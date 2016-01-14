



Флаг Эстонии

Сенсация! Эстонский портал BaltNews. ee сообщил, что посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл обратился к православным верующим Эстонии с Рождественским поздравлением. «В это чудесное время желаю вам и вашим семьям добра, мира и любви!» — сказал он в видеообращении, записанном на Ратушной площади в Таллине. На такое за четверть века не решался ни один руководитель Эстонии.

Дело не только и не столько в том, что православие тут наиболее распространенная религия. В подавляющем большинстве эстонские православные — это русские жители, составляющие четверть населения страны. Увы, предыдущий американский посол отличался прохладным отношением к местным русским и русскоязычным людям (суммарно составляющим почти треть населения), но постоянно провокационно выступал против России, что только усиливало пророссийские настроения. Вот и аудит Госдепартамента США, проведенный полгода назад по итогам работы посольства, пришел к выводу, что диппредставительство надо укомплектовывать и сотрудниками, владеющими русским языком.

Видно поняли, что действовать в лоб с русскими не получится. Даже при том, что политика РФ в отношении российских соотечественников в Эстонии, да и в Прибалтике в целом, как и на Украине, заведомо проиграна. Прежде всего, благодаря осевшим во власти представителям либеральной российской элиты. Но провалилась и 20-летняя интеграция «понаехавших» в эстонское общество, не удалось до конца запугать русских и русскоязычных жителей репрессиями за памятные массовые беспорядки («бронзовые ночи»), спровоцированные, если не организованные властью. Наконец, не получилось окончательно отвратить русских от прародины и обратить их в западную «веру».

И пусть усилия Запада в этом направлении носят пока формальный характер и направлены в основном на лояльных русских коллаборационистов, надо сказать, градус официальной русофобии с прошлого года незначительно, но спал, хотя и остается на непристойно высоком уровне. Еще по негласному настоянию американцев запущен рассчитанный на русскую/русскоязычную молодежь политически проправительственный, в целом — развлекательный телеканал ETV +. Даже проамериканский президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, известный антироссийскими выпадами, снизошел до того, что политкорректно отозвался о русском народе. Но потому, мол, что его бабушка — родившаяся в России русская (есть еще две версии: она либо караимка, либо крещеная еврейка). Свою лепту в оздоровление страдающей ксенофобией Эстонии внесли представители собрания инвесторов Эстонии и торговых палат девяти стран во главе с США. Портал rus.err.ee сообщил, что они выступили обращением, в котором деликатно написано: «Отношение к беженцам и нападки против иностранных работников и солдат затмевают репутацию Эстонии как прогрессивной нации».

Не просто избавляться от ментальности раба и русофоба

Но маловероятно, что удастся быстро привести в чувство эстонское общество, его политическую, культурную и научную элиту, пока не будет преодолена ментальность раба и русофоба в одном флаконе. Первое — результат многих веков крепостничества, когда барин — не эстонец, а немец. Второе насаждалось в последние 25 лет — спасибо Западу и тем же США.

В день обращения посла США к православным Эстонии стало известно, что скандально известный ультранационалист из партии IRL, депутат столичного Горсобрания Тармо Круузимяэ привычно по-посадски брякнул: «Мы не согласны с тем, что две товарищеские встречи сборная Эстонии проведет в день рождения этого «h.ilo». Высказывание, со ссылкой на Soccernet, с явным удовольствием приводит самый читаемый, с русофобским душком, русскоязычный портал rus.delfi.ee. Речь — об утвержденных товарищеских матчах сборных по футболу Эстонии и России 7 октября этого и будущего годов.

Увы, до сих пор общественная жизнь страны пронизана русофобией, откровенной и замаскированной, непроизвольно высказанной и высказанной целенаправленно, и, естественно всегда пошлой. Теперь, когда Евросоюз обязывает Эстонию приютить несколько сот беженцев, страну охватили напугавшие даже власти ксенофобские страсти. Даже получив из-за океана сигнал сбавить обороты, общество никак не может отказаться от повседневного, и не только в быту, ощущения этнического превосходства, прежде всего, над русскими.

Популярный эстонский писатель Индрек Харгла заявил, что не позволит печатать свои книги на русском языке и «сделает все возможное, чтобы не помогать своими гонорарами новоявленным русификаторам Эстонии (речь об участившихся выступлениях эстонских деятелей против русофобии)». Он также заявил, что не будет пользоваться вещами, если увидит на упаковке кириллицу, которая напоминает ему «советскую колонизацию».

В русскоговорящей Нарве, где для 97% жителей родной язык — русский, агентство качества высшего образования подвергло критике местный колледж Тартуского университета — многие студенты не могут его закончить, так как не в состоянии написать выпускную работу на эстонском языке. Было предложено разрешить писать на русском или английском. Но директор колледжа Кристийна Каллас с порога отмела рекомендацию, она собирается усовершенствовать обучение государственному языку.

