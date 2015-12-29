Заявление об отставке главы заксобрания Севастополя Алексея Чалого — в любом случае не последний раунд борьбы за влияние в городе. Когда и чем закончатся трения между главой городского парламента и губернатором Сергеем Меняйло — вопрос, интересующий не только самих севастопольцев.

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Трения между назначенным губернатором и популярным председателем заксобрания — очень распространенная ситуация в российских регионах в первой половине 90-х. Кстати, символично, что именно с 90-ми сравнивал политическую ситуацию в Севастополе Сергей Меняйло. Разница в том, что тогда заксобрания возглавляли, как правило, представители еще советской партийно-хозяйственной элиты, а не выходцы из бизнеса, к коим относится Алексей Чалый. Но в любом случае такой расклад сил делает губернатора уязвимым. С одной стороны — глава исполнительной власти, который не получил мандата на прямых выборах, зато отвечает за все региональные проблемы и промахи чиновников. С другой — глава заксобрания, который такой мандат имеет (в случае с Севастополем, возглавив список победившей партии), а серьезные поводы для его критики практически отсутствуют. В 90-е такой сценарий почти повсеместно приводил к победе лидера заксобрания на губернаторских выборах. Недаром и в Севастополе команда Алексея Чалого добивалась перехода к избранию главы города напрямую избирателями.

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Имей место прямые выборы с участием обеих ключевых фигур севастопольской политики сейчас, Алексей Чалый обладал бы заметным преимуществом. Достаточно вспомнить, как на выборах заксобрания 2014 года противники Алексея Михайловича пытались сорвать избрание его сторонников (выдвинутых «Единой Россией») в одномандатных округах. Голосовать против них призывал даже тогдашний глава городских «единороссов» Виктор Оганесян. Однако все усилия были потрачены напрасно. По итогам тех выборов, если верить региональной прессе, 13 из 24 депутатов городского заксобрания ориентировались на Алексея Чалого и лишь 9 — на Сергея Меняйло. Причем подавляющее число последних прошли по партспискам. То есть появление группы сторонников губернатора среди городских депутатов — не столько предвыборная, сколько аппаратная победа.

Тем не менее политические реалии по сравнению с российскими 90-ми серьезно изменились. Черты, которые тогда могли бы быть политическими преимуществами Алексея Чалого, сегодня только осложнят его перспективы. Хотя Кремль де-факто согласился на наличие двух команд в руководстве Севастополя, в кресле губернатора ему выгоднее сохранить Сергея Меняйло. Это дает Центру пространство для маневра. Технического управленца проще заменить, не вызвав недовольства в городе, чем популярную публичную фигуру. Кроме того, Кремль не любит ставить главами важных пограничных регионов местных влиятельных политиков. Так, губернатором Калининградской области после перехода к назначению глав регионов стал сначала «варяг» Георгий Боос, а потом бывший глава района Николай Цуканов, не относившийся к ключевым политическим фигурам старых местных элит.

Одно из решений, к которому может прибегнуть Центр для решения политических проблем Севастополя, лежит на поверхности. Попытаться отдалить Чалого от местной политики, добившись его перехода в Москву, например в Госдуму. Намек был подан еще в 2014 году, когда глава заксобрания Севастополя попал в первую тройку наиболее перспективных политиков России в рейтинге, подготовленном близким к Кремлю Институтом социально-экономических и политических исследований. Причем для команды губернатора Сергея Меняйло риск будет большим, если его главный оппонент будет избран в федеральный парламент по округу. Тогда он получит мандат от избирателей всего региона, которого нет у не проходившего через прямые выборы губернатора. В случае его избрания по спискам «Единой России» данный эффект, конечно, будет меньшим, но все равно сохранится.

Но что, если глава севастопольского заксобрания не захочет играть по такому сценарию? Как показывает опыт других регионов, Кремль не любит, когда местные элиты пытаются добиться от него замены его назначенцев. Чтобы не доработать до конца первого срока полномочий, губернатору нужно допустить довольно серьезные просчеты. Это создает для Сергея Меняйло определенные надежды.

С другой стороны, популярные региональные политики, не входившие в исполнительную власть, могут сохранять неплохой электоральный потенциал очень долго. Тут можно вспомнить самые разные примеры — от Сергея Левченко до Анатолия Быкова. Причем те же Иркутская область или Красноярский край — куда более неоднородные регионы, что упрощает для Центра выстраивание системы сдержек и противовесов. Вполне вероятно, что Кремль через несколько лет направит на пост главы Севастополя кого-то из опытных федеральных «тяжеловесов», у которого изначально будет запас авторитета и среди жителей региона. Для аналогии вспомним назначение Сергея Шойгу губернатором Подмосковья. В будущем нельзя полностью исключать и объединение Севастополя с Республикой Крым. В том числе для серьезного переформатирования местного политического поля.