В правительстве вновь заговорили о необходимости приватизации Сбербанка — соответствующее заявление сделал глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на Гайдаровском форуме. Как полагают эксперты, приватизация Сбербанка приведет к пополнению бюджета и усилению конкуренции в банковской сфере, однако при продаже акций банковского гиганта придется сделать существенную скидку по сравнению с их биржевой стоимостью — сейчас банковский сектор непривлекателен для инвесторов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк России

Углубление кризиса снова ставит перед правительством вопрос о возвращении к теме приватизации крупнейших банков с государственным участием — Сбербанка и ВТБ. Как заявил Улюкаев, их приватизация позволит принципиальным образом изменить ситуацию с капитализацией российского банковского сектора. Ведь пока что в связи с продолжением политики антироссийских санкций заимствования на западных финансовых рынках остаются для России закрытыми, а дальнейшее наращивание и так немалых объемов господдержки банков становится в нынешних условиях проблематичным. Улюкаев отметил, что активы обоих банков с госучастием «очень качественные» и «привлекательные во всем мире».

Подробнее: Улюкаев предложил приватизировать Сбербанк и ВТБ

В пользу приватизации Сбербанка ранее неоднократно высказывался его руководитель Герман Греф: так, в 2010 году на форуме в Давосе он предложил начать снижать долю государства в капитале госбанков именно со Сбербанка. В ноябре 2015 года Греф предложил переходный период, в течение которого 25% акций «Сбера» могли бы сохраняться у ЦБ, чтобы впоследствии приватизировать 100% акций госбанка. Власти реагировали на эти идеи Грефа по-разному: в 2010 году тогда министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что скорой приватизации Сбербанка не будет. А вот в 2016-м, на том же Гайдаровском форуме первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, отвечая на вопрос, рассматривается ли приватизация крупнейших банков в этом году, сказал, что правительство рассматривает «более амбициозный план приватизации».

Приватизация Сбербанка снизит налоговую нагрузку

Эксперты в целом положительно оценивают последствия возможной приватизации Сбербанка для экономики в целом. «Для экономики будет лучше, если бюджетные проблемы будут решаться не за счет роста налогов, а за счет приватизации государственных активов», — заявил руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг. Что же касается последствий для банковского сектора, все зависит от конкретных условий сделок. «Банковской системе необходим дополнительный капитал. Если он придет со стороны, то есть без использования кредитов банковской системы, то это должно положительно сказаться на банковской системе», — полагает он.

В то же время остаются неясными условия будущей приватизации Сбербанка, учитывая его уникальность в банковской системе. «Непонятно, предполагается ли сохранение контроля государства над политикой банка. Сбербанк сейчас оказывает значительное влияние на тарифную и процентную политики других кредитных организаций. Получив в руки такой уникальный финансовый инструмент, можно влиять не только на банковскую систему, но и на экономику страны. В то же время с потерей негласных безлимитных государственных гарантий по обязательствам Сбербанка не исключается исход из него клиентов и передел банковского рынка», — отмечает Кенигсберг.

При этом, по словам эксперта, приватизацию Сбербанка можно рассматривать как с точки зрения позитивных, так и негативных сторон: «Плюсы — пополнение бюджета и снижение дополнительной налоговой нагрузки на бизнес. Минусы — возможна упущенная выгода от продажи по сравнению с условиями в лучшие годы, но все познается в сравнении».

«Банк давно избавился от образа сберкассы»

В настоящее время государственные банки пользуются приоритетом в предоставлении господдержки, также имидж государственного банка создает определенные конкурентные преимущества, подчеркнул партнер аудиторско-консалтинговой группы «БДО Юникон» Денис Тарадов. «Приватизация этих банков позволит выравнять условия конкуренции в банковском секторе и будет способствовать развитию других частных банков. С другой стороны, в текущих условиях банковский сектор непривлекателен для инвесторов, поэтому для продажи крупного пакета придется предоставить существенную скидку от биржевой стоимости акций банка», — пояснил он.

С точки зрения социальных последствий тоже не стоит ожидать каких-либо потрясений, уточнил Тарадов. «Никаких дополнительных гарантий вкладчикам, кроме доступного всем страхования вкладов АСВ, государство не предоставляет. Банк уже давно избавился от образа «сберкассы» и является одним из лидеров по уровню обслуживания и внедрению новых технологий и продуктов», — полагает эксперт.

В условиях кризиса приватизация Сбербанка — уникальная возможность пополнить бюджет

Приватизация Сбербанка — дело времени, уверен управляющий партнер компании Kirikov Group Даниил Кириков. «Приватизация госактивов была анонсирована достаточно давно, чтобы топ-менеджмент не стал к ней готовиться. А в условиях кризиса, когда у властей нет практически никаких вариантов пополнить бюджет, это чуть ли ни единственная реальная возможность получить деньги», — заявил эксперт.

По его мнению, приватизация усилит конкуренцию в банковской сфере. «Для банковского сектора не изменится по сути ничего — тот же гигант, занимающий благодаря своей огромной розничной сети, поддержке государства и былой славе огромную долю рынка. Однако приватизация сама по себе должна усилить конкуренцию в секторе, так что с этой точки зрения ее можно только приветствовать. Остальное будет зависеть от новых акционеров и руководства — сможет ли оно эффективно управлять такой компанией», — пояснил Кириков.

Социальных последствий также не будет — у нас просто нет альтернативы Сбербанку, подчеркнул эксперт. «Единственным, но очень большим риском, здесь может быть повторение ситуации 90-х годов прошлого века, когда приватизированные активы достанутся кучке невнятных, но близких к власти людей. Впрочем, столь явных нарушений власть не допустит — активы выкупят наши любимые олигархи, так что бюджет свое получит», — резюмировал Кириков.