Или законопроект о поправке Закона об оружии — она обязывает всех жителей Эстонии, включая иностранцев, «сдавать экзамен на право иметь личное огнестрельное оружие… только на эстонском языке». Мол, таково требование закона о языке, но вот который как раз-то и можно было бы подправить. Увы, русофобия не позволяет. Парламент против предложений печатать аннотации-инструкции к лекарствам и на русском языке.

Не забота об эстонском языке, а ущемление русского языка

Стоит повторить: во всем этом — проявление и комплекса национальной неполноценности, который объясним историей эстонского народа. Многовековое крепостное право, когда барином был не эстонец, а немец, взрастило семена ксенофобии, которые нынче пышно расцвели в виде русофобии. Сдается, что современной эстонской элите в русофобском угаре взбрело в голову стать новыми баронами, видя в холопах — местных русских.

Поэтому мечется и государство. Одной рукой оно ослабляет вожжи, другой — натягивает еще с большей силой. Эстонский парламентарий Денис Бородич предложил ввести в законодательном порядке официальное двуязычие в уезде Ида-Вирумаа, где преобладает русское и русскоязычное население. Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу в бешенстве: «Значит, все нынешние усилия пойдут коту под хвост, это означает и послабление для уезда Ида-Вирумаа, который окажется потерянной территорией».

Новый Канцлер права Юлле Мадизе заявила о целесообразности обучения во всех гимназиях только на эстонском языке. Мол, из-за слабого владения им русские/русскоязычные юноши и девушки менее конкурентоспособны при трудоустройстве: «Расслоение в образовании есть, и это не согласуется с принципом равенства образования». Какая трогательная забота о русских, их равенстве с теми, кто открыто дискриминирует по национальному признаку треть населения страны! Хотя всем ясно: проще обеспечить в русскоязычных гимназиях обучение на высшем уровне эстонскому языку, как английскому.

Тупое упорство продолжает демонстрировать Языковая инспекция (в народе — «Языковая инквизиция»). В конце минувшего года она подвергла «атаке» городские собрания приграничной Нарвы и ее соседки Силламяэ. Здесь очень мало тех, для кого эстонский язык — родной. Соответственно и депутатский корпус — в основном русскоязычный, и заседания местных «парламентов» проходят на русском языке. И вот гендиректор инспекции Ильмар Томуск (известный не столько защитой эстонского языка, сколько ограничением применения русского) запускает в производство «дело» и направляет в Нарву контролеров, заявляя: «Мы обратимся к председателю собрания с предложением обеспечить работу на эстонском языке. Это должно получиться, иного не дано».

Почему не дано? В прошлом нарвские власти дважды обращались согласно закону с ходатайством о применении наряду с эстонским языком еще и русского, как языка внутреннего делопроизводства в самоуправления. Такое допускается там, где для более половины населения (нацменьшинство) на территории самоуправления родным языком является не эстонский, а иной язык. Но правительство нагло и безнаказанно игнорировало эти ходатайства, хотя их надо было всего лишь согласовывать.

И второе, спрашивается, как можно заставить людей, не владеющих государственным языком, вдруг заговорить по-эстонски?

Потому фарсом стало решение о том, что нарушений в работе депутатов не найдено. Старший инспектор Ида-Вируского отделения Языковой инспекции Эрика Линдсалу явно кокетничала: «Приятно было, что председатель городского собрания Тармо Таммисте говорил сначала на эстонском, а потом переводил на русский язык». Но тут же пригрозила: «Хочу заверить, что это не последний наш визит, и с чего-то надо начинать, чтобы ситуация в Нарве изменилась». Изменилась? Но нарушений-то не нашли?!

И снова театр абсурда — теперь с таксистами русской Нарвы

Отдельная история с новыми языковыми требованиями к таксистам в русскоязычных городах Нарва и Силламяэ. С 1 апреля этого года таксисты Эстонии для получения лицензии на право заниматься таксоизвозом должны будут подтверждать владение эстонским языком на категорию В1. Это может привести к исчезновению в этих городах такси. В Нарве таксисты сразу вышли на акцию протеста. Вот высказывания с портала rus.err.ee. Руководитель нарвской таксомоторной фирмы Ton Märts Анатолий Исаков полагает, что «… весной следующего года в Нарве и Силламяэ могут потерять работу порядка 500 таксистов… За ними стоят их семьи. Таким образом, без средств существования останутся как минимум 2000 человек». Или руководитель нарвской таксофирмы SõpradeTakso OÜ Олег Бражников: «У меня в фирме из 70 человек только трое смогут подтвердить категорию В1… Выучить язык таксистам будет сложно, большинство из них — люди старше пятидесяти лет. Если даже выполнить это требование, то с кем в русскоговорящей Нарве разговаривать на эстонском языке? Выучишь и скоро забудешь».

