со стороны, выявить допущенные ошибки и не допустить их в дальнейшем, тем самым избежать и дополнительных проблем для области, и головокружения от мнимых успехов для себя. Увы, как я уже сказал, оппозиции нет, а есть лишь группа обиженных персонажей.
Из позитивных событий первых 100 дней губернаторства Сергея Левченко отмечу его индивидуальные встречи со всеми мэрами, главами муниципальных образований. Эта практика была бы уместна и в отношении руководителей всех крупных предприятий Прибайкалья с численностью персонала свыше 500 человек. И вообще, на мой взгляд, следует расширить контакты с представителями бизнеса, особенно производственного. Очень важно, что правительство региона погасило долги по заработной плате работникам Облкоммунэнерго.
За прошедшие 100 дней в общественно-политической жизни региона стало больше свободы, разноголосицы, а это всегда лучше, чем пресловутый «консолидец», очень похожий на застой и диктатуру одновременно. Да и новый губернатор, в отличие от его предшественника, куда искушеннее в политическом отношении, спокойно относится к критике в свой адрес, терпим к иной точке зрения. Такие качества — большая редкость в современной России, и мы, жители Иркутской области, должны сделать все возможное для сохранения и укрепления новых отношений в обществе и во власти».
Аграрии ожидают взлета
Сергей Левченко не только сформировал дееспособное правительство, но и смог успешно выстроить отношения с Законодательным собранием, считает депутат Законодательного собрания Иркутской области Аполлон Иванов. «В сложное, в кризисное время, как для страны, так и для региона в целом, стал он губернатором. Я как человек, имеющий отношение к сельскому хозяйству, скажу, что по нашей линии Сергей Георгиевич придерживается своих слов и обещаний. При принятии бюджета на 2016 год он выразил поддержку по вопросу выделения дополнительных средств на развитие сельскохозяйственной отрасли. Если ему удастся выполнить все, что он наметил сделать в части агропромышленного комплекса, то считаю, что сельское хозяйство Иркутской области ждет развитие. Но опять же, многое зависит от дополнительных поступлений в областной бюджет», — цитирует депутата IrkutskMedia. — Одной из самых острых проблем за первые 100 дней губернаторства Сергея Левченко стала ситуация в ОГУЭП «Облкоммунэнерго», где многомесячные задержки заработной платы привели к протестам работников. Однако новой команде власти удалось решить задачу: долги по заработной плате перед работниками погашены до Нового года».
Ни сенсаций, ни проколов
«Сто дней — рубеж сугубо символический, и не всегда к этому времени можно дать четкую оценку работы президента, губернатора, мэра. Особенно если произошла смена власти и к руководству пришла новая команда. Сейчас как раз такой случай. За минувшие 100 дней губернатор Левченко в основном разбирал завалы, созданные губернатором Ерощенко. Длительное время формируется состав правительства, хотя этот процесс близок к завершению. Создается впечатление, что до выборов Сергей Георгиевич все же полагал, что работать в должности губернатора будет проще, — сказал агентству «Альтаир» кандидат политических наук Алексей Петров. — Примечательно, что губернатор и правительство работают в жестком режиме — все министерства, службы, управления, агентства, подразделения действуют уже с 3 января. Но вместе с тем некоторые даже «точечные» проблемы решаются с заметным напряжением — взять хотя бы проблему с отоплением поселка Рудногорска, Нижнеилимского района. Трудным, но абсолютно неизбежным было решение разморозить часть коммунальных тарифов, которые необоснованно заморозил Ерощенко».
«Сто дней губернатора Левченко не принесли сенсаций позитивного характера, но и крупных проколов не случилось. Поэтому разочарования нет, ожидания, надежды остались — другое дело, они не столь безудержны, как это часто бывает перед выборами у тех, кто поддерживает кандидата от оппозиции. Безусловно, губернатор Левченко более публичен, открыт, контактен, чем губернатор Ерощенко, и это вселяет определенный оптимизм насчет дальнейших событий. Главный вопрос на 2016 год: какими будут отношения Сергея Левченко и «Единой России» на выборах в Государственную думу?»
Эффект бывшего
«Нельзя сказать, что случилось какое-то разочарование в новом губернаторе, но очарование явно прошло. Хотя, надо отдать должное пиарщикам Сергея Левченко, команде губернатора пока удается представлять непопулярные решения типа разморозки коммунальных тарифов и повышения цен на проезд как результат провального управления предыдущего руководителя региона. Контролируемые правительством медиа довольно плотно разыгрывают тему, что во всем виноват предшественник — утверждения, что новая команда «пришла на руины», звучат довольно часто», — сказал в интервью ИА REGNUM доцент исторического факультета Иркутского государственного университета Сергей Шмидт.
«У губернатора Левченко, — продолжает он, — есть два бесспорных достижения — ему удалось сформировать правительство, в котором представлены разные группы интересов, и даже имитируется некая коалиционность. Второе — удалось сформировать и согласовать с Законодательным собранием бюджет. Но, с моей точки зрения, и то, и другое — это заслуга первого зама и председателя правительства Александра Битарова: представителя крупного строительного бизнеса, одного из главных спонсоров избирательной кампании Левченко, человека, который третий раз приходит в «серый дом», неплохо знает область и саму логику регионального управления. Это очень сильный управленец, и он действительно способен решать многие проблемы.
Что касается минусов, то нет смысла критиковать губернатора за проблемы, которые требуют долгосрочных решений. Но в течение этих самых ста дней возникла одна проблемная ситуация, которая требовала оперативных решений, и губернатор в этой ситуации повел себя, что называется, никак. Необходимо было срочно решать вопрос об участии иркутских вузов в конкурсе на так называемые опорные университеты. Победа в конкурсе обещает неплохое по нынешним временам финансирование, но губернатор в этой ситуации не произвел ни одного адекватного действия, не сказал ни одного адекватного слова, то есть видно, что он очень плохо разбирается в ситуации с высшим образованием. А это может привести к тому, что в нынешней сложной экономической ситуации город может остаться без нормального финансирования вузов.
В целом существует некая неопределенность по поводу будущего, потому что каких-то внятных, оригинальных идей, как область будет развиваться дальше, команда не высказала, вместо будущего такая черная дыра пока в Иркутской области. Наверное, это произойдет, но в целом сейчас команда исповедует риторику антикризисного управления и ликвидации результатов провального управления предшественника. Я хочу обратить внимание на то, что ни один губернатор Иркутской области не устраивал такой негативной кампании в адрес своего предшественника, как это произошло сейчас. Область все еще управляется в стилистике избирательной кампании, а это, как известно, невозможно делать долго».
«Что касается элиты — побежали или нет присягать победителю. Это сделали практически все деятели культуры и так называемые общественники, переход от верности Ерощенко к верности Левченко произошел в считаные недели. Думаю, все прекрасно понимают, почему это происходит — денег в бюджете немного, на всех не хватит, поэтому общественники и деятели культуры заинтересованы в том, чтобы понравиться новому губернатору.
Что касается его вероятных оппонентов, то в партийном смысле это «Единая Россия». Она ведет себя довольно сдержанно, проголосовала за бюджет, не стала в Законодательном собрании вставлять палки в колеса, но есть такое ощущение, что от Левченко ожидают каких-то крупных просчетов и ошибок для того, чтобы выступить с критикой. Я хочу обратить внимание, что некоторые темы для думской кампании уже обкатываются. Например, депутат Госдумы от Иркутской области единоросс Сергей Тен уже заявлял о том, что новое правительство области проваливают выстраивание отношений с Москвой, не работают с федеральным центром. У них, мол, и без того небольшие лоббистские возможности, а они их не наращивают. Спикер Законодательного собрания полушутя назвал себя главным оппозиционером в области. Но все же реального противостояния в области нет. Не подошло время, еще не началась думская кампания.
Также имеет смысл честно признаться, что в Иркутской области сформировалась достаточно конкурентная информационная среда. Губернатор стал серьезно экономить расходы регионального бюджета на СМИ. Сформировался пул придворных СМИ, и дело не в том, что они стали получать финансирование из регионального бюджета, они и раньше зависели от строительного бизнеса, который спонсировал избирательную кампанию Левченко. То есть они работали на губернатора еще в течение избирательной кампании. В этих массмедиа в лучших коммунистических традициях формируется, я не побоюсь этого слова, культ Сергея Левченко.
Часть СМИ занимают другую позицию — либо нейтральную, либо негативную. Понятно, что циники это объяснили бы тем, что они не получили финансирование из бюджета. Приведу один факт — региональная ГТРК выдала несколько достаточно критических сюжетов в адрес действующего губернатора, чего на моей памяти не случалось лет 15. Несколько популярных сайтов занимают явно критическую позицию в адрес действующей власти. Все это в целом создает такую ситуацию, что Сергей Георгиевич имеет право сказать: при нем началась настоящая медийная конкуренция, чуть ли не свобода слова».