Тот же источник ссылается на мнение заместителя председателя Горсобрания Нарвы Александра Ефимова: «Сейчас готовятся поправки к закону, которые депутаты от Центристской партии озвучат в парламенте. Обратимся за поддержкой к соцдемам». Но он не верит, что парламент пойдет на уступки, и надеется, что «… возможно, удастся изменить требование к знанию эстонского языка. Сначала А1, а потом В1. Выполнить нынешнее требование за полгода нереально». В стороне остается Союз таксистов Эстонии. Председатель правления Лембит Поолак разъяснил, что таксисты Нарвы и Силламяэ не являются членами профсоюза. Он считает: «Язык — проблема не только в Нарве, но и в столице: из всех таксистов, которые сейчас работают в Таллине, русскоязычных — 50−60%». Странная позиция, в той же Финляндии профсоюзы часто солидарны с теми работникам, которые не состоят в отраслевом профсоюзе, но трудятся в одной отрасли.

Возглавляющий нарвский округ правящей в Нарве Центристской партии Андрус Тамм отмечает отсутствие логики у законодателей: «Учителя за невыполнение языковых требований получают предписание и продолжают работать, а таксисты в этой ситуации лишаются работы». Поэтому циничен председатель парламентской фракции националистической партии IRL Прийт Сибуль: «Именно знание эстонского языка является залогом получения более выгодного места работы. Давно известно, что знание эстонского языка улучшает положение на рынке труда. Именно поэтому мы должны в приоритетном порядке способствовать освоению эстонского языка как языка общения, а не понижать языковые требования». Прежде всего, ничего «давно известно» не существует. Даже при перфектном владении госязыком эстонская молодежь имеет двойное преимущество перед русскими юношами и девушками при трудоустройстве и в карьерном росте. Это — выводы социологов.

И второе — представители этой русофобской партии, побывав в Нарве, согласились с необходимостью отсрочки вступления в силу новых языковых требований. Однако тот же лидер центристов в Нарве Андрус Тамм не верит, что это решит проблему. По его мнению, высказанному на портале ETV+, «эту поправку следует исключить из закона». Резонное замечание. Лет пятнадцать назад в Брюсселе в составе группы эстонских журналистов приходилось пользоваться местным такси, и часто водителями были жители стран, не входивших в Евросоюз, и почти не говорившие даже по-английски. Но столица Евросоюза и НАТО как-то выстояла.

Даже США пожурили Эстонию за этническую нетерпимость

История с русскоязычными таксистами Эстонии снова подтверждает двуличие власти и политической элиты Эстонии в решении «русского вопроса». Об эстонском двуликом Янусе убедительно написал профессор Таллинского университета Мати Хейдметс: «В результате в коридорах власти царит неуверенность — … мы то требуем возмещения ущерба за оккупацию, то не требуем; то хотим, то не хотим подписать пограничный договор; интегрируем Нарву и на всякий случай затеваем драку с тамошними таксистами».

Осенью минувшего года в Нарве в ходе встречи избирателей с евродепутатом от поддерживаемой русским и русскоязычным населением Центристской партии Яной Тоом была составлена петиция в Европарламент, которую подписали почти триста жителей, половина из них — таксисты. Они просят Европу о помощи. В свою очередь евродепутат обещала в передаче телеканала ETV+, что готова отозвать свою петицию о непропорциональных языковых требованиях, предъявляемых работникам общественного транспорта Эстонии, если проблема будет решена положительно. Полгода назад она обращалась с этой же проблемой в Генеральный директорат Европейской комиссии и уверена, что ее обращение возьмут в производство. Правда, добавив, что «брюссельская бюрократия очень долгая и медленная». А что касается петиции таксистов, то о том, прислушаются ли в Брюсселе к голосу Нарвы, она заявила: «Я в этом что-то сомневаюсь».

Вот и получается: беспринципность власти налицо не только в Эстонии, но и в Брюсселе. И всегда, когда речь — о русских. Но, как видно, и эффекта от «печенек Нуланд» (от американского посла в Таллине) Западу ждать пока не приходится — эстонская этнократия не готова еще поступиться принципами, не готова даже к показной толерантности в отношении русского и русскоязычного населения.

Это подтвердила министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд, отвечая на парламентский запрос Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Ультранационалисты посчитали, что американский дипломат Чевер Волтмер вмешалась во внутренние дела Эстонии, опубликовав в газете Õhtuleht статью «Посольство США / Расизм касается нас всех». В ней она, кстати, справедливо осудила проявления расизма в Эстонии. (Но что-то не дождаться весомой критики и принуждения к демократии как со стороны США, так и России, дабы искоренить прибалтийскую русофобию). Что касается министра Кальюранд, то она опровергла упреки националистов и не намерена вызывать на ковер никого из американского диппредставительства. Впрочем, в Эстонии вряд ли найдется человек, который не удивился бы такому же решению, если такое вмешательство американцев имело бы место.

И что характерно, но равнодушными к проявлениям ксенофобии и расизма остаются эстонские СМИ и общественность. Так что и американские попытки задабривания и охмурения русского и русскоязычного населения Эстонии, вряд ли окажутся в ближайшее время их полной викторией.

Таллин, 12 января 2016 года